‫أمبليفاي بروكريدج: متاحة الآن للجمهور

خدمات الوساطة الإلكترونية الوحيدة التي لا تفرض على المتداولين الدوليين أية رسوم على التداول

دبلن، 11 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — في 3 ديسمبر/كانون أول، 2019 صارت أمبليفاي بروكريدج “Amplify Brokerage” متاحة للجمهور، في أعقاب الاختبارات التمهيدية الخاصة التي أجريت على نحو 100 ألف مسجل مسبق. وتقدم أمبليفاي بروكريدج معها مصفوفة من الموارد والمميزات غير المسبوقة في منصات الوساطة الإلكترونية الأخرى. والسمة المميزة لخدمة أمبليفاي بروكريدج هي رسوم التداول الصفرية. وللمرة الأولى على الإطلاق، يستطيع المتداولون المتحمسون حول العالم قطف ثمار امتياز عدم فرض أية رسوم على التداول بالمحفظة. ولتوضيح مطالبة أمبليفاي، تم إجراء دراسة مقارنة لذات التداول المنفذ بواسطة كل من أمبليفاي وكوين بيز “ Amplify مقابل Coinbase “. وأثبتت النتائج أن نموذج رسوم أمبليفاي الصفرية على التداول تضع 1,4% عملة إضافية في محفظة المتداول مقابل كوين بيز، التي تعد بمثابة لاعب رئيسي بالسوق. ويعني ذلك أن أمبليفاي بروكريدج تحقق الهدف الأهم لأي متداول – زيادة محفظته. ومن ثم، فقد تم إنجاز المهمة.

وفي هذا الشأن، يوضح جاستين تاب “Justin Tabb”، الرئيس التنفيذي لشركة أمبليفاي، قائلاً: “من المذهل مشاركة تجربة واقعية غيرت معطيات كل متداول إلكتروني متحمس عبر العالم… واستشعار تحقيقنا ما اعتزمنا تنفيذه …. ومعرفة أنه ما من شيء يعيقنا. ويكمن هدفنا في عرض خبرات مستخدم بقيمة غير مسبوقة – ولقد تمكننا من ذلك بالفعل”. وبالإضافة إلى الرسوم الصفرية على التداول، تدعم أمبليفاي التعامل مع عدد من مقدمي السيولة، مما يضمن للعملاء الحصول على أفضل الأسعار على تداولاتهم. والمنصة مجهزة بأحدث السمات والتحليلات المطلوبة لاتخاذ قرارات ذكية وإجراء معاملات كاملة دون الحاجة لمغادرة المنصة. وكما يصفها المستخدمين “مجمع الخدمات المتكاملة”، توفر أمبليفاي بروكريدج وقت المتداولين وأموالهم وتجنبهم الإحباط.

ومن السمات الأخرى الرائدة في الصناعة:

إدارة متقدمة للمحفظة – في هذا الجانب، من المفضل الحصول على معلومات تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة حيث إن هناك حاجة ماسة للمنافسة.

– في هذا الجانب، من المفضل الحصول على معلومات تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة حيث إن هناك حاجة ماسة للمنافسة. آلية أرباح وخسائر الملكية – دقة عالية، حيث يعزز هذا النظام متابعة الأداء الثابت.

– دقة عالية، حيث يعزز هذا النظام متابعة الأداء الثابت. سرعة إجراءات غير مسبوقة – تحسن من زمن تنفيذ المستخدم من خلال نقل المتداول مباشرة إلى واجهة مستخدم بديهية أطلق عليها أحد المستخدمين “الأفضل على الإطلاق”.

وفي إطار اهتمامها بالتحسن المستمر، سيتم إطلاق التحسينات بصورة متواصلة، بما في ذلك إمكانية التداول الدائم “fiat on-and-offramp”، وهي إمكانية للتداول الآلي توفر حتى المزيد من العملات التي يمكن للمتداولين التداول عليها دون رسوم.

وتعني أمبليفاي إكستشينج “Amplify Exchange” بتمكين الجميع من الوصول إلى الفرص المتاحة في العملات الرقمية — إلى كل فرد، استنادًا إلى شروطه الخاصة. وصممت أمبليفاي كل جوانب المنتج بأكبر قدر من الامتيازات المتاحة قدر الإمكان. وتعد أمبليفاي بروكريدج الإصدار الأول ضمن مجموعة من ثلاث منتجات ثورية مستقلة صممت لربط المنظومة الإلكترونية الرائدة الحديثة.

إن أردت تجربة مفهوم رسوم التداول الصفرية على محفظتك، يمكنك التسجيل اليوم على الموقع الإلكتروني https://amplifyexchange.com/register

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1043183/Amplify_Logo.jpg

فيديو – https://www.youtube.com/watch?v=NJh4U_S2Q-8&t