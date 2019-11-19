‫أم جي أكس تطلق مؤشر سبايكس للأسهم الآجلة بالتعاون مع مؤشري مياكس وتي 3

برنستون، نيوجيرزي، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلن مؤشر مياكس إنترناشيونال سيكيوريتيز، أل أل سي، (مياكس) ومؤشر بورصة منيابوليس للحبوب (أم جي إي أكس)، وهي مؤسسة مقاصة لسوق العقود والمشتقات، اليوم أنه تم إطلاق مؤشر العقود الآجلة على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index).

وإذ سيتوفر على مؤشر أم جي أكس عبر منصة CME Globex®، يقدم مؤشر سبايكس للعقود الآجلة (رمز السهم: SPK) تجربة تداول تتفق مع حجم علامة أفضل الممارسات الصناعية والقيمة الاسمية ومواصفات العقود. يقدم سبايكس للعقود الآجلة خيارًا أكثر إبداعًا وفعالية ودقة وفعالية من حيث التكلفة لسوق التداول المتقلب الحالي.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤشر مياكس: “لقد تم إغلاق سوق تداول العقود الآجلة المتقلبة دون داع للمنافسة، وعانى السوق نتيجة لعدم الاختيار والابتكار. نعتقد أن مؤشر سبايكس للعقود الآجلة هو الحل. يمثل هذا الإطلاق الهام دليلاً آخر على استراتيجية مياكس التجارية طويلة الأجل لتقديم منتجات جديدة ومبتكرة بتكلفة أقل للعملاء الذين ينشطون القطاعات المستهدفة في سوق المشتقات.”

وقال مارك جي باغان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم جي أكس: “تمثل شراكتنا مع مياكس خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمؤشر أم جي أكس في جلب أدوات تنويع مبتكرة مثل مؤشر سبايكس للعقود الآجلة إلى سوق المشتقات. نتوقع أن يحسن مؤشر سبايكس للعقود الآجلة ويحقق الشفافية والمنافسة التي تشتد الحاجة إليهما والتي كانت غائبة منذ وقت طويل عن قطاع التقلبات”.

وقال سايمون هو، المدير التنفيذي لمؤشر تي 3 إندكس: “يكمل مؤشر سبايكس للعقود الآجلة محفظة منتجات سبايكس، مضيفا عنصر التحوط، وفرص التداول، والموثوقية والسرعة التي سعت شركات التداول المتقلبة إلى تحقيقها منذ فترة طويلة. لدى المشاركين في السوق الآن المزيد من الخيارات وفرصة أكبر للتحوط من المخاطر، واكتساب التعرض للمخاطر لتقلب المؤشر أو ببساطة اتباع طريقة أخرى للتنويع.”

تم تصميم سبايكس من قبل شركة البورصات المالية تي 3 إندكس، وهو مقياس للتذبذب المتوقع لمدة 30 يومًا على SPDR® S&P 500® ETF (SPY)، ويعتبر أكثر صناديق التداول المتداولة نشاطًا في العالم. يوفر سبايكس، الذي تتم حسبته وتوزيعه كل 100 مللي ثانية، ويعتبر المؤشر الأكثر ثباتًا ودقة نتيجة لتقنيته الخاصة بسحب الأسعار وغيرها من الميزات التي تقلل من قيم المؤشر غير المنتظمة.

تتوفر مواصفات سبايكس للعقود الآجلة وقواعد التداول والأسعار ومواصفات الواجهة على موقع أم جي أكس على www.mgex.com . يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن مؤشر سبايكس للعقود المستقبلية على MIAXoptions.com/spikes/futures-information .

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سبايكس وسبايكس أوبشنز، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com ..

اتصالات الشركات:

مؤشر مياكس

دومينيك برونيتي – ميلر

1465 -897 (609)

dprunetti@miami-holdings.com

أم جي أكس

هالي نيبولدت

7158 – 321 (612)

marketing@mgex.com

تي 3 إنكس

سايمون هو

565 330 410 (0) 61 +

sho@t3index.com

نبذة عن مؤشر مياكس

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

أم جي إي أكس

أم جي إي أكس، المؤسسة المعينة كمؤسسة سوق عقود ومقاصة مشتقات أسهم، تأسست في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الأحمر الربيعي القاسي، وبورصة الذرة الوطنية، وبورصة الصويا الوطنية، وبورصة القمح الأحمر القاسي الشتوي والقمح القاسي الأحمر الربيعي والقمح الأحمر الناعم الشتوي للعقود الآجلة والخيارات، وخيارات توزيع رزنامة القمح القاسي الأحمر الشتوي. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر مؤشر أم جي إي أكس خدمات سوق العقود ومقاصة المشتقات والنقد لشركاء الأعمال في مجموعة من فئات الأعمال. للمزيد من أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com .

نبذة عن مؤشر تي 3 إندكس

طورت مؤشر سبايكس شركة تي 3 إندكس، وهي شركة مؤشرات مالية قائمة على الأبحاث، متخصصة في تقلب الأسواق وتحديد قيمة الخيارات. مؤشر تي 3 مكرس لتطوير مؤشرات خاصة يمكن الاستثمار بها تقوم بتتبع استراتيجيات ذات صلة عبر مجموعة من فئات الأصول لتحويل الطريقة التي يستثمر فيها الناس ويديرون بها المخاطر المالية. يمكن العثور على معلومات إضافية عن تي 3 هنا: www.t3index.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (ويشار إليها مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة أو أم جي إي أكس للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو أم جي إي أكس. أي إشارات من قبل الشركة أو أم جي إي أكس إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا بسيطا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.