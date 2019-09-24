‫أكسيلا بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) تطلاق تكنولوجيا فريده من نوعها في مجال تكنولوجيا الترخيص والتنظيم الأمني

أصبحت دبي من اوائل المدن في العالم التي تنظم الأنشطة الأمنية في القطاع الخاص باستخدام تكنولوجيا الخدمات لتبسيط العمليات وضمان المطابقة للمساعدة على تقديم الخدمات وتحقيق أهداف السلامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت أكسيلا، وهي مزود خدمات رائد في مجال الحلول القائمة على التخزين السحابي للحكومات اليوم ،بأن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي قد أطلقت نظام تنظيم وترخيص أمني جديد مدعوم بتكنولوجيا أكسيلا. ويوفر النظام كافة عمليات الترخيص والمعاينة والفحص لمزودي الخدمات الأمنية للمساعدة على ابقاء دبي مدينة آمنة، وبذلك، تصبح دبي من أوائل المدن على مستوى العالم في تنظيم الأنشطة الأمنية الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقد صرح سعادة/ خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية قائلاً” تُظهر حلول التنظيم والترخيص الأمنية الجديدة الخاصة بالمؤسسة التزامها بتحديث الأدوات التي تمنح المتعاملين خدمات ذكية وعمليات أسرع وتساعد دبي على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتطوير لسنة 2021.” وأضاف ” لقد اخترنا برنامج أكسيلا بسبب مزاياه القوية والمرنة والقابلة للتطوير ، والتي كانت ضرورية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من جانب مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وضمان أفضل ممارسات السلامة والحماية في جميع أنحاء دبي.”

وقد صرح السيد/ خالد الجاعوني، المدير التنفيذي الدولي ومدير عمليات الشرق الأوسط في أكسيلا قائلاً” لقد أظهرت دبي باستمرار الريادة في الارتقاء بمستوى التكنولوجيا المتطورة لتحسين تقديم الخدمة للمتعاملين وحل المشكلات المدنية، وبصفة خاصة داخل الأسواق التنظيمية الناشئة”. وتساعد الجهود الرائدة الجديدة التي تبذلها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لتعزيز البنية التحتية المحلية بالشراكة مع أكسيلا على بناء مجتمع آمن ومزدهر، مع الوضع في اعتبارها التطلع نحو المستقبل.”

وتساعد الحلول الأمنية الجديدة الخاصة بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على التصدي لتلك التهديدات الناشئة من خلال تبسيط عمليات الترخيص والمعاينة والتدقيق لكافة مزودي الخدمات الأمنية في دبي، بما في ذلك شركات الحراسة ، موردين المعدات، شركات الحراسة الأمنية الخاصة، و الشركات التي تتطلب الخدمات الأمنيه. ويقوم النظام الجديد بالعمل أوتوماتيكيا ومعالجة العمليات اليدوية السابقة بسرعة مع القيام بتحسين الدقة وتقليل عدد زيارات المراجعين. ويعد نظام مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية نظام متكامل و مرتبط مع كافة هيئات الاعتماد الداخلية والخارجية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي الذكية، دائرة السياحة والتسويق التجاري ، دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي. وعن طريق الاستفادة من تكنولوجيا أكسيلا، سوف تساعد مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية حكومة دبي على تحقيق عناصر السلامة المتعلقة برؤيتها لسنة 2021 ومبادرات المدن والحكومات الذكية من خلال العمل بوسائل غير ورقية.

باستخدام برنامج أكسيلا، يمكن لعملاء مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تحقيق مجموعة واسعة من المهام بما في ذلك المهام التالية:

• تخطيط وتحديد مواعيد عمليات المعاينة باستخدام نظام المعاينة الكامل استنادً إلى قوائم الفحص.

• تسهيل عمليات المعاينة والفحص داخل الموقع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

• الوصول إلى مواقع المعاينة بسرعة وباستخدام الطرق الأكثر كفاءة للوصول إلى مواقع المعاينة.

• التفاعل مع العملاء من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

• التقدم بطلب التدريب الأمني ودورات التصريح ودخول الامتحانات للحصول على الشهادات ومتابعة النتائج.

• جمع التقارير الإحصائية ليتمكن صانعي القرار من إصدار قرارات مدروسة فيما يتعلق بالعمليات وبأفضل الممارسات.

وقد صرح جاري كوفاكس الرئيس التنفيذي لأكسيلا العالمية قائلاً “تقوم شراكتنا مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على العلاقة طويلة الأمد لشركة أكسيلا مع حكومة دبي والتزامنا بالابتكار في المنطقة”. وأضاف “نشعر بسعادة غامرة للمساعدة في جهود مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من أجل إعادة النظر في طريقة تناول المدن لمسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين من المنظور الأمني الناشيء في الوقت الحالي والتطلع لرؤية المدن الأخرى على مستوى العالم تحذو حذو مدينة دبي.”

يُظهر إعلان اليوم استمرار ريادة دبي في استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تقديم خدمات حكومية أفضل، وبصفة خاصة ضمن المجالات التنظيمية الناشئة. وأطلقت دبي أولى الحلول الإيجارية قصيرة الأمد المبتكرة من جانب شركة أكسيلا لتصبح مدينة دبي جنباً إلى جنب مع دينفر في ولاية كولورادو كأول مدينتين في العالم توفران التسجيل المبسط والمألوف للعميل على شبكة الإنترنت للحلول الإيجارية قصيرة الأمد.

لمعرفة المزيد عن حلول أكسيلا في المجالات التنظيمية الناشئة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.accela.com/.

نبذة عن أكسيلا

توفر أكسيلا حلول السوق الرائدة التي تمكن الدولة والحكومة المحلية من بناء مجتمعات مزدهرة ونمو الأعمال وحماية المواطنين. ونظراً لأنها مدعومة من خلال خدمة ميكروسوفت أزور، تزود مجموعة التطبيق المدني المتعلقة بالتنفيذ السريع الخاصة بأكسيلا عملائها ببرمجيات تتميز بالقوة والمرونة لتناول الاحتياجات الأكثر شيوعاً وإلحاحاً للحكومات وبناء مجتمعات مزدهرة. ويقع المقر الرئيسي لشركة أكسيلا في سان رامون بولاية كاليفورنيا ولديها مقرات إضافية على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.accela.com.

نبذة عن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

تسعى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) إلى تزويد دبي بأفضل مستويات الأمن من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال النظم والخدمات والحراسة الأمنية. وتوفر الحماية للأرواح والممتلكات باقتراح قوانين ولوائح جديدة وتطبيق النظم الذكية وتدريب الكوادر الأمنية والتفتيش على تأمين المرافق بدقة. وخلاصة القول، تتحمل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية المسؤولية عن معاينة وترخيص كافة الكيانات التي توفر المعدات الأمنية والخدمات وأفراد الحراسة داخل إمارة دبي لضمان الالتزام الأمني الملائم بتعزيز السلامة والحماية داخل دبي.

Contact: Kate Helete, (805) 458-5093, kate@riffcitystrategies.com

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