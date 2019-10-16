‫أول معرض دولي حول تدخين السجائر الإلكترونية في دبي في مارس 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت الشركة المنظمة لمعارض تدخين السجائر الإلكترونية، واي جوي، أن أول معرض دولي حول تدخين السجائر الإلكترونية (فيب VAPE EXPO) في دبي (“المعرض”) سيتم عقده في الفترة بين 18-20 آذار/مارس، 2010، في ساحة المهرجانات في إنتركونتننتال، البادية، في مدينة مهرجانات دبي. وسيكون المعرض مخصصا لمؤسسات الأعمال يومي 18 و19 آذار/مارس، وسيفتح للجمهور يوم 20 من الشهر.

من المتوقع مشاركة أكثر من 120 علامة تجارية حول العالم في المعرض، بما في ذلك “سموك” و”هانغسن”، و”إنوكن”، و”أسمودس” و”آي في جي” و”جست فوغ” والموزعين المحليين في الشرق الأوسط. نرحب بالمشترين الذين يزورون المعرض والعارضين والمهنيين في صناعة تدخين السجائر الإلكترونية أو أي أفراد أو مجموعات مهتمة بهذه الصناعة.

يعتقد منظم المعرض، “ذي إكسبو” تيري هو، وهو أيضًا منظم أول معرض للسجائر الإلكترونية في الصين، أن الإمارات ودولا أخرى في الشرق الأوسط ستشهد حقبة ذهبية أخرى لصناعة السجائر الإلكترونية قريبًا، بعد دخول مجموعة جديدة من المعايير التي طورتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف نيسان/أبريل لإضفاء الشرعية على بيع واستخدام أجهزة التدخين الإلكترونية في المنطقة.

وقال تيري: “تعني التنظيمات الجديدة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن المصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة يسمح لهم الآن ببيع منتجات التدخين الإلكتروني في البلاد طالما أنها تلبي المعايير الجديدة. يمكننا أن نرى أيضًا أن الناس في منطقة الشرق الأوسط يبدون اهتمامًا أكبر بتدخين السجائر الإلكترونية. أعتقد أن الوقت قد حان لاحتضان هذا السوق الجديد”.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يهدف المعرض إلى تقديم المزيد من العلامات التجارية المشهورة عالمياً المصنعة لمنتجات وتقنيات تدخين السجائر الإلكترونية للمستهلك في مناطق الشرق الأوسط، وبناء جسور لمزيد من العلامات التجارية لاستكشاف وفهم هذا السوق الجديد، وإنشاء منصة اتصال للجمهور لمعرفة المزيد عن صناعة تدخين السجائر الإلكترونية.

لذلك، وخلال معرض إكسبو في آذار/مارس 2020، ستُعقد قمة تدخين السجائر الإلكترونية لتشجيع المزيد من المناقشات والتواصل المفتوح. سيتم إلقاء الكلمات الرئيسية حول السلامة والصحة العامة، وتطوير المنتجات، وتحليل السوق، واللوائح والسياسات، وتقديم العلامات التجارية الرائدة في الصناعة في هذه القمة. نرحب بالمحترفين المهتمين بإلقاء الكلمات حول المواضيع المذكورة أعلاه للاتصال بـ تيري للحصول على مزيد من التفاصيل.

لمزيد من المعلومات: www.dbvape.com

الاتصال: سيسيليا وو،2575 1434 159 86+،Cecilia.wu@way-joy.com ، يري هو، 1096 2370 138 86+،

Terry.hu@way-joy.com