‫”أوليف يو” تعلن عن وصفة طعام أوروبية جديدة بالزيت

استخرج مذاق الزيت في وصفة القلي اليونانية هذه

نيويورك، 20 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — زيتون المائدة يعتبر طعاما دائما على موائد الطعام في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ القدم، وهو طعام مفضل في بلدان المتوسط حتى يومنا هذا، فضلا عن أنه يشكل وجبة سريعة للناس في هذه المنطقة. “أوليف يو” تود أن تتشاطر أحدث وصفة طعام أوروبية بالزيتون ستوقظ غدد الذوق لديكم.

عن أوليف يو:

“أوليف يو” هو البرنامج الترويجي الذي يمتد لثلاث سنوات من بيميت، والذي تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف تعريف المستهلكين والمهنيين حول جودة وتنوع وخصائص طعم وفوائد زيتون المائدة الأوروبي، وزيادة الطلب وتطوير الوعي بهذه المنتجات في دول الاتحاد الأوروبي غير المنتجة للزيتون. أوليف يو تعلن عن وصفة زيتون أوروبية جديدة من شأنها أن توقظ غدد الذوق لديك.

قلاية زيتون ألا غريسا اليونانية

المكونات:

• كوبا شاي من الباذنجان المقطع إلى مكعبات صغيرة

• كوبا شاي من الكوسة مقطعان إلى مكعبات صغيرة

• كوب واحد من اليقطين الحلو مقطع إلى مكعبات صغيرة

• حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم حمراء متوسطة التقشير

• 12 فجل مقطعة إلى حلقات

• فص ثوم مهروس

• ½ ملعقة صغيرة من الملح

• 1 ملعقة صغيرة من العسل الزهري

• 1 ملعقة طعام من السمسم

• 1 ملعقة كبيرة من الزبدة الطازجة

• 2 ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر

• 4 ملاعق كبيرة من ريتسينا أو النبيذ الأبيض

• 3 ملاعق طعام من معجون الزيتون

• كوب واحد زيتون كالاماتا المحمر

• 2 طماطم ناضجة، متوسطة الحجم، مبشورة

• 6 عصي من التوابل الطازجة

• 150 غراما من جبن الفيتا المبشور

• الفلفل الطازج المطحون

وضع الزبدة وزيت الزيتون في مكان ساخن. تُضاف كل الخضار والملح والسمسم والعسل والثوم وتُطهى على نار عالية لمدة 7 دقائق مع التحريك باستمرار. رش النبيذ، وحرك الطبخة، مع الطماطم الطازجة والزيتون ومعجون الزيتون. أطفىء النار، ورش الفلفل وجبنة الفيتا وأوراق التوابل الطازجة. قدم الطبق بسعادة. افعلها بالطريقة اليونانية!

وقت التحضير: 25 دقيقة

ست وجبات

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