‫أوبو تضفي مزيداً من البهجة والتألق على احتفالات عيد الفطر عبر “رينو جلو”

– تقنية “الحفر بالزجاج” الحاصلة على براءة اختراع تضفي تدرّجات لونية فريدة على الخلفية الزجاجية لهاتف أوبو رينو 5 برو 5G ، وتمنحه لمعاناً يحاكي ملايين الماسات البرّاقة

– التصميم المبتكر والمميز لهاتف ر ينو 5 برو 5G ينسجم مع مظاهر الاحتفال والأجواء المضيئة لعيد الفطر في الإمارات

, 10 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2021 – مع الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وما يرافقها من أجواء تسودها الفرح والبهجة وسعادة تغمر القلوب، تنضم أوبو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذكيّة، لتشارك المحتفلين بالعيد مع تقديم تقنية رينو جلو (Reno Glow) التي تم ابتكارها من أجل تصميم اللونين الفضي المموّج والأسود الليلي لأحدث هواتفها الذكية “رينو5 برو 5G” التي تم إطلاقها مؤخّرا في المنطقة. وتضفي اللمسات الجمالية والتدرّجات الفريدة للألوان مظهراً أنيقاً الهاتف بما ينسجم مع الأجواء الاحتفالية لعيد الفطر المبارك الذي يعدّ واحداً من أهم المناسبات التي يحتفل بها الملايين في دولة الإمارات والعالم العربي.

وتم تصميم تقنية رينو جلو (Reno Glow) خصيصاً لفئة الشباب المبدعين المواكبين لأحدث صيحات الموضة، وتضيف هذه التقنية المبتكرة تجربة مميزة مليئة بالعناصر الجمالية هي الأولى من نوعها في هاتف ذكي وتحديداً في “رينو5 برو 5G“. وقامت أوبو بتطوير الجيل الثاني من “رينو جلو” (Reno Glow 2.0) لتقدّم تقنية فريدة في الحفر بالزجاج الحائزة على براءة اختراع. وتضفي هذه التقنية مظهراً مميزاً على الخلفية الزجاجية للهاتف، لاسيّما التدرّجات غير المسبوقة للألوان، لتمنح الجهاز قوةً وحمايةً ضد الخدوش وبصمات الأصابع بالإضافة إلى لمعان ماسيّ فريد يضاهي ملايين النجوم في السماء.

والى جانب رينو جلو (Reno Glow) التي تمنح المستخدمين إطلالة عصرية لافتة للأنظار، تسهم كاميرا هاتف “رينو5 برو 5G” في تعزيز أجواء الفرح والاحتفال بالعيد من خلال توثيق أجمل اللحظات والذكريات في هذه المناسبة المميزة. وتتميّز كاميرا الهاتف الرئيسية بدقّة عالية تبلغ 50 ميجابكسل مع حساس سوني IMX766، الذي يدعم تقنية التركيز التلقائي المتعدد لضبط كل بيكسل للحصول على أفضل تركيز أثناء التصوير، ولالتقاط صور عالية الجودة لجميع المشاهد مهما كانت ظروف التصوير.

من جانبه، قال طارق زكي، مسؤول إدارة المنتج في أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن استخدام تقنية رينو جلو (Reno Glow) في هاتف أوبو “رينو5 برو 5G“ يعطيه مظهراً رائعاً ومشعّاً تعبّر بطريقة مثالية عن الأجواء الاحتفالية وأضواء الزينة المصاحبة لعيد الفطر. وفي عملية تطوير تقنية رينو جلو (Reno Glow)، كان علينا إنجاز مهمة أشبه بالمستحيلة تمثلت في الجمع بين خاصيتين متناقضتين في واجهة زجاجية واحدة – إضافة مزايا عملية لمقاومة الخدوش وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى لمسات جماليّة تمنح سطوعاً وانعكاساً واضحين تماماً. وقد تمكن فريق البحث والتطوير في أوبو من التغلب على العديد من العوائق لتحقيق تصميم فريد للهاتف يتميّز بلمعانٍ كالألماس يحاكي ملايين النجوم البرّاقة في السماء. نشعر بالفخر والاعتزاز لتقديم هذه التكنولوجيا الفريدة الحاصلة على براءة اختراع في قطاع الهواتف الذكية، والتي توفر للمستهلكين أسلوباً جديداً لتعزيز إطلالتهم العصرية والارتقاء بأسلوب حياتهم”.

يشار إلى أن الزجاج غير الشمالي والمقاوم لبصمات الأصابع أصبح معياراً معتمداً في قطاع الهواتف الذكية. وتم الحصول على الخصائص المقاومة لبصمات الأصابع من تقنية الحفر التي تقضي على بريق الزجاج، وتضفي مظهراً استثنائي ثلاثي الأبعاد مع آلاف التدرجات اللونية التي لا تتوفّر في أي هاتف آخر. وقد أمضى فريق المهندسين في شركة أوبو شهوراً عديدة في البحث والاختبار لإتقان عملية الحفر بالزجاج، وتطلبت عملية تطوير هذه التقنية عدة مراحل من التجارب لتغيير التركيبة البلورية، بحيث تقدم انعكاساً أكثر وضوحاً وإشراقاً. ولتطبيق هذه التقنية الفريدة، كان على فريق العمل في أوبو أيضاً ابتكار المادة المناسبة لتثبيت البلورات، والتركيبة المثلى ودرجة الحرارة الملائمة لمحلول الحفر، وكذلك الفترة الدقيقة لعملية الصب وزاوية صب المحلول من أجل تحقيق النتائج المميزة في اللون والتصميم.

بالإضافة إلى تقنية رينو جلو (Reno Glow)، عمدت أوبو إلى تطبيق عملية الطيف الماسيّ التي تستخدم 1000 طبقة من الأفلام العاكسة لتغيير اللون باستمرار حسب انعكاس الضوء على اللون الفضي المموّج (Galactic Silver) لخلفية هاتف”رينو5 برو 5G“،بالإضافة إلى اللون الفضي الممّوج (Fantasy Silver) لهاتف “رينو5 5G“. ويظهر اللون الفضي المموّج (Galactic Silver) بألوان عديدة عند النظر إلى خلفية الهاتف من زوايا مختلفة أو تحت ضوء مختلف، بما يشكل تكملة مثالية تليق بمظاهر الاحتفال بعيد الفطر.

وتواصل أوبو مسيرة الابتكار وتجاوز حدود المألوف في قطاع الهواتف الذكية، بتقديم تجربة مستخدم تتمحور حول الإنسان، وتوفير هواتف ذكية بتصميم عصري أنيق مع مزايا عملية سهلة الاستخدام.

يتوفر هاتف “رينو5 برو 5G” و”رينو5 5G” لدى مراكز البيع الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، بسعر 2799 درهماً إماراتيّاً لهاتف “رينو5 برو 5G“، و1999 درهماً إمارتيّاً لهاتف “رينو5 5G“. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.oppo.com/ae

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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