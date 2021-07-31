‫أول ظهور للعلامة التجارية “دو فاينانشيال” على شاشة بورصة ناسداك في ساحة “تايمز سكوير”، احتفاءً بإقامة علاقة وساطة معلنة بالكامل مع شركة “إنترأكتيف بروكرز”

هونج كونج، 31 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ — أقامت منصة الوساطة الإلكترونية Doo Financial (دو فاينانشيال) التابعة لمجموعة Doo Group (دو جروب) مؤخرًا علاقة وساطة معلنة بالكامل مع شركة Interactive Brokers (إنترأكتيف بروكرز)، واحتفلت بذلك بأول ظهور لها على شاشة بورصة ناسداك في ساحة Times Square (تايمز سكوير) في نيويورك.

من خلال هذه العلاقة، ستعمل منصة دو فاينانشيال على تيسير تطوير خدمات تداول إنترأكتيف بروكرز المتميزة وتوطينها في الصين، بينما تقدم إنترأكتيف بروكرز الخدمات الأساسية الموثوقة إلى دو فاينانشيال.

دو فاينانشيال، الوسيط الإلكتروني الجديد

أقيمت علاقة الوساطة المعلنة بالكامل هذه مع شركة إنترأكتيف بروكرز ذ.م.م. بواسطة منصة دو فاينانشيال وشركة Peter Elish Investments Securities (بيتر إليش إنفستمنت سكيوريتيز) التابعة للمجموعة الواقعة في الولايات المتحدة.

تهدف منصة دو فاينانشيال إلى تقديم خدمات الوساطة للمستثمرين المحترفين في مجال تداول الأوراق المالية العالمية والعقود الآجلة وعقود الفروقات والعديد من المنتجات المالية الأخرى.

بفضل التقنيات المالية الرائدة ومزايا الخدمات المتكاملة، تحقق منصة دو فاينانشيال الكفاءة التامة من حيث تنفيذ عمليات فتح الحسابات والإيداع والسحب وكذلك التداول عبر الإنترنت.

كما تُعد بيتر إليش إنفستمنت سكيوريتيز شركة أمريكية تعمل في مجال الأوراق المالية تأسست منذ 30 عامًا وتخضع بالكامل لملكية دو فاينانشيال وتخضع لأنظمة US Securities and Exchange Commission (SEC) (هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) وUS Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) (هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية).

تساعد هذه الإنجازات منصة دو فاينانشيال على تزويد المستثمرين العالميين بتجارب استثمارية ملائمة وموثوقة، وبالتالي فتح منفذ للأصول المالية العالمية.

بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه إنترأكتيف بروكرز، يتمتع عملاء دو فاينانشيال بالقدرة على اقتناص فرص السوق العالمية من خلال إيداع أصولهم في الحسابات الوصائية المخصصة في إنترأكتيف بروكرز للتداول في سوق الأسهم الأمريكية والاستمتاع بمجموعة أكبر من المنتجات المالية.

لمزيد من المعلومات حول تلك العلاقة، يمكن للقراء الاطلاع عليها من هنا.

الخريطة العالمية لأعمال الأوراق المالية لمجموعة دو جروب بدأت تتشكل

تأسست مجموعة دو جروب في عام 2014، ومنذ تأسيسها تسعى إلى تقديم أحدث خدمات وساطة التداول للمنتجات المالية التي تشمل الأوراق المالية والعقود الآجلة وعقود الفروقات للأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم، معتمدة في ذلك بشكل كبير على التكنولوجيا المالية والابتكار لكي تواصل توسيع سوق الأوراق المالية العالمية.

تمثل هذه العلاقة مع إنترأكتيف بروكرز فصلًا مهمًا من خطة أعمال الأوراق المالية العالمية لمجموعة دو جروب، كما تمثل خطوة رئيسية من خطوات دو فاينانشيال نحو الأسواق المالية الدولية.

ستواصل مجموعة دو جروب مستقبلًا السعي بالتعاون مع المؤسسات التابعة لها، مثل Doo Clearing (دو كليرينج) ودو فاينانشيال وDoo Prime (دو برايم) وDoo Tech (دو تك)، نحو الريادة في مجال الوساطة الإلكترونية العالمية اعتمادًا على التكنولوجيا المالية في المقام الأول.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1585103/20210730_DG_DF_ Interactive_Brokers_EN.jpg