‫أولى العملات متعددة الأوجه في العالم ذات نقش “الذئب” البارز تتصدر مجموعة عملات دار سك العملة الملكية الكندية لشهر أغسطس/آب 2019

أوتاوا، أونتاريو، 7 أغسطس/آب 2019 /PRNewswire/ — تفتخر دار سك العملة بالإعلان عن أحدث عملاتها المبهرة مع عملة من الفضة الخالصة فئة 25 دولارًا لسنة 2019 – تحمل رأس حيوان متعدد الأوجه: ألا وهو الذئب. وتم سك العملة في نقش بارز استثنائي يرتفع لنحو 6 مم على سطح قطره 36 مم، وتتكون هذه العملة من تصميم كلود تيفيرج “Claude Thivierge” من 435 مضلعًا فرديًا. وتجمع فريق مختبر البحث والتطوير بدار سك العملة مع النحاتين وخبراء سك العملات في سك مصفوفة معقدة من الأسطح الصغيرة تشبه المرايا التي تصور منحوتة لوجه الحياة البرية الكندية الأيقونية مع درجة سطوع ووضوح غير مسبوقة. وتتاح هذه العملة الثورية للشراء حاليًا، بالإضافة إلى ابتكارات أخرى.

وفي إصدار آخر، هو الأول من نوعه كذلك في العالم، أصدرت دار سك العملة عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – أضواء تل البرلمان “Lights of Parliament Hill”. وباستخدام تقنية “كشف اللون” المملوكة للدار، عادت الحياة إلى صورة برج السلام “Peace Tower” في أوتاوا تحت أضواء الأشعة فوق البنفسجية، مع نمط معقد من الألوان، تم إنتاجها في تصميم دقيق. ويقدم هذا التأثير رؤية واقعية لعرض “الأضواء الشمالية” السنوي الذي يجذب مئات الآلاف من الزوار إلى مباني البرلمان في أوتاوا للتمتع بسهرة ليلية لا تنسى.

كما تظهر بصمات الأشعة فوق البنفسجية على تصميم توني بيانكو “Tony Bianco” لعملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 التي تحمل اسم – عجائب السماء: “ستيف” “Sky Wonders: “Steve””. حيث يكشف اللون الأسود الساطع على العملة عن ظاهرة غير عادية رصدت للمرة الأولى في السماوات الكندية عام 2016: حيث شوهد قوس عابر رفيع من الأضواء الخضراء والبنفسجية بجوار الشفق القطبي، نتج بواسطة “انجراف آيوني شبه شفقي” نتيجة تدفق الجزيئات المشحونة في الغلاف الجوي بسرعات هائلة.

وينضم إلى هذه العملات الاستثنائية مجموعة أخرى من العملات المبتكرة في أول ظهور لها هذا الشهر:

عملة من الفضة الخالصة فئة 250 دولارًا لعام 2019 – الذكرى المئوية للسكك الحديدية الكندية “100 th Anniversary of CN”، وهي عملة مستطيلة الشكل، مقعرة تظهر صورة كلاسيكية لقاطرة بخارية يقطع أزيزها جبال روكي الكندية، من تصميم النحات بدار سك العملة مات بوين “Matt Bowen” وتم سك العملة في نقش بارز استثنائي.

Anniversary of CN”، وهي عملة مستطيلة الشكل، مقعرة تظهر صورة كلاسيكية لقاطرة بخارية يقطع أزيزها جبال روكي الكندية، من تصميم النحات بدار سك العملة مات بوين “Matt Bowen” وتم سك العملة في نقش بارز استثنائي. عملة من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2019 – سلسلة الحروب على جبهة القتال في أثناء الحرب العالمية الثانية: معركة شخيلت “Second World War Battlefront Series: The Battle of the Scheldt”، من تصميم الفنانة القادمة من مدينة ثاندر باي ماري ماكفرسون “Mary McPherson”.

عملة من الذهب الخالص فئة 10 دولارات لعام 2019 – الذكرى المئوية لآخر عملة تحت السيادة البريطانية “100 th Anniversary of the Last Issued Sovereign”، التي تحتفي بآخر عملة تم إنتاجها تحت السيادة البريطانية في أوتاوا في العام 1919.

Anniversary of the Last Issued Sovereign”، التي تحتفي بآخر عملة تم إنتاجها تحت السيادة البريطانية في أوتاوا في العام 1919. عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2019 – آلهة الشمال: فريغ “Norse Gods: Frigg”، وهي آخر عملة من مجموعة العملات من تصميم ألكسندرا لوفورت “Alexandra Lefort”.

مجموعة عملات من الفضة الخالصة تزن 5 أوقيات لعام 2019 مطلية بالذهب: عملة فئة 1 سنت

مجموعة عملات معدنية صغيرة من الذهب الخالص لعام 2020، أول مجموعة من نوعها من إنتاج دار سك العملة تضم أربع عملات من الذهب الخالص بنسبة 99,999%، حيث يقدم كل فنان صورة مجسمة تعزز تصميم ورقة القيقب للفنان لوك نورماندين “Luc Normandin”.

مجموعة العملات والقلادات الكندية الكلاسيكية من الفضة الخالصة لعام 2019، مجموعة جديدة من العملات المتداولة المعاد إنتاجها من الفضة الخالصة مع تعزيز الألوان بالتصميمات على ظهر العملة.

مجموعة العملات الكندية المتداولة لعام 2019 – الأيقونات الأبدية “Everlasting Icons”، التي تعد مثالية لجامعي العملات الشباب، وتصور جميع العملات الكندية المتداولة حاليًا، بالإضافة إلى تصميم عملة فئة 50 سنت من تصميم الفنان دارين بوث “Darren Booth” التي تتوهج في الظلام.

عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2019 – تأملات ذهبية: المفترس والفريسة – الحوت القاتل وأسد البحر “Golden Reflections: Predator and Prey – Orca and Sea Lions”، وهي عملة مطلية بالكامل بالذهب من تصميم فنان الحياة البرية دبليو ألان هانكوك ” Allan Hancock”.

عملة من الذهب الخالص فئة 350 دولارًا لعام 2019 – لوحات الحياة البرية الكندية: الأسد الأمريكي “Canadian Wildlife Portraits: The Cougar”، وهي عملة من الذهب الخالص بنسبة 99,999%، برسوم سك منخفضة للغاية من تصميم الفنان دينيس ماير جونيور “Denis Mayer Jr.”.

عملتان جديدتان على شكل زهرة اللوتس من إنتاج ثري ديغريز كرياتيف جروب “Three Degrees Creative Group” احتفالاً بعام الفأر “Year of the Rat” على عملة من الذهب الخالص فئة 2,500 دولار لعام 2020، وعملة من الفضة الخالصة فئة 15 دولارًا لعام 2020.

ثلاث تصميمات جديدة لعام الفأر من تصميم الفنان آريس تشيونغ “Aries Cheung” لعام 2020، سكت بشكل خاص على عملة من الذهب فئة 150 دولارًا، وعملة من الفضة الخالصة فئة 15 دولارًا، وعملة من الفضة الخالصة فئة 10 دولارات.

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات لعام 2019 – تحتفي بالاحتفالات والمهرجانات الكندية – الموسيقى الشعبية “Folk Music” من تصميم الفنان ستيف هيبورن “Steve Hepburn”.

وأخيرًا عملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2019 – مجموعة الأبراج الفلكية: العذراء “Zodiac Series: Virgo”، من تصميم جوري فان دير ليندا “Jori Van Der Linde”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا .

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca . ويمكن متابعة دار سك العملة الملكية على مواقع تويتر “ Twitter “، وفيسبوك “ Facebook “، وانستجرام “ Instagram “.

العملة: دولار كندي