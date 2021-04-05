‫أوبو تُطلق هاتف رينو5 Z 5G المخصّص لجيل الشّباب من المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة

· مدعومًا بمعالج دايمنسيتي U800 الأحدث من “ميدياتيك”، يوفّر هاتف أوبو رينو5 Z 5G الجديد كليًّا مستوى اتصال فائق وتجربة ذكية متقدّمة

· يوفّر الهاتف الذّكي الجديد من أوبو مميزات سلسلة رينو5 من التّصميم العصري إلى قدرات اتصال الجيل الخامس وصولاً إلى تقنيات الشّحن السّريع وإمكانيات دعم الألعاب الالكترونية وغيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — تسجّل أوبو، الشّركة العالمية الرّائدة في مجال التّكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذّكية، خطوةً جديدةً ومتقدّمةً في مجال صناعة الهواتف الذّكية من خلال طرحها هاتف رينو5 Z5G الجديد كليًا في الإمارات العربية المتحدة، والذي يعدّ أول هاتف ذكي مخصّص للمستخدمين من جيل الشّباب والذي يُعرف أيضًا بإسم “الجيل Z” (Gen Z). ويأتي طرح هذا الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف رينو5 بتقنية الجيل الخامس التي أطلقتها أوبو مؤخراً، ويتميّز بقدرته على تأدية وظائف متعدّدة بأداء فائق بفضل معالج 5G قوي، والذي يمكّن المستخدمين من توثيق حياتهم اليومية من خلال إنشاء محتوى مميّز من الصّور والفيديو، وتحقيق التّوازن بين حياتهم الخاصّة والعملية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة غامرة للألعاب الالكترونية.

ومن أجل توفير مستوىً عالٍ من الفعالية والكفاءة تلبيةً لمتطلبات جيل الشّباب من المستخدمين، يُركّز معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 (MediaTek Dimensity 800U) في هاتف رينو5 Z 5G الجديد على تقديم اتصال فائق بشبكات الجيل الخامس وتوفير تجربة شاملة. وقد تمّ تصميم رينو5 Z5G بالتّوافق مع تقنية أوبو سمارت 5G (OPPO Smart 5G)، حيث وبفضل شريحة SoC 5G من ميدياتيك، يمكن للمستخدم الاستفادة من سرعة متفوّقة خلال عمليات التّنزيل والتّحميل، فضلاً عن البث الفوري للأفلام عبر الانترنت، وتجربة الألعاب الالكترونية الغامرة. وكونه يدعم تقنية الجيل الخامس في وضع SIM المزدوج (NSA وSA)، يوفّر معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 ثمانيّ النوى مستوى تردّد قوي يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، فضلاً عن سرعة ذاكرة لتقديم استخدامات متعدّدة المهام غير مسبوقة بين العمل والترفيه.

وقال رامي عثمان، مدير المبيعات والتّسويق في الشّرق الأوسط وإفريقيا، لدى ميدياتيك: “مع تزايد دور الهواتف الذكيّة في حياتنا اليومية خاصّةً عند فئة الشّباب لانغماسهم في التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، نقدّم معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 الذي يُشغّل أحد أحدث الهواتف الذكية من أوبو، هو رينو5 Z 5G، موفّراً للمستخدمين أحدث التّقنيات في مجال الاتصال بشبكات الجيل الخامس، والتّصوير، وإنتاج المحتوى متعدّد الوسائط والألعاب الالكترونية وغيرها الكثير. نقوم في ميدياتيك بالتركيز على توفير الحلول الذكيّة وابتكار تقنيّات متطوّرة تدعم وتشغّل مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الأجهزة الذكيّة ذات الأداء العالي، وذلك لتلبية متطلّبات كافة عملائنا من مختلف الشرائح.”

ويواصل رينو5 Z 5G أسلوب سلسلة رينو المميّزوالمتمثّل في تحقيق التّوازن بين التّصميم الفريد والعصري الذي يواكب النّمط الشّخصي للمستخدمين مع تعزيز الأداء والسّرعة.

وقال أيفن أوه، مدير عام أوبو في منطقة الخليج: “يمثّل هاتف أوبو رينو5 Z5G توجّه أوبو في تلبية احتياجات جيل الشباب من المستخدمين الذين يتمتّعون بأنماط حياة عصرية وطموحة وديناميكية. ويتميز رينو5 Z 5G بخصائص عديدة تواكب متطلبّات المستخدمين في إتمام أعمالهم، أو ممارسة الألعاب الاكترونية أو حتى تنظيم أمورهم الحياتية. فهو يوفّر سرعة اتصال عالية بالإنترنت، وتقنية الشحن السريع، وتجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة، ليكون الخيار الأمثل لجيل الشّباب في الإمارات العربية المتحدة “.

اتصال فائق وتقنية الجيل الخامس في وضع SIM المزدوج ( NSA و SA )

تمّ تصميم معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 في هاتف أوبو رينو5 Z5G لتوفير مستوى أداء فائق بفضل مميزات وتقنيات أفضل مع دعم اثنان من شرائح SIM 5G في وضع الإستعداد. وبذلك تقوم ميدياتيك بالانضمام إلى أوبو من خلال جهود الشركتين في تسريع انتشار تقنية 5G وتقديم تجارب متميّزة عبر الهواتف الذّكية التي تدعم اتصال الجيل الخامس في الفئة المتوسطة

كما يضم معالج دايمنسيتي U800 تقنية 5G UltraSave من ميدياتيك التي تعمل على إدارة وضع تشغيل شريحة المودم وفقاً للشبكات المحيطة وجودة نقل البيانات لدعم إطالة عمر شحن البطارية.

الأداء والوظيفة

يكمن جوهر رينو5 Z5G في تركيز أوبو الثّابت على الابتكار المرتكز حول الإنسان. وقد تمّ تحسين الهوائي 3.0 العامل بزاوية 360 درجة والخاص بالهاتف الذّكي ليلتقط الإشارة بغض النّظر عن كيفية إمساك المستخدم للهاتف، سواء كان في الوضع الأفقي في حالة الألعاب الالكترونية، أو الوضع العامودي عند التّحقق من رسائل البريد الإلكتروني. وبمساعدة معالج دايمنسيتي U800 من ميدياتيك، يوفّر أوبو رينو5 Z 5G ميزة قناة الشّبكة المزدوجة التي تُسرّع الاتصال عن طريق الاتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكات اتصال الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

تُقدّم أوبو أيضًا بطارية أكبر بسعة 4310 مللي أمبير في هاتف رينو5 Z 5G لدعم متطلبات الطّاقة الإضافية، وهي متوافقة مع تقنية VOOC للشحن السريع من أوبو والتي توفّر قدرة 30 وات. وبذلك يمكن شحن هاتف رينو5 Z5G بالكامل من صفر إلى 100 بالمئة بغضون 48 دقيقة فقط. ولمجرّد شحن الهاتف لمدة خمس دقائق فقط، يمكن استخدام رينو5 Z 5G لحوالي ساعة كاملة لمشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل وضع الاستعداد اللّيلي الفائق (Super Night Standby Mode) على تقليل استهلاك الطّاقة للهاتف الذّكي إلى 1.78 بالمئة من البطارية ليلاً عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام.

ولتحسين الأداء بشكلٍ أكبر، قامت أوبو بدمج نظام مُحسِّن الأداء (System Performance Optimiser) في رينو5 Z 5G مما يجعل الهاتف أسرع ويعمل لفترة أطول دون تأخير. وقد تمّ تنفيذ أكثر من عشرة تحسينات في الهاتف لتحسين أدائه للوصول إلى مستوى أكثر فعالية.

تصميم أنيق

لا يقتصر الأمر على الأداء الرّاقي الذي يتم تحقيقه مع رينو5 Z5G، بل يُمثّل أيضًا التّصميم الأنيق التي تتميّز بها هواتف رينو. إنه هاتف فائق النّحافة بأبعاد تصل إلى 7.8 مم من حيث السماكة، وعرض 73.4 مم وطول 160.1 مم، كما أنه خفيف للغاية، إذ يزن حوالي 173 جرامًا فقط.

إضافةً إلى تصميمه الجميل، يحتضن هاتف رينو5 Z5G من الجهة الخلفيّة الكاميرا الرّباعية المُكوّنة من قطعة واحدة والمدمجة في جسم الهاتف تماشيًا مع مفهوم التّصميم، كما إنّ جميع الكاميرات الأربع مغطاة بقطعة واحدة من زجاج Gorilla Glass 5 مما يُحافظ عليها أنيقة وسلسة. وتُضيف تقنية النّقش المتطوّرة نسيجًا راقيًا إلى السّطح الزّجاجي، مما يخلق إحساسًا بالعمق يتلألأ تحت إضاءة مختلفة لإضفاء مظهر أنيق وراقي.

تتميز الشّاشة المميّزة ذات الثقب الواحد للكاميرا الأمامية بأبعاد متناسقة وبمقاس 6.43 بوصة (16.3 سم) تمثّل مساحتها 90.8 بالمئة من نسبة حجم الهيكل. وتوفّر شاشة هاتف رينو5 Z5G تجربة عرض مقاطع الفيديو والألعاب الكترونية بدقة Full HD فائقة الوضوح، وذلك بفضل تقنية Super AMOLED بأبعاد 2400 x 1080. كما تم تزويد الشاشة بميزة بصمة الإصبع ضمن العرض 3.0 (Display Fingerprint 3.0) من أجل تفعيلها بسرعةٍ ودقة.

كاميرا رباعية

يزهو أوبو رينو5 Z5G بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابكسل لتصوير لقطات بورتريه رائعة وجميلة بحرفيّة وسهولة تجعل هذا الهاتف بالفعل “في المقدمة على صعيد التّصوير الفوتوجرافي”. وتشتمل الكاميرات على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أحادية اللّون (Portrait Mono) بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أحادية (Macro Mono) بدقة 2 ميجابكسل. مجتمعةً، تُتيح هذه الكاميرات الأربع للمستخدمين أن يصبحوا خبراء في إلتقاط مقاطع الفيديو والتّصوير بأقل جهد.

وأضافت أوبو أيضاً خاصية جديدة وهي الفيديو بالعرض الثنائي التي تتيح تسجيل الفيديو من الكاميرا الأمامية والخلفية معاً في نفس الوقت وفي إطار واحد ضمن شاشة الجهاز، وهي من أبرز الميزات التي ستعير انتباه صنّاع المحتوى على المنصّات الرقمية لاستخدامها والتمتّع بما تقدّمه. وتشمل الميزات الأخرى خاصية فيديو HDR التي توفّر إضاءة أكثر وضوحًا وأكثر توازنًا في الأماكن التي يكون فيها تباين الضّوء مرتفعًا، وخاصية التّركيز الفعّال (Focus Lock) بحيث تتبع الكاميرا الموضوع المصوّر في الفيديو تلقائيًا حتى عندما تكون حركته عالية، والفيديو اللّيلي الفائق (Ultra Night Video Mode) الذي يُعزّز الخوارزميات الخاصة التي تضمن المزيد من مقاطع الفيديو والصّور اللّيلية الدّيناميكية.

وقد أثبت هاتف رينو5 Z 5G نفسه كخبير التّصوير الفوتوغرافي في أي سيناريو مع ميزات مدعومة بالذّكاء الاصطناعي، تُتيح للمستخدمين إتقان الإستفادة من كل لحظة. تعمل الميزات الجديدة على غرار خاصية تعزيزصورة المشهد بالذّكاء الاصطناعي 2.0 (AI Scene Enhancement 2.0)، وخاصية عزل الخلفية الدّيناميكية (Dynamic Bokeh)، وخاصية التصوير الليلي الفائق (NightPlus) معًا لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو أكثر وضوحًا وجمالًا حتى في حالة تباين الإضاءة وحالات الإضاءة المنخفضة. بنفس القدر من الفائدة، فإنّ الميزات الفريدة في هاتف رينو5 Z 5G والتي أثبتت أنه لا غنى عنها هي بورتريه الإضاءة الليلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي (AI Night Flare Portrait)، وبورتريه الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Color Portrait)، وخاصية التجميل بالذكاء الاصطناعي 2.0 (AI Beautification 2.0)، وخاصية الفيديو فائق الثبات (Ultra Steady Video) وخاصية تصوير الفيدية بتقنية 4K (Video 4K)، وجميعها تضيف إلى السّهولة التي يمكن للمستخدمين من خلالها التقاط صور ومقاطع فيديو بأسلوب احترافي.

تجربة ألعاب سريعة وغامرة

كما هو الحال مع كل جيل من سلسلة رينو، هناك تركيز واضح على الموازنة بين العمل والترفيه، ولا يختلف الأمر مع رينو5 Z 5G. ويتألّق هاتف رينو5 Z5G بمزاياه المتطوّرة وخاصّةً في مجال الألعاب الاكترونية، وذلك بفضل المعدّات المبتكرة والبرمجيّات الحصرية في نظام ColorOS 11.1 من أوبو المُصمّم خصيصاً لتقديم تجربة ألعاب رقميّة سلسلة وغامرة. وتتيح خاصية وضع الألعاب (Gamer Mode) التركيز على اللعبة من خلال إخفاء كل ما من شأنه تشتيت انتباه اللاعب، حيث يتم إيقاف جرس الساعة، والتنبيهات، والمكالمات الواردة والتحكم بالإيماءات وغيرها لتقديم تجربة غامرة في اللعب. أما نظام التّشغيل السّريع (Quick Startup) فيتيح للمستخدمين وبنقرةٍ واحدة العودة إلى اللّعبة بسهولة تامة وذلك في غضون 24 ساعة بعد الخروج منها دون انتظار أو إضاعة الوقت في تفعيل اللعبة أو تحميل مقاطع الفيديو والغرافيك. وأخيرًا، تسمح خاصية النافذة العائمة للألعاب (Game Floating Window) للمستخدمين في إبقاء اللّعبة مستمرّة ومراقبتها ضمن نافذة عائمة في الشاشة للعودة إليها في أي وقتٍ.

تجربة سريعة وموثوقة مع نظام ColorOS 11.1

بالإضافة إلى المواصفات التقنية المتقدمة، يأتي هاتف رينو5 Z5G مع نظام ColorOS 11.1 من أوبو، والذي يتيح للمستخدمين تخصيص واجهة المستخدم والاستمتاع بتجربة مميّزة وحصرية. إلى جانب الفعالية العالية والأداء غير المسبوق، يوفّر نظام ColorOS 11.1 مستويات عالية من الخصوصية التي يبحث عنها جميع مستخدمي أوبو. كما يتيح هاتف رينو5 Z 5G للمستخدمين تخصيص الشاشة الدائمة والنمط الليلي للحصول على أفضل تجربة تناسب تفضيلاتهم. ويتيح النظام مزايا مبتكرة أخرى، مثل النافذة العائمة للعمل على مهام متعددة، وخاصية الترجمة المباشرة مع عدسة جوجل عن طريق إيماء المسح بثلاثة أصابع، وغيرها.

بالنّسبة لمستخدمي الهواتف الذكيّة من فئة الشّباب والذين يتطلّعون لدخول عالم رينو (#Upgrade_theRENOway)، يتوفّر هاتف رينو5 Z5G الذّكي في الإمارات العربية المتحدة بلونين مميّزين هما الأسود الليلي (Fluid Black) الأنيق الذي يتميز بتدرج لون الأسود من الفاتح إلى الدّاكن، والأزرق السماوي (Cosmo Blue) الذي يُقدّم مظهر غير لامع وتدرج ألوان مميّز ما بين الأزرق والبنفسجي.

يتوفّر هاتف رينو5 Z5G مع ذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وهو متاح الآن لدى مراكز البيع الرئيسية ومنصات التّجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، بسعر يبلغ 1499 درهمًا إماراتيًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.oppo.com/ae

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وكينيا، ونيجيريا، وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

حول شركة ميدياتيك ( MediaTek )

ميدياتيك إنكوربوريتد (TWSE: 2454) هي شركة عالمية متخصصة في صناعة أشباه الموصلات والتي تشغّل ما يقرب من 2 مليار جهاز مزود بتقنية الاتصال سنوياً. نحن شركة رائدة في تطوير الأنظمة على الشريحة (SoC) للأجهزة المحمولة وأجهزة الترفيه المنزلية وأجهزة الاتصال ومنتجات إنترنت الأشياء. إن إخلاصنا للابتكار وضعنا كقوة دافعة في السوق في العديد من مجالات التكنولوجيا الرئيسية، بما في ذلك تقنيات الاتصالات المتنقلة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة وحلول السيارات ومجموعة واسعة من منتجات الوسائط المتعددة المتطورة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الرقمية وشبكات الجيل الخامس وأجهزة المساعد الصوتي (VAD) والأجهزة القابلة للارتداء. تمكّن وتلهم ميدياتك الأشخاص لتوسيع آفاقهم وتحقيق أهدافهم من خلال التكنولوجيا الذكية بسهولة وكفاءة أكثر من أي وقت مضى. نحن نعمل مع أفضل العلامات التجارية لوضع التكنولوجيا المذهلة في متناول الجميع، وهي تقود كل ما نقوم به. قم بزيارة www.mediatek.com لمزيد من المعلومات.

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