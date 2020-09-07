‫أول تقرير توقعي عالمي لكوفيد-19: معهد المعايير الصحية والتقييم يتوقع الحفاظ على ثلاثة أرباع مليون حياة بحلول 1 يناير

“ديسمبر الفتاك” يتوقع أن يشهد 30,000 وفاة يوميا مع عودة الشتاء إلى النصف الشمالي من الكرة الأرضية

سياتل، 7 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في أول تقرير توقعي عالمي لوباء كوفيد-19 لكل دولة على حدة، يتوقع معهد المعايير الصحية والتقييم بكلية الطب بجامعة واشنطن أنه يمكن أن يتم إنقاذ 770,000 حياة بين الآن وشهر كانون الثاني/يناير عن طريق اتباع إجراءات مثبتة الفعالية مثل ارتداء الكمامة والاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي.

إجمالي الوفيات المتوقعة بحلول 1 كانون الثاني/يناير يتوقع أن يصل إلى 2.8 مليون، أي حوالي 1.9 مليون أكثر من الآن وحتى نهاية العام. وقد تصل الوفيات اليومية في كانون الأول/ديسمبر إلى 30.000.

وقال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد المعايير الصحية والتقييم: “تقدم هذه التوقعات العالمية الأولى على الإطلاق حسب الدولة توقعات مروعة بالإضافة إلى خارطة طريق للإغاثة منكوفيد- 19 يمكن لقادة الحكومات وكذلك الأفراد اتباعها. نواجه احتمالية أن نشهد شهرا فتاكا في كانون الأول/ديسمبر، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة. لكن العلم واضح والأدلة لا يمكن دحضها: ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وفرض القيود على التجمعات الاجتماعية أمر حيوي للمساعدة في منع انتقال الفيروس “.

وضع المعهد ثلاثة سيناريوهات:

“السيناريو الأسوأ” حيث يظل فيه استخدام الأقنعة بالمعدلات الحالية وتستمر الحكومات في تخفيف متطلبات التباعد الاجتماعي، مما يؤدي إلى 4.0 مليون حالة وفاة بحلول نهاية العام؛

“السيناريو الأفضل” الذي يبلغ فيه مجموع الوفيات 2.0 مليون حالة إذا كان استخدام الأقنعة شبه شامل وتفرض الحكومات متطلبات تباعد اجتماعي عندما يتجاوز معدل الوفيات اليومي 8 لكل مليون؛ و

السيناريو “الأكثر احتمالاً” الذي يفترض أن استخدام الأقنعة الفردية وتدابير التخفيف الأخرى ستظل دون تغيير، مما يؤدي إلى ما يقرب من 2.8 مليون حالة وفاة .

تمثل الإشارات إلى إنقاذ 750 ألف شخص و30 ألف حالة وفاة يومية في كانون الأول/ديسمبر الاختلافات بين “السيناريو الأفضل” و “الأرجح“.

يمثل كل من هذه السيناريوهات زيادة كبيرة عن إجمالي الوفيات الحالية، والتي تقدر بنحو 910.000 في جميع أنحاء العالم. ترجع هذه الزيادة جزئيًا إلى الارتفاع الموسمي المحتمل في حالاتكوفيد-19 في نصف الكرة الشمالي. حتى الآن، اتبع وباء كوفيد-19 أنماطًا موسمية مشابهة للالتهاب الرئوي، وإذا استمر هذا التشابه، يمكن أن تتوقع دول الشمال المزيد من الحالات في أواخر الخريف والشتاء.

وقال موراي: “يجب أن يكون الناس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يقظين بشكل خاص مع اقتراب فصل الشتاء، لأن فيروس كورونا، مثل الالتهاب الرئوي، سيكون أكثر انتشارًا في المناخات الباردة“.

وسلط موراي الضوء على الفرصة غير المسبوقة لإنقاذ الأرواح من خلال العمل السريع.

وقال موراي: “بالنظر إلى التقديرات المذهلة لـكوفيد-19، من السهل أن يضيع المرء في ضخامة الأرقام. عدد القتلى يتجاوز سعة أكبر 50 ملعبًا في العالم، وهي صورة واقعية للأشخاص الذين سيفقدون حياتهم وسبل عيشهم“.

ووفقًا لسيناريوهاتمعهد المعايير الصحية والتقييمالأكثر احتمالًا، ستكون الدول التي لديها أعلى معدل وفيات للفرد هي جزر فيرجن الأميركية وهولندا وإسبانيا. بحسب منظمة الصحة العالمية، يتوقع هذا السيناريو 959,685 حالة وفاة بحلول 1 كانون الثاني/يناير في إقليم الأميركتين، و667,811 في المنطقة الأوروبية، و79,583 في المنطقة الأفريقية، و168,711 في إقليم شرق المتوسط، و738,427 في إقليم جنوب شرق آسيا، و191,598 في منطقة غرب المحيط الهادئ.

وقال موراي: “يجب أن نتعلم جميعًا من قادة الدول التي تم احتواء الفيروس فيها، أو حيث حدثت موجات ثانية من الإصابات، وحيث تم اتخاذ إجراءات سريعة لمنع وقوع خسائر في الأرواح“.

كما حذر من اتباع ما يسمى بإستراتيجية “مناعة القطيع”، التي تحدث عندما تصبح نسبة كبيرة من المجتمع محصنة ضد الفيروس من خلال الإصابة به والتعافي منه. يعكس سيناريو “الحالة الأسوأ” في هذه التوقعات موقفًا يسمح فيه القادة بانتقال العدوى عبر سكان دولهم، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح.

وقال موراي: “تمثل هذه التوقعات العالمية الأولى فرصة للتأكيد على مشكلة مناعة القطيع، والتي تتجاهل بشكل أساسي العلم والأخلاق، وتسمح بملايين الوفيات التي يمكن تجنبها. إنه، بكل بساطة، أمر يستحق الشجب.”

فيما يلي أهم 10 دول ذات أعلى توقعات للوفيات للفرد مع سيناريو الحالة الأسوأ، والسيناريو الأكثر ترجيحًا، والسيناريو الأفضل.

السيناريو الأسوأ: هولندا، إسبانيا، جزر فيرجن الأميركية، اليابان، السويد، رومانيا، إسرائيل، جمهورية مولدوفا، الولايات المتحدة الأميركية، الجبل الأسود

السيناريو الأكثر احتمالا: جزر فيرجن الأميركية، هولندا، إسبانيا، بلجيكا، بيرو، سان مارينو، السويد، الولايات المتحدة الأميركية، الإكوادور، فرنسا

السيناريو الأفضل: جزر فيرجن الأميركية، إسبانيا، بيرو، سان مارينو، كازاخستان، الإكوادور، بلجيكا، بنما، المكسيك، كولومبيا

الدول الـ 10 الأعلى تسجيلا لمعدلات الوفيات التراكمية في 1 كانون الثاني/يناير:

السيناريو الأسوأ السيناريو الأكثر احتمالا السيناريو الأفضل الهند 916,688 (range of 562,203–1,431,708) Iالهند: 659,537 (range of 415,118–1,087,533) الهند: 484,981 (range of 316,111–819,426) الولايات المتحدة الأميركية: 620,029 (range of 463,361–874,649) الولايات المتحدة الأميركية: 410,451 (range of 347,551–515,272) الولايات المتحدة الأميركية: 288,381 (range of 257,286–327,775) اليابان: 287,635 (range of 25,669–758,716) البرازيل: 174,297 (range of 163,982–185,913) البرازيل: 160,567 (range of 152,483–169,483) إسبانيا: 180,904 (range of 97,665–282,075) المكسيك: 138,828 (range of 125,763–156,493) المكسيك: 130,545 (range of 118,201–147,963) البرازيلl: 177,299 (range of 166,656–189,259) اليابان: 120,514 (range of 10,301–492,791) اليابان: 104,808 (range of 7,971–456,224) المكسيك: 157,264 (range of 139,863–183,739) الاتحاد الروسي: 94,905 (range of 57,575–170,048) إسبانيا: 66,508 (range of 41,980–117,239) الفلبين: 117,721 (range of 27,525–176,324) فرنسا: 73,743 (range of 44,693–161,349) المملكة المتحدة: 59,819 (range of 57,572–65,411) فرنسا: 116,415 (range of 51,021–342,047) المملكة المتحدة: 69,548 (range of 59,680–96,669) الفلبين: 58,030 (range of 7,552–137,358) الاتحاد الروسي 112,367 (range of 63,165–214,363) إسبانيا: 69,445 (range of 43,306–122,913) فرنسا: 46,623 (range of 38,070–69,559) هولندا: 94,332 (range of 21,815–186,842) الفلبين: 58,412 (range of 7,660–136,079) بيرو: 46,528 (range of 44,161–48,557)

الدول الـ 10 ذات معدلات الوفيات التراكمية الأعلى لكل 100,000 بحلول 1 كانون الثاني/يناير:

السيناريو الأسوأ السيناريو الأكثر احتمالا السيناريو الأفضل هولندا: 549.8 (range of 127.1–1,089.0) جزر فيرجن الأميركية: 349.8 (range of 42.4–516.3) جزر فيرجن الأميركية: 343.9 (range of 39.4–514.6) إسبانيا: 393.1 (range of 212.2–612.9) هولندا: 204.5 (range of 64.1–595.7) إسبانيا: 144.5 (range of 91.2–254.7) جزر فيرجن الأميركية: 364.7 (range of 51.0–520.1) إسبانيا: 150.9 (range of 94.1–267.1) بيرو: 136.9 (range of 129.9–142.8) اليابان: 225.1 (range of 20.1–593.7) بلجيكا: 139.7 (range of 92.3–290.6) سان مارينو: 132.1 (range of 130.9–134.2) السويد: 223.1 (range of 83.1–894.3) بيرو: 137.3 (range of 130.1–143.4) كازخستان: 121.4 (range of 53.4–183.5) رومانيا: 216.1 (range of 106.9–384.4) سان مارينو: 137.2 (range of 132.4–151.2) الإكوادور: 117.4 (range of 109.4–128.4) إسرائيل: 195.5 (range of 93.3–363.7) السويد: 125.4 (range of 71.6–394.0) بلجيكا: 106.9 (range of 90.9–149.0) جمهورية مولدوفا: 192.3 (range of 105.4–312.8) الولايات المتحدة الأميركية: 125.1 (range of 106.0–157.1) بنما: 104.8 (range of 76.9–149.3) الولايات المتحدة الأميركية: 189.0 (range of 141.3–266.7) الإكوادور: 118.3 (range of 109.8–129.8) المكسيك: 104.5 (range of 94.6–118.4) الجبل الأسود: 183.3 (range of 17.5–389.5) فرنسا: 111.4 (range of 67.5–243.7) كولومبيا: 94.7 (range of 81.5–112.1)

تستند توقعات معهدالمعايير الصحية والتقييمللهند على نموذج وبائي يتضمن بيانات عن الحالات والوفيات وانتشار الأجسام المضادة، بالإضافة إلى معدلات اختباركوفيد-19 الخاصة بكل ولاية والتنقل وتفويضات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والكثافة السكانية والهيكل العمري، وموسمية الالتهاب الرئوي، والتي تظهر ارتباطًا قويًا بمسار كوفيد-19.

التوقعات الجديدة، بما في ذلك التوقعات الإضافية للإصابات اليومية، متاحة على https://covid19.healthdata. org/india، وسيتم تحديثها بانتظام من الآن فصاعدًا.

عن معهد القياسات الصحية والتقييم

معهد القياسات الصحية والتقييم هو مؤسسة أبحاث صحية عالمية مستقلة في كلية الطب بجامعة واشنطن تقدم قياسًا صارمًا وقابلًا للمقارنة لأهم المشكلات الصحية في العالم وتقيم الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجتها. يلتزم معهد القياسات والتقييم الصحي بالشفافية ويوفر هذه المعلومات على نطاق واسع لكي تتوفر لدى واضعي السياسات الأدلة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد لتحسين صحة السكان.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1156878/IHME_Logo.jpg