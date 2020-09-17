‫أوبو تدعو عشاق هواتفها الذكية إلى “سهرة بعيون أوبو” للكشف عن سلسلة هواتف رينو4 الجديدة في الشرق الأوسط

· عشاق التكنولوجيا والابتكارات في عالم الهواتف الذكية على موعد مع فعالية إطلاق سلسلة هواتف أوبو رينو4 في الإمارات العربية المتحدة

· تصميم فريد وغير مسبوق، وإمكانيات رائدة في مجال اتصالات الجيل الخامس وتجربة تصوير استثنائية على صعيد الهواتف الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — دعت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، جميع عشاق التكنولوجيا والابتكارات الفريدة في عالم الهواتف الذكية إلى فعالية خاصة بعنوان “سهرة بعيون أوبو”، للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة كلياً رينو4، بالإضافة إلى السماعة اللاسلكية الأحدث ‘أوبو إنكو’، وذلك فيالإمارات العربية المتحدة. وتتميز الأجهزة الجديدة بتصميم رائع وابتكارات فريدة، إلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس، وهو ما يأتي انعكاساً لفلسفة “فن التكنولوجيا”، التي تهدف أوبو من خلالها إلى تعزيز الحياة العصرية عبر أحدث الابتكارات.

وتأتي سلسلة هواتف أوبو رينو4 مع مزايا جديدة وغير مسبوقة، سواء من حيث التصميم الفريد أو الأداء القوي، إلى جانب التركيز على تجربة المستخدم التي يعد التركيز عليها جزءاً أساسياً من فلسفة أوبو. وسيُتاح للمستخدمين التعرّف عن كثب على مزايا سلسلة هواتف رينو4 الذكيّة وسماعة ‘أوبو إنكو’ اللاسلكية الجديدة خلال فعالية افتراضيّة سيتم تنظيمها مباشرة على الإنترنت عبر موقع أوبو الالكتروني، وذلك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (3:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش). وسيحظى الحضور بفرصة الانضمام إلى فعالية “سهرة بعيون أوبو” من خلال الرابط https://www.oppo.com/ae/، وذلك التزاماً من الشركة باتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمرض كوفيد-19.

ويأتي إطلاق سلسلة هواتف رينو4 الذكية في المنطقة بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات الإطلاق في أماكن مختلفة من العالم، ومنها الصين والهند. وركزت أوبو في هذه السلسلة على دعم تقنيات الجيل الخامس، وهو ما ينسجم مع الانتشار المتسارع لهذه التقنيات في المنطقة. وستكشف أوبو في نفس الفعالية عن سماعة ‘أوبو إنكو’ اللاسلكية، التي تتميز بتقنيات متقدمة، مثل تقنية إلغاء الضجيج النشطة والهجينة، وغيرها من المزايا الرائعة.

بهذه المناسبة، قال ايثان تشيوي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نطمح من خلال طرح سلسلة هواتف رينو4 الجديدة إلى تجاوز جميع التوقعات، عبر المزج بين التجربة المتميزة والإمكانات القوية لشبكة اتصالات الجيل الخامس (5G)، فضلاً عن مواكبة التطلعات الشخصية للمُستخدمين من خلال تقديم هواتف ذات تصميم عصري وأنيق وتتمتع بمزايا فائقة للتصوير الفوتوغرافي. وترتقي هواتف رينو4 بإمكانات التصميم الصناعي، الذي يُحقق التوازن المثالي بين الهيكل النحيف وخفيف الوزن، وتقنيات التصوير المبتكرة، والبطارية فائقة السعة وعناصر قوية عالية الكفاءة”.

وتعد ميزة تصوير الفيديو بالنمط الليلي أبرز ما تقدمه سلسلة رينو4؛ حيث زودت أوبو هواتف السلسلة بعدسة عريضة تقدم زاوية رؤية أوسع، إلى جانب مستشعر صور أكبر وتأثيرات جمالية قوية وخصائص تقريب مذهلة، مما يسمح للمُستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو ليلية رائعة. كما تتمتع هذه الهواتف بمزايا متنوعة للتصوير، تمنح المستخدمين أدوات رائعة للتعبير عن أسلوبهم الفريد بمنتهى المرونة من خلال الصور والأفلام، تشمل خاصية بورتريه الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Color Portrait Mode) الجديدة كلياً التي تتيح التقاط صورٍ ملونة للأشخاص مع خلفية بالأبيض والأسود؛ وخاصية التصوير البطيء الذكي التي تتيح تصوير لقطات الحركة البطيئة ضمن مشهد التصوير؛ بالإضافة إلى الجيل التالي من خاصية الفيديو فائق الثبات، التي تُساعد على تسجيل مقاطع فيديو ثابتة أثناء المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية.

كما تدعم هواتف رينو4 تقنية الشحن فائق السرعة SuperVOOC بقدرة 65 وات، مما يتيح للمستخدمين في الشرق الأوسط الاستفادة من أفضل تكنولوجيا شحن تقدمها علامة أوبو. وتضمن هذه التكنولوجيا شحن البطارية في هواتف رينو4، التي تبلغ سعتها 4000 ملي أمبير، بالكامل خلال 36 دقيقة فقط. إلى جانب ذلك، ستدعم هواتف رينو4 وضع توفير الطاقة الفائق، ووضع توفير الطاقة الليلي، مما يضمن للمستخدمين راحة البال التامة من حيث استهلاك الطاقة.

ولطالما تميّزت سلسلة هواتف رينو بهوية جمالية فريدة، تتجلى من خلال التصميم العصري النحيف وخفيف الوزن، حيث تواكب هواتف رينو4 تطلعات المستخدمين من خلال الشاشة المُثبتة بطريقة مدروسة، والغطاء الخلفي المُزخرف، والتصميم العملي المريح، لتتيح لهم حمل الهاتف بسهولة في راحة اليد. وتتوافر هواتف رينو4 بتصميم جديد كلياً حائز على براءة اختراع، ويمتاز بمزيج لوني رائع يتماهى بلمساتٍ غير لامعة وتفاصيل دقيقة براقة.

لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع

لوسي عزيز

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة

أوبو

البريد الإلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والأناقة، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم ‘سمايل فون’، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، حيث توفر منتجات تقنية متميزة لقاعدتها العالمية من المستهلكين عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود للخدمات السحابية وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1275586/OPPO_Reno4_Pro. jpg