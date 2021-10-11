‫أمازفت تطلق سلسلتي GTR 3 و GTS 3 من الساعات الذكية التي تجمع بين التقنية والحداثة في ثلاث أجهزة قابلة للارتداء وهم GTR 3 Pro و GTR 3 و GTS 3

مدعومة بنظام التشغيل Zepp OS المصمم خصيصًا للساعة الذكية لجعل الصحة الذكية أمرًا سهلاً

سان فرانسيسكو، 11 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — كشفت أمازفت العلامة التجارية العالمية المختصة في صنع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء عن 3 ساعات ذكية جديدة: وهم GTR 3 Pro و GTR 3 و GTS 3.

تقديم الصحة الذكية أصبح بين يديك حيث مكنت أمازفت عن طريق السلسلة الأخيرة من الأجهزة القابلة للارتداء المستخدمين من تحسين أدائهم وصحتهم[1] وترقية أسلوب حياتهم دون التضحية بالأسلوب الشخصي. فهي تجمع بين مجموعة رائدة من ميزات الصحة واللياقة في تصميم أنيق وعصري يعمل بواسطة نظام Zepp OS.

ميزات الصحة وأسلوب الحياة

تحقق الساعات الثلاث الذكية الجديدة من أمازفت زخمًا من الصحة المبتكرة وميزات اسلوب الحياة واللياقة التي ساعد نظام Zepp OS على إبرازها. يمّكن نظام Zepp OS مستخدميه من إطلاق العنان لكامل طاقتهم واستكشاف شغفهم وعيش حياتهم بإيجابية عن طريق الواجهة القوية التلقائية.

حيث أن نظام التشغيل الجديد مخصص لتحسين أداء الأجهزة الذكية القابلة للارتداء المقدمة من أمازفت بدلاً من تحويل نظام تشغيل الهواتف الذكية الذي يستنزف الطاقة إلى أيادي المستخدمين. أُسس نظام تشغيل عن طريق الاستناد إلى مفهوم العملية والسلاسة والبساطة مما يتيح تفاعلًا أسهل ويساعد المستخدمين على التخلص من العمليات المرهقة مع استهلاك أقل للطاقة مقارنة بنظام التشغيل السابق للساعة الذكية.

كما يعمل عبر أجهزة أندرويد و iOS وعلى اتصال بالمنصات الصحية الشائعة مثل Apple Health أو Google Fit لمزامنة بيانات حالتك الصحية و Strava و Relive و Runkeeper و TrainingPeaks لمزامنة ومشاركة البيانات الرياضية. ومن أبرز المستجدات أيضاً:

· التخصيص: ما يصل إلى أكثر من 150 وجه ساعة مفعم بالحيوية مع شاشات[2] متطابقة تعمل دائمًا تناسب جميع الحالات المزاجية أو المناسبات بالإضافة إلى التأثيرات الديناميكية والرسوم المتحركة السلسة. سيتمكن حتى المرتدين من تصميم وجه ساعتهم الخاصة والتطبيقات الصغيرة مع مجموعة مطوري التطبيقات (قريباً).

· قياس صحي سهل أربعة في واحد: القدرة على اختبار القياسات الصحية الأربع بنقرة[3] واحدة بفضل 6PD (الصمامات الضوئية) المدمجة BioTrackerTM PPG 3.0 والتي تقيس القياسات الصحية الأربع (معدل ضربات القلب والاكسجين في الدم[4]، مستوى الضغط ومعدل التنفس) في مدة لا تتجاوز 45 ثانية.

· إدارة صحية سهلة على مدار 24 ساعة: حيث تراقب معدل ضربات قلبك طوال اليوم[5] حتى أثناء السباحة. مع وجود تنبيهات في حالة حدوث زيادة أو نقصان غير عاديين في معدل ضربات القلب بالإضافة إلى تعقب المناطق المتسببة في ذلك حتى يمكنك شملها في تمريناتك فالساعة متكاملة كما أنها شريك صحي سهل الاستخدام للجميع.

· سهلة الفهم: تُحسب حالتك الصحية الحالية وسلامتك بسرعة وتتحول إلى درجة ذكاء نشاط شخصي[6] واحدة مجمعة من البيانات بناءً على نشاطك في الأيام السبع الماضية.

· تتبع متقدم لمراحل النوم عن طريق ساعتك: راقب[7] المراحل الخفيفة، العميقة، ونوم حركة العين السريعة من نومك بالإضافة إلى مرات استيقاظك خلال الليل، وقيلولة النهار التي تزيد عن 20 دقيقة وراقب أيضاً جودة تنفسك أثناء النوم. لكي تحظى بمزيد من الراحة تحقق من بيانات نومك مباشرة من خلال الساعة.

· متابعة متقدمة للدورة الشهرية: أفهمِ دورتك بسهولة وخططِ مسبقاً. بعد تسجيل فترة حيضك، يمكنكِ بذكاء وبشكل وثيق التنبؤ بموعد ومدة فترة الحيض التالية والنافذة الخصبة حتى تتمكنِ من الاستمرار في عيش حياتك بصورة طبيعة دون مفاجئات.

· شاشات ذات كفاءة عالية وسريعة الوصول: حافظ على وقتك وحدد أولوياتك وكن على تواصل مع بطاقات الاختصار لكي تقضي يومك في سلام نفسي. احصل على تواصل سهل للمعلومات الرئيسية عن طريق نقرة أو تمريرة.

· التحكم الصوتي: يمكنك ضبط منبه عن طريق أليكسا[8] وسؤالها سؤال أو أكثر إذا كنت متصل بالإنترنت، وعندما تكون غير متصل بالإنترنت، استخدم مساعد الصوت دون اتصال بالإنترنت[9] لفتح وضع رياضي أو ميزة صحية ويمكنك أيضًا الوصول إلى Home Connect للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية. تمتع أيضا بنظام بيئي متنامي عبر 10 تطبيقات مصغرة.

· نظام تموضع عالمي دقيق وسريع: أبداء بشكل أسرع باستخدام التتبع الدقيق[10] للموقع الذي يرتكز على 5 أنظمة قمر صناعي.

· خيارات لإضفاء الطابع الشخصي: حدد أولويات ميزاتك المفضلة وحمل صورة لتخصيص خلفية وجه ساعتك أو أختر من بين 15 تصميمًا متحركًا ديناميكيًا لكي تتناسب الساعة مع ملابسك سواء ملابس العمل أو البيت أو اللعب.

· أدوات التحفيز: تعقب خطواتك عن طريق استخدام الفضاء الافتراضي[11] الاختياري، ثم حسن تقدمك وانتعاشك باستخدام خوارزمية أداء PeakBeats.

· أدوات إدارة الحياة: قم بإدارة يومك من خلال إشعارات الرسائل وتذكيرات الجلوس وشرب المياه والتقويم والاحداث وقوائم المهام وتنبؤات الطقس والتحكم في الكاميرا عن بعد عبر البلوتوث والمزيد من الأشياء الأخرى.

يأتي نظام Zepp OS مضافاً إليه مجموعة من الرؤى الشاملة للصحة واللياقة ويعمل التطبيق على هاتفك الذكي كمركز حيث يمكنك الوصول إلى نصائح إضافية لمساعدتك في تحقيق أهدافك.

تم إنشاء GTR 3 Pro و GTR 3 و GTS 3 لإبراز أفضل أداء داخلي وأعلى أداء – لمساعدتك على التنقل بسهولة داخل وخارج حياتك الرقمية وتحقيق التوازن والنجاح.

Amazfit GTR 3 Pro: صًممت للتمكين

تقدم ساعة GTR 3 Pro الذكية، لكونها الخيار الأول في سلسلة أمازفت الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء، بعض الابتكارات الرائدة في السوق بينما تشجعك على اتباع أسلوب حياة صحي وتفعيل محركك الداخلي.

تتميز GTR 3 Pro بشاشة AMOLED فائقة الدقة ومفعمة بالحيوية مقاس 1.45 بوصة و331 بكسيل توفر صورًا مبهرة كما تتميز بواجهة سهلة الاستخدام. ونظرًا لأن شاشتها دائرية وكبيرة فهي تعرض معدل تحديث عاليًا للتفاعل السلس والمحكم كما تتمتع الساعة بنسبة شاشة إلى حجم الجسم رائعة تبلغ 70.6% لذلك وعلى الرغم من كونها واحدة من أكبر شاشات العرض المستديرة في السوق ومع عدم وجود مساحة ضائعة إلا أنها لا تزال GTR 3 Pro مريحة الحجم.

ألقِ نظرة سريعة على مجموعة واسعة من الميزات والأوضاع الرياضية مع تاج التنقل الكلاسيكي لكي تحظى ببعض ردود الأفعال التي تعتمد على اللمس البديهية والمطمئنة بشكل مُرضٍ أثناء تحريك أطراف أصابعك.

سواء كنت تقوم بتتبع نشاط من خلال واحدة من أكثر من 150 وضعًا رياضيًا مدمجًا أو تراقب مستويات الضغط لديك فإن GTR 3 Pro يمكّنك من متابعة صحتك دائماً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وإذا نسيت تنشيط وضعك الرياضي فلا تقلق، لأن ميزة التعرف الذكي[12] تعمل على ما يصل إلى ثماني رياضات شائعة للتأكد من عدم تفويتك بالخطأ لتتبع النشاط.

تتمتع GTR 3 Pro ببطارية ذات عمر طويل حيث تستفيد الساعة من خلية كبيرة تبلغ 450 مللي أمبير في الساعة والتي توفر ما يصل إلى 12 يومًا[13] من عمر البطارية بدون توقف بشحنة واحدة. لذلك لا داع للقلق بشأن نفاد الطاقة.

بالإضافة إلى أن عشاق الموسيقى سيعشقون ذاكرة GTR 3 Pro المدمجة بسعة 2.3 جيجابايت[14] القادرة على تخزين ما يصل إلى 470 أغنية. مما يعني تشغيل الموسيقى بشكل مستقل ومباشر من ساعتك دون أن يكون هاتفك في يدك. ولكي تحظى بمزيد من الراحة يمكن لـ GTR 3 Pro إجراء واستقبال مكالمات هاتفية عندما تمكون متصلة بهاتفك الذكي عبر البلوتوث حتى تتمكن من إجراء محادثة بدون استخدام اليدين.

GTR 3: صُممت لكي تدوم طويلا

فهي ساعة مصنوعة من سبائك الألومنيوم خفيفة الوزن والمتين على الرغم من ذلك مع تاج أنيق قابل للدوران يتكامل تصميم GTR 3 التي تكون بدون إطار بسلاسة مع الشاشة الزجاجية المنحنية لإضفاء إحساس عالٍ بالانغماس كلياً فيها.

يوفر التصميم الأنيق مع الاحزمة السيليكونية المريحة المضادة للبكتيريا تصميمًا كلاسيكيًا يتناسب مع الملابس المختلفة – من بدلتك إلى التجهيزات الاخرى كما يمكنك أيضًا تخصيص وجوه ساعة GTR 3 لعرض جميع المعلومات التي تحتاجها في لمحة.

تتميز ساعة GTR 3 بشاشة AMOLED عالية الجودة مقاس 1.39 بوصة مما يجعل نظام التشغيل Zepp OS المبهر من أمازفت مفعم بالحياة كما أنه مزوداً ببطارية 450 مللي أمبير في الساعة لعمر بطارية طويل يصل إلى 21 يومًا. هذا يعني انها ستصمد ما يصل إلى ثلاثة أسابيع بشحنة واحدة ويمكن أن تطول المدة إذا قمت بتشغيل وضع توفير البطارية في GTR 3.

GTS 3: صُممت للتنقل

مع شاشة AMOLED حديثة مربعة الشكل مقاس 1.75 بوصة بدقة فائقة مع 341 بكسيل، تعد GTS 3 واحدة من أنحف وأخف الساعات الذكية الموجودة ورغم ذلك لا تزال نسبة الشاشة إلى الجسم ضخمة وتبلغ 72.4%. صُممت خصيصاً لأي شخص يريد شاشة ساعة ذكية أنيقة ونحيفة ويعكس شكلها هاتفك الذكي بأناقة لكن ميزاتها تتطابق مع ميزات GTR 3 في جميع المميزات تقريبًا.

صرح واين هوانغ الرئيس التنفيذي ومؤسس زيب هيلث قائلًا: “توفر هذه الساعات الثلاث المرجو منها لجعل الصحة الذكية أمراً سهلاً. وقد صُممت GTR 3 Pro من أجل التمكين من استغلال ميزاتها. وصُممت أيضًا GTR 3 لكي تدوم طويلًا. بينما صُممت GTS 3 للتنقل. كما أننا نأمل أن تكونوا متحمسون مثلنا لهذا الجيل الجديد. ويُعد ربط الصحة بالتكنولوجية أساس الفلسفة الكامنة وراء نظام Zepp OS. لذلك أنشأنا نظام Zepp OS ليكون نظام تشغيل يركز على الصحة ويساعد الساعات الخاصة بنا على القيام بمهمتها لجعل عيش الحياة الصحية أمراً سهلا”.

السعر والتوافر

سيتم إطلاق سلسلة أمازفت GTR 3 و GTS 3 عالميًا في 11 أكتوبر 2021 (توقيت جرينتش+1).

ستبدأ الأسعار في أوروبا من 149.99 يورو لـ أمازفت GTR 3 و GTS 3 ومن 199.99 يورو لـ أمازفت GTR 3 Pro. كل هذه المنتجات ستكون متوفرة في متاجر أمازفت في كل من المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، إيطال يا ، و إسبانيا في 11 أكتوبر 2021 (توقيت جرينتش+1).

ستبدأ الأسعار في الولايات المتحدة من 179.99 دولاراً أمريكيا لـ أمازفت GTR 3 and GTS 3 و 229.99 دولاراً أمريكيا لـ أمازفت GTR 3 Pro. ستكون أمازفت GTR 3 Pro و GTR 3 متوفرين في متاجر أمازفت في الولايات المتحدة ( US Amazfit store ) في 11 أكتوبر 2021 (توقيت جرينتش+1). ستكون GTS 3 متوفرة قريباً.

نبذة عن أمازفت

تأسست شركة أمازفت في عام 2015 وهي علامة تجارية عالمية رائدة تختص في صناعة الأشياء القابلة للارتداء وتركز على الصحة واللياقة. تقدم أمازفت مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الساعات الذكية وسماعات أذن TWS وأجهزة الصحة واللياقة البدنية مثل السيور الكهربائية والمقاييس الذكية لتكوين الجسم والمعدات الرياضية. جوهر علامتنا التجارية هو عيش حياتك (Up Your Game) ونحن نشجع المستخدمين على عيش شغفهم والتعبير عن روحهم النشطة بحرية.

بسبب التصميم والصناعة الرائعين فازت منتجات الساعات الذكية لأمازفت بالعديد من الجوائز مثل جائزة التصميم الألمانية German iF Industrial Design Award وجائزة تصميم النقطة الحمراء Red Dot Design Award.

تتوفر حالياً منتجات أمازفت في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم في أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا وأكثر من ذلك. أمازفت هي علامة تجارية مملوكة لشركة زيب هيلث (مُدرجة في بورصة نيويورك: ZEPP) وشحنت أكثر من 100 مليون جهاز منذ عام 2014. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amazfit.com .

[1] هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا ولا يمكن استخدامه للأغراض الطبية أو كأساس لتشخيص أي حالة طبية.تتوفر نتائج الاستكشاف كمرجعٍ فقط. يُرجى استشارة المؤسسات الطبية المتخصصة حال شعورك بوعكة صحية. [2]تعمل دائمًا: عندما تضيء الشاشة فإنها تعرض محتوى النظام. أما إذا كانت في وضع الاستعداد فإنها تعرض الوقت. تتطلب هذه الميزة من المستخدمين ضبط خاصية “العرض دائماً”. يستطيع المستخدم تشغيل أو إيقاف هذه الميزة من خلال الساعة أو من خلال تطبيق أليسكا (Alexa). [3] لمعالجة القياس بنقرة واحدة، يرجى ارتداء الساعة بإحكام بعرض إصبع واحد من المعصم وابق ذراعك ثابتاً للحصول على أفضل النتائج. يمكن أن تؤثر الحركة والخصائص البيئية والفيزيائية على سرعة ودقة المراقبة والقياس. [4] لحساب نسبة الأكسجين في الدم يرجى ارتداء الساعة بإحكام بعرض إصبع واحد من المعصم وابق ذراعك ثابتاً للحصول على أفضل نتائج. تحتاج خاصية المراقبة طوال اليوم لـ SpO2 للتمكين من خلال الساعة أو تطبيق زيب (Zepp App). يتم إرسال تنبيهات من قبل SpO2 إذا كان المعدل المكتشف منخفضًا جدًا مقارنة بالقيمة المحددة مسبقًا والتي يجب ضبطها في تطبيق زيب وعلى الساعة بحد أدنى 80%. يمكن أن تؤثر الحركة والخصائص البيئية والفيزيائية على سرعة ودقة المراقبة والقياس. [5] تتطلب ميزة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة من المستخدم تمكين مراقبة معدل ضربات القلب تلقائياً في تطبيق زيب وعلى الساعة ويمكن ضبط الحد الأدنى للقيمة على دقيقة واحدة. يجب ضبط تنبيهات معدل ضربات القلب الغير الطبيعية والقيمة المحددة مسبقًا في تطبيق زيب وعلى الساعة. [6] ذكاء النشاط الشخصي هو مؤشر نشاط فسيولوجي شخصي. بناءً على بيانات معدل ضربات القلب وكثافة النشاط اليومي والتقييم الديناميكي الشامل متعدد الأبعاد للبيانات الفسيولوجية الشخصية يتم تحويلها إلى قيمة ذكاء نشاط شخصي بديهي باستخدام خوارزمية لمساعدتك على فهم حالتك البدنية. من خلال الحفاظ على كثافة معينة من الأنشطة أو التدريبات اليومية يمكنك الحصول على قيمة ذكاء النشاط الشخصي الخاصة بك. وفقًا لنتائج أبحاث دراسة هانت فتنس* (HUNT Fitness Study) فإن الحفاظ على قيمة ذكاء النشاط الشخصي أعلى من 100 سيساعد في تقليل مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة متوسط العمر المتوقع. *دراسة هانت فتنس: كانت هذه الدراسة مشروعًا فرعيًا لدراسة هانت وأدارها البروفيسور يورليك ويسلوف البروفيسور في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. استمرت دراسة هانت لأكثر من 35 عامًا وشارك فيها أكثر من 230,000 مشارك. [7] عندما يتم ارتداء الجهاز أثناء النوم سيقوم الجهاز تلقائيًا بتسجيل معلومات النوم. يمكن للجهاز أن يسجل النوم في الليل والقيلولة. يُسجل وقت النوم الذي يتداخل مع 10:00 مساءً إلى 8:00 صباحًا كنوم في الليل والنوم الذي يفصل بينه وبين النوم في الليل أكثر من 60 دقيقة سيُسجل على أنه قيلولة. ولا يُسجل النوم الذي يستمر أقل من 20 دقيقة. يمكن الاطلاع على المعلومات الأساسية للنوم في الليل في الجهاز ويمكن الاطلاع على تحليل مفصل وسجلات القيلولة في التطبيق كما يجب تمكين مراقبة مستوى الضغط على مدار 24 ساعة عمن خلال الساعة أو التطبيق زيب. تعتمد التنبيهات الخاصة بمستويات الضغط المرتفع على القيمة المحددة مسبقًا ويجب تمكين المطالبات الخاصة بتمرين التنفس على الساعة. [8] للاطلاع على القائمة الكاملة لـ 15 دولة / منطقة و 14 لغة مدعومة بالإضافة إلى كيفية تنشيط واستخدام أليكسا على ساعاتك الذكية أمازفت GTR 3 و GTS 3 يرجى زيارة support.amazfit.com. [9] يدعم المساعد الصوتي في حالة عدم الاتصال بالإنترنت الأوامر الصوتية باللغة الإنجليزية والإسبانية والألمانية والصينية فقط. يجب ضبط ميزة القفل التلقائي يدويًا في إعدادات الساعة. [10] خدمات تحديد المواقع الداخلية غير مدعومة. يمكن أن تتأثر سرعة ودقة تحديد المواقع بالبيئة المحيطة. [11] الفضاء الافتراضي متوافق فقط مع أوضاع الجري في الهواء الطلق ورياضة الجري على السيور الكهربائية. [12] تختلف دقة وحساسية ميزة التعرف على التمرين من شخص لآخر وترتبط بوضعية وكفاءة المستخدم أثناء التمرين. قد لا تؤدي مدة التمرين القصيرة أو التغييرات المتكررة في الوضع إلى تشغيل ميزة التعرف التلقائي. عندما تقود سيارة أو تستقل حافلة أو تشارك في أنشطة أخرى من هذا القبيل فقد يتم تشغيل التعرف عن طريق الخطأ إذا كانت هذه الأنشطة مشابهة بشكل خاص لوضع التمرين المحدد. عندما تقوم بأنشطة خارجية إذا كانت إشارة ضعيفة من نظام التموضع العالمي أو لم تتم مزامنة معلومات بيانات نظام التموضع العالمي مع الهاتف المحمول لفترة طويلة يمكن تقييم هذه الأنشطة الخارجية على أنها أنشطة داخلية. [13] قد يختلف عمر البطارية وفقًا للإعدادات وظروف التشغيل وعوامل أخرى. لذلك قد تختلف النتيجة الفعلية عن بيانات المختبر. سيناريو الاستخدام النموذجي: مراقبة معدل ضربات القلب قيد التشغيل دائمًا ويتم قياسها على فترات كل 10 دقائق تم تمكين المراقبة أثناء النوم؛ 200 رسالة مدفوعة في اليوم؛ ارفع المعصم لمعرفة وقت المشاهدة 100 مرة؛ اختبار معدل الأكسجين في الدم 5 مرات في اليوم؛ عمليات الشاشة الساطعة لمدة 5 دقائق؛ تمرن 3 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة في كل مرة وتشغيل نظام التموضع العالمي لمدة 30 دقيقة؛ تم إيقاف تشغيل المساعد الصوتي. وضع توفير البطارية: قم بتشغيل وضع موفر الطاقة على الساعة والذي يقوم بإيقاف تشغيل اتصال البلوتوث ومعدل ضربات القلب والوظائف الأخرى ويسجل فقط الخطوات ومعلومات النوم الأساسية. سيناريو الاستخدام الكثيف: يتم مراقبة معدل ضربات القلب دائمًا ويتم قياسه على فترات كل دقيقة وتم تمكين مراقبة النوم ومراقبة جودة التنفس أثناء النوم ومراقبة الضغط؛ 150 رسالة مدفوعة في اليوم تضيء شاشة العرض ارفع المعصم لمعرفة وقت المشاهدة 100 مرة؛ اختبار الأكسجين في الدم 5 مرات في اليوم؛ عمليات الشاشة الساطعة 15 دقيقة ؛ تمرن 3 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة في كل مرة؛ يعمل نظام التموضع العالمي لمدة 30 دقيقة؛ تم تشغيل المساعد الصوتي. وقت الاستخدام المتواصل لنظام التموضع العالمي (GPS) لمدة 38 ساعة: قم بتشغيل مراقبة معدل ضربات القلب ونظام التموضع العالمي (نظام التموضع العالمي) واستخدم نظام التموضع العالمي لتعيين التدريبات الخاصة بك. [14] الحد الأقصى لمساحة التخزين للموسيقى هو 2.3 جيجا بايت (بسبب مساحة النظام المشغولة قد تكون المساحة الفعلية المستخدمة من قبل المستخدم أقل من 2.3 جيجا بايت)؛ بناءً على 5-10 ميجابايت لكل أغنية يمكنه تخزين ما يصل إلى 270-470 أغنية.