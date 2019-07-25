‫أونور تبدأ البيع العالمي لهاتفها المرتقب أونور 20 برو

هونغ كونغ، 26 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أونور، شركة الهواتف الذكية العالمية اليوم، عن التوفر التجاري لهاتفها الجديد الذي طال ترقبه أونور 20 برو، إذ كانت روسيا السوق الأول لإطلاق بيعها الرسمي للجهاز، وذلك في حفل إعلامي نظمته الشركة في موسكو. وسيتمكن مستخدموا الهاتف في روسيا من شراء الجهاز الجديد عبر جميع أقنية بيعه بـ 34990 روبل بدءا بيوم 2 آب/أغسطس. علاوة على ذلك، سيتم توفير الهاتف بعد وقت قصير فقط من ذلك التاريخ في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وجمهورية التشيك وفنلندا وبولندا وماليزيا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق.

بعد إطلاقه العالمي الناجح في لندن في وقت سابق من هذا العام، حاز أونور 20 برو على الكثير من الإشادة، إذ منحته عدد من وسائل الإعلام العالمية مثل أندرويد سنترال وأندرويد أوثوريتي، وديجيتال ترندز وجي أس أم أرينا وفون أرينا وتيك أدفايزر تصنيفات قريبة من التقييمات المثالية. وقد وصل الهاتف علامة بارزة أخرى في قدرات الكاميرا فيه حين حصل على 111 نقطة من دوكسومارك، وهي ثاني أعلى درجة يحصل عليها أي هاتف ذكي في هذا المجال، وهو المعيار الذهبي القياسي لجودة الكاميرا في الصناعة.

وقال جورج تشاو، رئيس أونور: “في عالم اليوم الرقمي والفائق الاتصال، يمثل الهاتف الذكي المدخل إلى عالم من الاحتمالات التي لا نهاية لها. أعاد أونور 20 برو إعادة تخيل كاميرا الهاتف الذكي بطرق لم تكن ممكنة قبل عقد من الزمن، مما يسمح للمصورين المحترفين والمتحمسين بالتعبير عن إبداعاتهم والتقاط لحظات حياتهم في بيئة فائقة الوضوح وبأضواء منخفضة وتفاصيل جميلة..”

تجربة كاميرا من درجة الكاميرات المهنية مع ثاني أعلى درجة من دوكسومارك

إن النتيجة المثيرة للإعجاب التي حققها أونور 20 برو تضعه في منافسة وثيقة مع غيره من الهواتف الذكية الكبيرة، ويمكن أن يعزى هذا الإنجاز الجدير بالثناء إلى سعي الشركة الدؤوب للابتكار. وبصفته أحدث عضو في مجموعة أونور أن، يجسد أونور 20 برو قمة الابتكار ويعزز ريادة العلامة التجارية في تصميم الهواتف الذكية. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العلامة التجارية التي تقدم جهازًا رائدًا مزودًا بكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي رباعية النواة من سوني IMX586 48MP AI وفتحة واسعة بحجم f / 1.4. في أحدث ترقية لـ OTA (البث المباشر)، يأتي أونور 20 برو أيضًا بتقنية ISO للحساسية الفائقة، التي توفر تجربة تصوير فوتوغرافي أفضل.

” أونور 20 برو يقترب جدا من قمة تصنيف دوكسومارك موبيل، وذلك بفضل الأداء الجيد للصور والفيديو في جميع المجالات وعدم وجود نقاط ضعف كبيرة … إذا كنت في السوق للحصول على هاتف ذكي جديد يتمتع بامتياز قدرات تصوير رائعة، ينبغي أن يكون أونور 20 برو في قائمة اختياراتك، خاصة إذا كنت تريد توفير القليل من المال مقارنة بالمنافسة الأكثر رسوخا.” دوكسومارك

يمكنك قراءة المزيد حول درجة دوكسومارك here.

يكمل نمط الحياة الأنيق مع تصميمه الرائع والعصري

يعيد أونور 20 برو تعريف تجربة المستخدم من خلال كونه المنتج الأول في تاريخ شركة أونور الذي يقدم أول غطاء زجاجي ثلاثي الأبعاد وديناميكي في العالم، صنع بتقنية ثلاثية الأبعاد للشبكة. مع مرور الضوء عبر الزجاج الخلفي، ينعكس الضوء وينكسر في جميع الاتجاهات، مما ينتج عنه تأثير بصري ساحر ومثير للعمق يجعل أونور 20 برو بعيدًا عن سابقاته.

تجربة هاتف ذكي شاملة وغير مسبوقة

وإذ يأتي مسلحًا بأفضل البرامج والمعدات، أونور 20 برو هو أيضًا عامل تمكين لتجربة ذكية حقًا لجميع المستخدمين. شرائح أن أم كيرين 980 العاملة بالذكاء الاصطناعي هي المحرك الرئيسي لسرعته وأدائه المتطور. وهو مزود ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة يمكنها أن تدعم الاستخدام المتواصل طوال اليوم بينما توفر سعة تخزينية كبيرة جدًا تبلغ 256 غيغا بايت لتلبية المتطلبات القصوى. يتمتع أونور 20 برو أيضًا ببرمجية وحدة معالجة الصور 3.0 الرائدة في الصناعة – وهي ميزة تعزز إمكانات الألعاب الإلكترونية على الجهاز من خلال تزويد المستخدمين بتجربة بصرية وثرية أفضل. ولإكمال التجربة بأكملها، يأتي الجهاز مزودًا بنظام صوتي Virtual 9.1 Surround ، وهو نظام يدعم معظم سماعات الأذن السلكية واللاسلكية مما يتيح بيئة صوتية أكثر تفضيلًا.

نبذة عن شركة أونور

شركة أونور هي ماركة تجارية إلكترونية رائدة في مجال الهواتف الذكية. تم إنشاء هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات الأشخاص الرقميين فطريا من خلال منتجات الإنترنت المحسنة التي تقدم تجربة فائقة للمستخدمين، وتلهم على العمل، وتعزز الإبداع وتمكن الشباب من تحقيق أحلامهم. وبعملها هذا، فقد ميزت أونور نفسها عن الآخرين من خلال عرض جرأـتها الخاصة في عمل الأشياء بطريقة مختلفة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لعملائها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونور على: www.hihonor.com أو تابعونا على:

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