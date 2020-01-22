‫أوليف يو: زيتون المائدة من اليونان يظهر الفرادة في معرض غذاء الخليج 2020!

تفضل بزيارة كشك أوليف يو في معرض غذاء الخليج، قاعة الشيخ سعيد، الأكشاك S1/E10, E12, E16, E18, E22

نيويورك، 22 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستحضر الرابطة اليونانية لمنتجي ومعبئي ومصدري زيتون المائدة (بيميت) وحملتها “أوليف يو الأوروبية لزيتون المائدة” معرض غذاء الخليج 2020 للمرة الثانية، لعرض زيتون المائدة من اليونان في سوق الشرق الأوسط الذي يزداد التركيز عليه، والتطوير الإضافي للعلاقات القيمة والفعالة مع المهنيين في سوق الأغذيية.

ستسلط حملة “أوليف يو في غالففود”الأضواء على الصورة الحديثة لزيتون المائدة الأوروبية، وتنوير الزوار بشأن جودة المنتج ونكهته، واختبار أنواع تجارية جديدة من أكثر أنواع الزيتون شعبية مثل (هالكيديكي، كالاماتا وكونزيرفوليا). في الوقت نفسه، سيحاول الموظفون المدربون في الحملة التعرف على عادات الإدراك والاستهلاك لدى الزائرين، تجاه هذا المنتج الأوروبي الهام (الأصناف المفضلة والتعبئة والتغليف والأنواع التجارية)، من خلال استبيانات الحملة وجمع معلومات مفيدة حول الوعي واتجاهات السوق في الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى في الشرق الأوسط.

تهدف الحملة التي يمولها الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات إلى زيادة الوعي والطلب على زيتون المائدة الأوروبية من اليونان في 13 دولة حول العالم (ألمانيا، النمسا، فرنسا، المملكة المتحدة، بولندا، السويد، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، روسيا، أستراليا، النرويج، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة). ستستمر الحملة التي بدأت في العام 2017 حتى شباط/فبراير 2020 من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة – الإعلانات، والأحداث، وفصول الماستر، والتذوق في المتاجر، والمعارض التجارية، والعلاقات الصحفية وما إلى ذلك – لتنوير المستهلكين والمهنيين حول الجودة الفريدة والنكهة التي تتميز بها أكثر أصناف الزيتون اليونانية الشعبية، وبالتالي زيادة صادرات زيتون المائدة.

حول بيميت :

بيميت (الرابطة اليونانية لمنتجي ومعبئي ومصدري زيتون المائدة) هي جمعية مهنية، تأسست في العام 1970، والتي تعزز مصالح مصدري زيتون المائدة. أعضاءبيميتهم شركات إنتاج وتعبئة وتصدير الزيتون اليونانية. كلهم يعالجون منتجاتهم النهائية وفقًا للوائح الحالية لسلامة الأغذية 852/2004.

تمثل الشركات الـ 53 الأعضاء في بيميت أكثر من 90٪ من صادرات اليونان من زيتون المائدة إلى أكثر من 100 دولة. تقوم هذه الشركات بتصدير بعض أصناف زيتون المائدة اليونانية الفريدة والمتميزة، مثل: كونزيرفوليا الذي يزرع في وسط اليونان، و شالكيديكي من شمال اليونان، و كالاماتا، الذي ينتج بشكل أساسي ولكن ليس حصريًا – في مناطق مثل إيتولوكامانيا، لاكونيا وفيتيوتيدا. أكبر ميزة لزيتون المائدة اليونانية هي أن الزيتون “ينضج” بشكل طبيعي على أشجار الزيتون.

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