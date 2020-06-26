‫أوبو تطلق هاتفها الرائد “فايند X2 برو ” بتقنيات الجيل الخامس

في سوق الإمارات بالشراكة مع “اتصالات”

– يأتي الهاتف مزوداً بمعالج Snapdragon™ 865 ؛ ومعدل تحديث 120 هرتز؛ وشاشة Ultra Vision فائقة الوضوح بدقة 3K ؛ وشاحن SuperVOOC 2.0 فائق السرعة بقدرة 65 واط، أسرع تقنية شحن في القطاع

– يتوفر جهاز أوبو الرائد الجديد باللون الأسود السيراميك وبذاكرة تخزين سعة 512 جيجابايت بسعر 4999 درهم

دبي ، الإمارات العربية المتحدة، , 28 يونيو / حزيران 2020 أعلنت أوبو، علامة التكنولوجيا العالمية الرائدة، عن إطلاق هاتفها الذكي الرائد المرتقب ” أوبو فايند X2 برو” في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع “اتصالات”. ويأتي الجهاز المعزز بتقنية الجيل الخامس الاستثنائية؛ وبمنظومة كاميرا احترافية؛ وشاشة فائقة الوضوح تعد الأكثر تقدماً في قطاع الهواتف الذكية، تجسيداً لأناقة التصميم الذي تتميز به هواتف أوبو الذكية ويقدم للمستخدمين تجربة فائقة على مستوى القطاع. يتوفر الهاتف باللون الأسود السيراميك وبذاكرة تخزين سعة 512 جيجابايت عبر متاجر شركة “اتصالات” في دولة الإمارات العربية المتحدة وموقعها الإلكتروني اعتباراً من 18 يونيو مقابل 4999 درهماً.

يتمتع هاتف “أوبو فايند X2 برو” الذكي بمنظومة الكاميرا الثلاثية الأقوى على الإطلاق من أوبو، وتشمل الكاميرا الرئيسية “سوني IMX689” بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بزاوية تصوير فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل وعدسة تقريب بدقة 13 ميغابكسل. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon™ 865 مجهز لشبكات الجيل الخامس ومعدل تحديث سلس بمقدار 120 هرتز وشاشة Ultra Vision فائقة الوضوح بدقة 3K قادرة على عرض أكثر من مليار لون؛ وشاحن SuperVOOC 2.0 فائق السرعة بقدرة 65 واط، أسرع تقنية للشحن في القطاع، فهو ببساطة مصمم ليوفر للمستخدمين تجربة لا تضاهى في عالم الهواتف الذكية.

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا إطلاق أحدث هواتفنا الذكية الرائدة والمعززة بتقنيات الجيل الخامس في السوق الإماراتية بالشراكة مع ‘اتصالات’. ولطالما ساهمت هواتف سلسلة ‘فايند X ‘ من أوبو في تخطي التوقعات بتقنياتها الحديثة وبتوفير إمكانيات جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية. وانطلاقاً من سعينا الدائم لتحسين أنماط الحياة عبر تقنيات فائقة التطور، يشكل الابتكار والبحوث والتطوير أولوية استراتيجية بالنسبة لعلامة أوبو، مما يتيح لنا توفير أكثر التقنيات تقدماً وتجربة لا تضاهى وتصاميم رائعة في هاتف ذكي متفرد ومدهش”.

من جهته، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في “اتصالات”: “يسعدنا التعاون مع أوبو لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة والتي تدعم تقنيات الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة. فنحن في ‘اتصالات’ ملتزمون بتزويد عملائنا بتقنيات اتصال عالية الكفاءة من الجيل الخامس، ولهذا نسعى دائماً لبناء الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الهواتف الذكية والتكنولوجيا مثل أوبو تماشياً مع استراتيجيتنا وأهدافنا”.

تجربة بصرية استثنائية مع شاشة Ultra Vision الحائزة على الجوائز بدقة فائقة الوضوح ومعدل تحديث 120 هرتز

تم تزويد هاتف “فايند X2 برو” بشاشة Ultra Vision فائقة الوضوح ومعدل تحديث 120 هرتز قادرة على عرض أكثر من مليار لون مختلف، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بحركة أكثر سلاسة ووضوحاً، ونظام حماية العين التفاعلي بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتاز الشاشة بدقة 3168 * 1440 وبكثافة 513 نقطة في البوصة وانعكاسية شاشة منخفضة للغاية؛ فيما يصل أقصى سطوع للشاشة إلى 1200 شمعة، وبهذا يرسي هاتف “أوبو فايند X2 برو” معياراً جديداً في الدقة والألوان ومعدل التحديث والسطوع. وقد حصل الهاتف على جائزة «ديسبلاي ميت» (DisplayMate) المرموقة، لأفضل شاشة هاتف ذكي، وأعلى تصنيف من «ديسبلاي ميت» لأداء الشاشات A+.

أفضل تجربة صورة وصوت معززة بمحرك O1 Ultra Vision

بفضل محرك O1 Ultra Vision وتقنية وضوح الحركة وتصوير الفيديو بالمدى الديناميكي العالي، يوفر ” أوبو فايند X2 برو” صورة فائقة الوضوح، كما أنه معزز بمكبرات صوت مزدوجة عالية الأداء وتقنية “دولبي أتموس” (Dolby Atmos)، ليوفر أفضل مستويات الصوت المدمج وتجربة صوت وصورة غامرة واستثنائية.

منظومة كاميرا فائقة الوضوح ومتعددة الاستخدامات

يرتقي هاتف “أوبو فايند X2 برو” بالتصوير إلى آفاق جديدة بفضل منظومة الكاميرا الثلاثية التي تم تزويده بها، والتي تشمل كاميرا سوني IMX586 ذات الزاوية الواسعة بدقة 48 ميغابكسل؛ وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل؛ وعدسة تقريب بدقة 13 ميغابكسل. وتتيح المنظومة للمستخدمين الاستفادة من مستوى عالٍ من التنوع، فالعدسات الثلاث تمنح المستخدمين تقريباً هجيناً حتى 10 مرات، مما يتيح تحويل كل لقطة إلى تحفة مدهشة، سواء عند ركوب الدراجات في الجبال أو عند ركوب ألواح التزحلق أو الرقص على أحدث النغمات الموسيقية.

وبفضل المستشعرات الضخمة وفتحة الإغلاق بحجم F/1.7 وتقنية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات، يوفر هاتف “أوبو فايند X2 برو” للمستخدمين إمكانات تصوير فائقة حتى في ظل ظروف الإضاءة الخافتة، ويتيح لهم تصوير لقطات ليلية ساحرة من أي مسافة ومهما كانت درجة العتمة.

ويعد ” أوبو فايند X2 برو” أول هاتف ذكي يدعم خاصية التركيز التلقائي بالكشف المرحلي (PDAF) متعدد الاتجاهات لكل الـبكسلات، ويتمتع بالقدرة عل تركيز وحدات الـبكسل بسنبة 100% في اتجاهات متعددة.

وعززت أوبو الجيل الثاني من تقنية التقريب الهجين حتى عشر مرات في الهاتف الجديد بعدسة تقريب مزودة برقاقة مثبت بصري (OIS) محدثة؛ ومستشعر ألوان مستقل؛ وتقنية دمج الصور متعددة التركيز ونظام فائق الدقة. وستدعم هذه الميزات خاصية التقريب الرقمي حتى 60 ضعفاً وتجعل تجربة التقريب أكثر وضوحاً وسلاسة من أي وقت مضى.

وبفضل وضع التصوير الليلي فائق الظلام يمكن للمستخدمين تقريب الصورة في الليل تماماً كما في وضح النهار. ويوفر نظام الكاميرا الثلاثية في “فايند X2 برو” وضع التصوير الليلي فائق الوضوح، مما يرتقي بجودة الصور الليلية باستخدام عدسة التقريب.

وعلاوة على ذلك، يأتي ” أوبو فايند X2 برو” مجهزاً بتقنية تصوير الفيديو فائق الثبات Ultra Steady وتقنية تصوير الفيديو الاحترافي فائق الثبات Ultra Steady Video Pro، وتسهمان إلى جانب الكاميرا ذات زاوية التصوير فائقة الاتساع في توفير تجربة تصوير فيديو أكثر اتساعاً ومقاومة للاهتزاز. ويمكن للمستخدمين تفعيل الوضع الاحترافي للحصول على صورة أوسع وبجودة أعلى وأكثر وضوحاً والاستمتاع بالتقاط المزيد من اللحظات أثناء التنقل بسلاسة كبيرة.

ويدعم الهاتف الجديد تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، إضافة إلى تسجيل الفيديو المباشر بتقنية المدى الديناميكي العالي الدقة. ويأتي الهاتف مزوداً ببرنامج Soloop وهو عبارة عن أداة لتحرير الفيديو تجمع بين مزايا التسجيل الممتع والتحرير السهل والمشاركة السريعة، مما يتيح للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو ومشاركة قصصهم الشخصية بسهولة.

تقنية الشحن الرائدة

بفضل تقنية الشحن الأسرع في قطاع الهواتف الذكية، يمكن للمستخدمين شحن بطارية هاتف “فايند X2 برو” التي تبلغ سعتها 4260 مللي أمبير بالكامل في 38 دقيقة فقط عبر شاحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط.

جيل جديد من الأداء المتفوق

يعد ” أوبو فايند X2 برو” أحد أوائل الهواتف الذكية المجهزة بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 865 ليضمن للمستخدمين تجربة فائقة السلاسة. وبفضل سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي الهائلتين، يمكن للهاتف الذكي التعامل مع كافة الاستخدامات بسهولة مطلقة.

أهلا بالمستقبل مع تقنيات الجيل الخامس

بفضل الاتصال السريع والأداء العالي وقدرة الشحن فائقة السرعة، يوفر ” أوبو فايند X2 برو” تجربة لا تضاهى لاتصالات الجيل الخامس، كما أنه يدعم الشبكات العاملة بالنمط الثنائي SA / NSA لتقنيات الجيل الخامس والتجوال العالمي، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بالاتصال دون معوقات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقنية “الجيل الخامس الذكي” (Smart 5G) اختيار نمط الاتصال (إما شبكات الجيل الرابع أو الخامس أو الانترنت اللاسلكي) مما يعزز سرعة الهاتف ويطيل عمر البطارية وفقاً للظروف.

تصميم عصري أنيق

يجمع هاتف ” أوبو فايند X2 برو” بين عناصر الرقي والبساطة، فهو يتميز بتصميم مزدوج الانحناء من الأمام والخلف وانسيابية بزاوية 67.8 درجة تناسب يد المستخدم تماماً. والهاتف مغطى بلوحة زجاجية من الجيل السادس من طراز “كورنينج جوريلا” (Corning Gorilla)، ليصبح بمثابة لوحة بصرية مفتوحة تمنحه مظهراً دائرياً وملمساً ناعماً.

واجهة ColorOS 7.1 الجديدة كلياً

بفضل واجهة ColorOS 7.1 التي تعد الإصدار الأحدث من أوبو لواجهة المستخدم والمخصصة لنظام أندرويد 10، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة محسنة وأكثر تركيزاً على المحتوى من حيث الصورة والصوت والشعور.

وتماشياً مع تصميم الهاتف الذي يخلو من الحدود، توفر واجهة ColorOS 7.1 الوضع المظلم المخصص طوال اليوم، والتي يمكن استخدامها في سيناريوهات واسعة؛ وتطبيقات متعددة؛ وتشغيل طويل الأمد؛ ليتيح للمستخدمين تجربة بصرية أكثر راحة وعمراً أطول للبطارية.

الأسعار والتوفر

يتوفر هاتف ” أوبو فايند X2 برو” في دولة الإمارات العربية المتحدة باللون الأسود السيراميك وذاكرة تخزين سعة 512 جيجابايت بسعر 4999 درهماً في متاجر “اتصالات” وعبر موقعها الإلكتروني.

وبفضل باقات الدفع الذكي التي توفرها “اتصالات”، سيصبح هاتف “أوبو فايند X2 برو” المميز في متناول اليد من خلال الدفعات الذكية والمرنة لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً بدءاً من 207 درهم.

وعند شرائهم لهذا الهاتف، يُتاح لمشتركي الباقات المفوترة الحاليين والجدد في “اتصالات” فرصة الحصول على العروض اليومية الخاصة عند الضغط على *056#، والاختيار بين 1 جيجابايت من البيانات لمدة 3 أشهر، أو 3 جيجابايت لمدة 2 شهر، أو 10 جيجابايت لمدة شهر واحد. وسيكون الهاتف الذكي متوفراً أيضاً في متاجر “شرف دي جي” في دولة الإمارات.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع :

لوسي عزيز

مديرة العلاقات العامة الإقليمية

البريد الإلكتروني : lucy.aziz@oppo.ae

نبذة عن أوبو

أوبو هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس أوبو مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركةأوبو على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيفأوبو رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركةأوبو اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلتأوبو السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأتأوبو مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعلأوبو أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم “أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا”منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأتأوبو بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائدأوبو فايندX2 وطرح سلسلة أوبو رينو وتسعى أوبو لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين في المنطقة.