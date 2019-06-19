‫أونور تبدأ ببيع أونور 20 عالميا، تواصل تحقيق مبيعات قياسية في الصين

هونغ كونغ، 19 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة الهواتف الجوالة الذكية أونور عن بدء حملة البيع العالمية لهاتفها الرئيسي أونور 20، بعد تحقيق أداء مبيعات قياسية بلغ مليون وحدة في الصين خلال 14 يوما فقط. وسيبدأ بيع أونور 20 بدءا بفرنسا، ألمانيا، ماليزيا، روسيا والمملكة المتحدة يوم 21 حزيران/يونيو؛ وفي إيطاليا وهولندا يوم 24 من الشهر ذاته؛ والهند يوم 25؛ وبولندا يوم 28 وإسبانيا في مطلع تموز/يوليو. وسيتم توفير الجهاز في أسواق أخرى لاحقا. وإضافة إلى ذلك، حققت مبيعات هاتف أونور 20 برو مبيعات فاقت 100 مليون يوان (حوالي 15 مليون دولار) بعد فترة قصيرة من إطلاق بيع الجهاز أمس.

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برزت أونور أيضًا كعلامة تجارية رائدة في المرتبة الأولى للعام الخامس على التوالي في يوم المبيعات السنوي 618 عى JD.com، أحد أكبر منصات التجارة الإلكترونية في الصين. [1] هذا العام تصدرت العلامة التجارية حجم المبيعات والإيرادات في فئة هواتف أندرويد الذكية. [2] حصل أونور 20، وهو نجم الأداء في سلسلة أونور 20، على تصنيف المنتج الأكثر مبيعًا في فئة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بسعر 2,000 – 2,999 JD.com. [3]

تم إطلاق سلسلة أونور 20، التي تضم أونور 20 لايت وأونور 20 وأونور 20 برو، في لندن في 21 أيار/مايو. نظرًا لتصميمه الفائق وقدراته الفريدة على التصوير، حاز أونور 20 على ردود فعل إيجابية هائلة من أفضل وسائط إعلام التكنولوجيا بما في ذلك GSMArena و Tech Advisor و Stuff و Mashable . وإضافة إلى الكامير االرباعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها والأداء الذي لا مثيل له، يحصل أونور 20 على موجات من الإشادة من المستهلكين ووسائل الإعلام على حد سواء.

وقال جورج تشاو، رئيس أونور “هذه مناسبة مهمة لـ أونور حيث حققنا أداءً قياسياً في المبيعات لأونور. وانطلاقًا من هذا الزخم، يسرنا أن نعلن عن توفر أونور 20 عالميًا لجماهيرنا الثابتة معنا الذين ظلوا يدعمون بلا كلل العلامة التجارية ومنتجاتنا المبتكرة. نحن في وضع ممتاز لتحقيق النجاح مع أونور 20 في أسواقنا الخارجية ولا أستطيع أن أنتظر حتى يتم اختبار كل واحد من هذه المنتجات.”

حقق أونور 20 برو المتوفر حاليًا في الصين، حجم مبيعات مذهلا بلغ 100 مليون يوان في غضون ثلاث ثوانٍ من إطلاقه أمس. سيتمكن المستخدمون خارج الصين من الحصول على هذا الهاتف الذكي الذي طال انتظاره قريبًا. في وقت سابق من الشهر الماضي، كان قد هذا الجهاز حصل بالفعل على جائزتين من Android Authority و Android Police لكونه حصل على تصنيف “خيار المحرر” و “الأكثر مطلوبية” على التوالي. علاوة على ذلك، تم منحه تصنيفًا كاملاً (أي 5/5) من قِبل Android Authority و 4/5 من قِبل Tech Advisor و Android Central. تشهد هذه الجوائز المذهلة التي قدمها خبراء الصناعة على التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة مليئة بالمميزات وتجربة مميزة لمستخدميها. انتهى الانتظار وابقوا على اطلاع دائم على توفر أونور 20 برو العالمي.

(1). فئة الأفضل مبيعا لكل سنة يمكن أن تختلف

(2). الأفضل مبيعا لناحية حجم المبيعات والعائدات في فئة الهاتف الجوال من 1 يونيو 2019 – 18 يونيو 2019

(3). الأفضل مبيعا لناحية حجم المبيعات والعائدات في فئة الهاتف الجوال من 1 يونيو 2019 – 18 يونيو 2019

نبذة عن شركة أونور

شركة أونور هي ماركة تجارية إلكترونية رائدة في مجال الهواتف الذكية. تم إنشاء هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات الأشخاص الرقميين فطريا من خلال منتجات الإنترنت المحسنة التي تقدم تجربة فائقة للمستخدمين، وتلهم على العمل، وتعزز الإبداع وتمكن الشباب من تحقيق أحلامهم. وبعملها هذا، فقد ميزت أونور نفسها عن الآخرين من خلال عرض جرأـتها الخاصة في عمل الأشياء بطريقة مختلفة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لعملائها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونور على: www.hihonor.com أو تابعونا على:

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