‫أل جي سيغناتشر تتعاون مع استوديو المهندس المعماري فوكاس في معرض آي أف أيه 2019 وما بعده

المهندس المعماري المعروف وسفير الماركة التجارية ماسميليانو فوكاس يقدم تصميم “إنفينيتا” في معرض أل جي بآي أف أيه

سيؤول، كوريا الجنوبية، 20 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — للاعتراف بالتقدير المستحق للتصميم في الإبداع والتطور الذي تشهده شركة أل جي سيغناتشر، تعاونت شركة أل جي مع المهندس المعماري الدولي ماسميليانو لتقديم تصمصم الـ “إنفينيتا” في معرض آي أف أيه 2019 في برلين الشهر القادم. وسيسلط تصميم إنفينيتا في جناح أل جي بمعرض الضوء على كنه ماركة أل جي سيغناتشر إذ أن مساحة العرض التي سيصممها فوكاس ستعكس الأسلوب اللامتناهي والإمكانيات التي تقدمها منتجات أل جي الفائقة الروعة.

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ووفقًا لفلسفة “الفن يلهم التكنولوجيا، والتكنولوجيا تكمل الفن”، فإن الجهد التعاوني بين أل جي وفوكاس سيعكس للزائرين العلاقة التكافلية بين الفن والتكنولوجيا وكيف يتشابك المجالان منذ فترة طويلة. سيغنور فوكاس هو مهندس معماري مشهور عالميًا حائز على الجوائز ويمكن رؤية أعماله المميزة والمعاصرة في جميع أنحاء العالم، في المطارات والمتاحف والمراكز الثقافية والكنائس ودواخل المباني. وربما أن ابتكاره الفني الأكثر شهرة هو مركز مؤتمرات وفندق “كلاود” في روما، الذي يتضمن واجهة خارجية مصنوعة من الزجاج والصلب وبنى داخلية تحتوي على هيكل يشبه الشرنقة مغطى بغشاء بمساحة 15000 متر مربع.

وبالنسبة لتصميم إنفينيتا في معرض آي أف أيه، يقدم سيغنور فوكاس نمطًا مشكالًا ويجمعه مع شكل سداسي الأضلاع أنيق ولكنه بسيط، وهو شكل مألوف في أعمال فوكاس، للتعبير عن الجودة الأساسية والإمكانيات التي لا نهاية لها لتكنولوجيا وتصاميم أل جي سيغناتشر. تعمل الهندسة المثالية كجسر بين حافزية المشكال ومنتجات أل جي سيغناتشر، مما يؤكد على الجودة والحداثة المستقبلية التي تجسدها العلامة التجارية.

وقال المهندس المعماري فوكاس: “بالنسبة لي، الفخامة هي مكان غير مقيد وبسيط، حيث يمكن للناس التنفس بحرية والراحة والأكل والحب. وتجسد أل جي سيغناتشر هذا وهو ما يدعوني لأن أكون فخورا بأنني سفير علامتها التجارية. أل جي سيغناتشر هي تفاعل بين الفن والتكنولوجيا في أنقى صوره، وقد عملت أل جي على إعادة تعريف الفخامة والرفاهية في المنزل.”

وقال برايان نا، نائب رئيس أل جي ورئيسها في أوروبا: “نحن فخورون بتقديم هذا التعاون الفريد الذي يجسد جوهر أل جي سيغناتشر من خلال لغة واحد من أكثر الأسماء احتراماً في الهندسة المعمارية. إنفينيتا يسلط الضوء على جماليات لا مثيل لها والتكنولوجيا المتطورة لمنتجاتنا بطريقة أعتقد أنه سيتردد صداها مع زوار آي أف أيه.”

من 6 إلى 11 أيلول/سبتمبر، سيتمكن زوّار جناح أل جي في معرض آي أف أيه، 2019 في قاعة ميسي برلين 18 من إل جي من مشاهدة تصميم إنفينيتا الذي يشتمل على تشكيلة منتجات أل جي سيغناتشر الكاملة من تلفزيون أوليد آر، وتلفزيون أوليد دبليو، الثلاجة، والثلاجة ذات قسم التجميد السفلي، و ثلاجة

النبيذ، وآلتي الغسيل والتجفيف، وجهاز تنقية الهواء ومكيف الهواء.

حول أل جي سيغناتشر

أل جي سيغناتشر هي العلامة التجارية الفائقة الرقي من أل جي إليكترونيكس. من خلال الجمع بين أفضل تقنيات وتصاميم أل جي تحت علامة تجارية واحدة، تقدم أل جي سيغناتشر للمستهلكين مجموعة تتميز بالأناقة الرقيقة والأداء المتميز. يشمل نطاق منتجات أل جي سيغناتشر حاليًا ثلاجة InstaView Door-in-Door™ وغسالة TWINWash™، وجهاز تنقية الهواء، وتلفزيون “وولبيبر” أوليد دبليو. تتضمن كل منتجات أل جي سيغناتشر ميزة واحدة مشتركة: جودة لا هوادة فيها وتركيز على الأساسيات. فازت منتجات أل جي سيغناتشر بعدد من الجوائز الصناعية للابتكار التكنولوجي والتصميم المتطور، بما في ذلك جائزة أفضل الابتكارات سي إي أس للعام 2017 وجائزة أيف غولد للعام 2016 وجائزة ريد دوت ديزاين للعام 2016 وجائزة إنغاجيت الأفضل لمعرض المنتجات الإلكترونية 2019 على تلفزيون أوليد آر من أل جي سيغناتشر. لمزيد من المعلومات عن أل جي سيغناتشر، يرجى زيارة: www.LGSIGNATURE.com