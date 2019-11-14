‫أكثر من 1,000 متر مربع من شاشات الليد من أبسن تُستخدم في معرض جيتكس 2019

شنجن، الصين، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — بعد النجاح الذي حققه حدث التقنية في معرض جيتكس العام الماضي، تم اختيار شركة أبسن (SZSE: 300389) للعب دور بارز في حدث هذا العام. وكانت شركات هواوي، أس تي سي، تي آر آي واتصالات من الشركات التي اختارت استخدام شاشات أبسن في تصميمات أكشاكها في المعرض. وبصورة عامة، تم استخدام أكثر من 1,000 متر مربع من شاشات عرض الليد من أبسن في وحول أكشاك هذه الشركات لتقديم لسعة بصرية واجتذاب الجمهور وخلق خبرات شركات لا تنسى للزائرين.

عرضت شركة الاتصالات السعوديةأس تي سي حلولها الرقمية تحت شعار “حلول الغد، اليوم”. عرضت الشركة شاشة شفافة ضخمة تم دمجها بسلاسة في تصميم الحامل في كشكها. تم استخدام حائط فيديو الليد بحجم 3.9 مم بكسل لتقديم الرسائل الرئيسية حول العلامة التجارية للشركة وموضوع الحدث. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت أس تي سي أيضًا لوحات ليد مقاس 4.8 مم تم تثبيتها على السقف لإحداث تأثير غامر أكثر.

عرضت هيئة تنظيم الاتصالات لافتات ليد على شكل موجة ضخمة تغطي الجزء الأمامي من الحامل. يبلغ قياس الشاشتين المذهلتين اللتين بلغت مساحتهما 144 مترًا مربعًا، وتم تصميم الشاشتين الليد من أبسن مقاس 2.9 مم، مما يعكس تمامًا التزام الشركة بقيادة التحول الرقمي في الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “حيث تلتقي التكنولوجيا بالمستقبل”. جعلت الألوان النابضة بالحياة والصور ذات الجودة العالية كشك هيئة تنظيم الاتصالات مذهلة بصريا. وداخل الكشك، تم تزيين عمود من الأرض إلى السقف بأربع شاشات ليد من أبسن مقاس 2.9mm. وفر عمود الليد ذو الجوانب الأربعة محورًا رئيسيًا آخر رفع مستوى تجربة الزوار على الحامل.

تشاركت شركة هواوي، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مرة أخرى مع شركة أبسن لعرض حلولها الذكية الخاصة بالمدينة الذكية ونظام 5 جي باستخدام سلسلة منتجات أبسن أكليم أيه 27. تم استخدام شاشة بحجم 1.5 مم لإنشاء مركز عمليات النقل الذكي وشاشة أخرى بحجم 2.5 مم لإنشاء مركز دماغ وتشغيل ذكي للفيديو. تتميز سلسلة أيه 27 من أبسن بحجم 27.5 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 ، فضلاً عن التصميم المعياري، مما يجعلها الحل الأمثل لتطبيقات الشركات والتجزئة وغرفة التحكم لأنها تجمع بين مزايا كل من شاشات أل سي دي والليد.

استخدمت شركة الاتصالات، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، شاشات الليد من أبسن في جناحها للسنة الثانية، مما أدى إلى إنشاء جدار فيديو روبوتي ثلاثي الأبعاد. تتحرك كل وحدة على الشاشة بشكل مستقل، مما يخلق تجربة فيديو ثلاثية الأبعاد فريدة ومتعددة الحواس للجمهور.

تم وضع شاشات ليد أخرى عند المداخل والمخارج وكذلك الممرات، حيث وضعت لوحات الفيديو الليد لتشغيل الإعلانات وعرض معلومات المعرض.

وقال جيت ليو، مدير السوق الخليجي في أبسن: “أسبوع جيتكس للتقنية هو أكبر معرض لصناعة تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط. وهو أيضًا تجمع كبير لأحدث تقنيات الصوت والفيديو. تقنية الليد هي بالتأكيد حل عرض رقمي مثالي لمزاياها الاستثنائية المتمثلة في السطوع العالي والألوان الدقيقة والقدرة على إنشاء شاشات كبيرة الحجم تتسم بالمرونة. يسرنا أن نرى شركاءنا اختاروا أبسن ليد مرة أخرى في تقديم حلول رقمية موثوقة لعملائهم.”