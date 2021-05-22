‫أكور “تكشف النقاب عن العالم” بحملة عالمية جديدة تحتفل بعودة السفر الترفيهي وتمضية العطل في الخارج

الحملة العالمية التي يشارك فيها ليل باك، دومينيك ميرامبو وماو شياوشنغ تهدف إلى إعادة إذكاء حب السفر

باريس، 21 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire/ — يسر شركة- أكور، الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة، أن تعلن عن حملتها ““لنكشف النقاب عن العالم” “ احتفالاً بالعودة إلى السفر، وقرب فصل الصيف، وفرحة الإقامة الفندقية الرائعة. مع تخفيف قيود السفر عبر العديد من الوجهات في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الطلب المكبوت الكبير بين المسافرين، تعتبر هذه الحملة علامة على ثقة أكور في عودة السفر، مع تعزيز تركيز الشركة المتزايد على قطاع الترفيه.

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للنظافة العامة والنظافة، التي تتجاوز المتطلبات المحلية والوطنية. وهذا من شأنه أن يساعد في طمأنة المسافرين لأن فنادقنا من بين أكثر المراكز أمانًا لأي شخص يستأنف أنشطة تمضية أوقات الفراغ أو العمل. علاوة على ذلك، نقدم أسعارًا مرنة وإمكانية إلغاء الحجوزات في اللحظة الأخيرة على

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حتى يتمكن ضيوفنا من التخطيط لعطلهم براحة بال. تعمل فرق أكور لدينا بجد للتأكد من أنه يمكننا تحقيق أحلام الجميع في عطلة هذا الصيف”، كما قال باتريك مينديز، كبير المسؤولين التجاريين في أكور عن المبيعات والتسويق والتوزيع وبرامج الولاء.

حملة “لنكشف النقاب عن العالم” التي يتم إطلاقها عبر فيلم قصير لأول مرة يلهم المسافرين لإعادة اكتشاف الأماكن والتجارب المذهلة التي تضيف الجمال والعمق والمعنى لحياتهم، من خلال برنامج ALL – Accor Live Limitless ، وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يدمج المكافآت والخدمات والخبرات عبر جميع مجموعة علامات أكور التجارية.

وقال ستيفن تايلور، كبير مسؤولي التسويق في أكور: “على مدار العام الماضي، رأينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدى افتقاد الجميع للسفر وتجربة الأشياء التي يحبونها. لقد مر الناس في جميع أنحاء العالم بأوقات عصيبة بشكل لا يصدق، ومن واجبنا أن نلهمهم بشعور متجدد من الطاقة والإيجابية والسحر والطمأنينة. يحتاج العالم إلى رموز للتفاؤل لرفع معنوياتهم ونأمل مخلصين أن يحصل الناس قريبًا على فرصة للاستمتاع بإجازاتهم التي تأخرت والتي يستحقونها بجدارة.”

النجوم الملهمة

يقود الراقص ومصمم الرقصات الأميركي ليل باك حملة أكور الجديدة حيث يستعرض بهو فندق يعلن عن ترحيبه بالضيوف مرة أخرى. وقال ليل باك: “نعرض لك بطريقتنا الفنية الخاصة أنك ستكون قادرًا على كشف النقاب عن عالمك والاستمتاع به. هذا الصيف تأكد من أنك تمنح نفسك فرصة للاستمتاع، والانطلاق في رحلة طيران، والذهاب إلى مكان لطالما حلمت بالذهاب إليه لأننا لا نعرف أبدًا متى سنعلق في المنزل مرة أخرى “.

كما تشرف هذه الحملة أيضًا دومينيك ميرامبو الفريدة والرائعة، العارضة الفرنسية الشهيرة من السبعينيات، وقائمة من الفنانين مثل سلفادور دالي، موبيوس ونيكي دي سان فال. وقالت السيدة ميرامبو: “لدينا جميعًا مكان في قلوبنا نسافر إليه أحيانًا، لنجد الراحة. وأحيانًا يكون أمرا يشبه العلاج أن نزور مثل هذا المكان والاستمتاع به بشكل حقيقي! يسعدني ويشرفني أن أنقل هذه الرسالة الملهمة والطاقة إلى الناس في جميع أنحاء العالم.”

الرغبة في السفر

تشير أبحاث أكور إلى أن 65٪ من المشاركين في استطلاع للشركة من جميع أنحاء العالم من المرجح أن يخططوا لرحلة ترفيهية في الأشهر المقبلة. تأتي الرحلات البرية وتناول الطعام في الهواء الطلق والتجارب الثقافية والهروب من المدينة على رأس قائمة أولويات الرحلات المخطط لها – وهي المناطق التي ستشجعها حملة أكور “كشف النقاب عن العالم” من خلال العروض الخاصة ومزايا الولاء الجديدة ومرونة الحجز.

يبحث المستهلكون أيضًا عن خيارات أسعار مرنة، وسهولة الحجز عبر الإنترنت، وبروتوكولات الصحة والسلامة الموثوقة، والتي تقدمها فنادق أكور من خلال علامة ALLSAFE للنظافة العامة والنظافة.

“عملت أكور بجد لتأسيس ممارسات رائدة في الصناعة في هذه المجالات، التي عبّر ضيوفنا وأعضاء برامج ولائنا عنها على أنها تمثل أولوية قصوى لهم حيث يخططون للخروج والبدء في تجربة العالم مرة أخرى”، </145أضاف تايلور.. “نحن متشوقون للترحيب بالضيوف مرة أخرى وتزويدهم بالثقة من أجل سلامتهم، ووسائل الراحة والضيافة التي يتوقون إليها، والتجارب التي حلموا بالعودة إليها مرة أخرى،”

الفيلم والعمل الإبداعي – قائمة الممثلين والصور:

المفهوم والتوجيه الإبداعي: ستوديو 66

مخرج الفيلم: مانو كوسو

الإنتاج: آيكونكلاست

المصور: انطوان هارينث

المصمم: أوروا سانسون

الشعر: غابرييل تريتزي

المكياج: كوسيتا جورجيتي

العارضون: ليل باك، دومينيك ميرامبو، ماو شياوشنغ

تصميم الموقع: إيما راوتش

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حول أكور

أكورهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5,100 عقار و 10000 مكان للطعام والشراب في 110 دولة . وتمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والتي تشمل العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة، والعروض المتوسطة والاقتصادية، ومفاهيم أسلوب الحياة الفريد، وأماكن الترفيه والحياة الليلية، والمطاعم والبارات، والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية، وعقارات الإقامة المشتركة، وخدمات الاستقبال والإرشاد، ومساحات العمل المشتركة والمزيد. كما تفتخر أكور أيضًا بمجموعة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 260,000 عضو في فريق العمل حول العالم. ويستفيد أكثر من 68 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless – وهو رفيق أسلوب الحياة اليومي الذي يُوفِّر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب. ومن خلال مبادرات Planet 21 – Acting Here و Accor Solidarity و RiiSE و ALL Heartist Fund، تُركِّز المجموعة على دفع العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. وقد تأسست شركة أكور أس أيه في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لها في فرنسا، وهي مدرجة في بورصة Euronext في باريس (رمز تعريف الأوراق المالية الدوليISIN : FR0000120404)، وفي سوق OTC Market (رمز التداول: ACRFY) في الولايات المتحدة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة group.accor.com أو تابع Accor على تويتر و فيسبوك و لينكدن و إنستغرام .