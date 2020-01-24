‫أول وحدة طاقة شمسية 210 من ترينا سولار تخرج من خط الإنتاج

شانغجو، الصين، 24 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار كو المحدودة (“ترينا سولار” أو “الشركة”) أن أول وحدة طاقة شمسية كبيرة الحجم تستخدم رقاقة السليكون عيار 210 ملم (“وحدة الـ 210”) طورتها الشركة قد بدأت تخرج من خط إنتاج الشركة رسميا. يذكر أن ترينا سولار تتصدر الصناعة في البحث والتطوير وتصنيع الوحدة 210. وستسرع هذه الخطوة بصورة كبيرة وقت الوصول إلى السوق للوحدات الشمسية الكبيرة الحجم.

بدأت شركةترينا سولار أعمال البحث والتطوير في إنتاج وحدات 210 في العام 2019. استنادًا إلى تكنولوجيا الشركة الرائدة في مجال وحدات الطاقة الشمسية ذات القضبان المتعددة، تعتمد أول وحدة من وحدات الـ 210 تصميمً قطعة الـ 1/3 المبتكرة. بناءً على دراسة شاملة للتحديات المحتملة، بما في ذلك طاقة الوحدة القوية والإنتاجية وصعوبات التصنيع ومخاطر النقاط الساخنة والأداء الحالي للإنتاج وسلامة صندوق التوصيل، فإن تصميم ترينا سولار القائم على القضبان المتعددة وقطعة الـ 1/3 سيمهد الطريق لتوافق ودمج الوحدات الكبيرة الحجم عالية الطاقة وأنظمة المصب.

وقال رئيس قسم البحث والتطوير في الهندسة التكنولوجية بشركة ترينا سولار: “مع عقود من الخبرة المتراكمة في العمليات والتكنولوجيا، نحن واثقون من أننا قادرون على الاستفادة من أحدث المواد والتقنيات لإنتاج وحدة أخرى عالية الأداء وموثوق بها لصناعة الطاقة الكهروضوئية. في الوقت الحالي، يعمل فريقنا على تسريع عملية تحويل أحدث نتائج البحث والتطوير الخاصة بنا إلى منتجات يمكن أن تدخل في الإنتاج الضخم، مما يدفع بصناعة الكهروضوئية إلى عصر طاقة الوحدة ذات قدرة الـ 500 واط.”

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Caption ، إنتاج وحدة ترينا سولار ذات الحجم الكبير

حول ترينا سولار

شركة ترينا سولار التي تأسست في العام 1997، هي شركة عالمية رائدة في توفير وحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الشمسية الذكية. تقوم الشركة بأعمال البحث والتطوير في ميدان وحدات الطاقة الشمسية وتصنيعها وبيعها، تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تطوير وبيع الأنظمة الذكية والصغيرة والأنظمة المكملة المتعددة الطاقة، فضلا عن تشغيل منصة الطاقة السحابية. في العام 2018، أطلقت ترينا سولار ماركة طاقة إنترنت الأشياء وأطلقت تحالف ترينا سولار للتطوير الصناعيلطاقة إنترنت الأشياء ومركزطاقة ترينا لإنترنت الأشياء للابتكار مع مؤسسات ومعاهد بحث رائدة على مستوى العالم. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com