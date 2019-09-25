‫أكثر من 100 شخص يحضرون افتتاح أول فرع لـ أيه أس تي أم إنترناشيونال في أبو ظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — حضر اليوم أكثر من 100 شخص من قادة الصناعة والحكومة والمجتمع الأكاديمي احتفال إطلاق أول فرع لـ أيه أس تي أم إنترناشيونال الذي سيكون مقره أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال راشد بن فهد، الذي يشغل منصب أول رئيس للفرع في أبو ظبي، “هذا تطور مثير في التعاون بين الإمارات العربية المتحدة و أيه أس تي أم إنترناشيونال. لقد أطلقنا هذا الفرع مع التركيز على البناء، الذي يعكس البنية التحتية ذات المستوى العالمي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

وألقى تاكو فان دير ماتن، رئيس مجلس إدارة أيه أس تي أم إنترناشيونال2019 ومدير التسويق في في مالفم بانالتيتكال في هولندا، الكلمة الرئيسية في الحفل. وقال “أصبحت أيه أس تي أم إنترناشيونال والخليج شريكين في التقدم. ويعمل أكثر من 100 عضو من أيه أس تي أم إنترناشيونال الآن في 26 لجنة فنية، وهو أكبر تمثيل لنا في الخليجج. هذا الفرع سيعتمد على الزخم الذي نوفره.”

وأضافت كاثرين مورغان، رئيسة أيه أس تي أم إنترناشيونال، “نحن في وضع جيد لتعميق علاقات أيه أس تي أم إنترناشيونال في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من أي وقت مضى.”

وألقى عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وشاكر فرسخ، المسؤول التجاري الرئيسي بالقسم التجاري في السفارة الأميركية، كلمات ترحيبية في الحدث، الذي جرى في فندق ون آند أونلي رويال ميراج في دبي. رعت الحدث نوف ميدل إيست.

لسنوات عديدة، شارك أصحاب المصلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واستخدام معايير أيه أس تي أم إنترناشيونال. على سبيل المثال، على مدار السنوات الخمس الماضية، تعاونت أيه أس تي أم إنترناشيونال ومجلس قوانين البناء الدولي وإدارة التجارة الدولية الأميركية مع قادة في الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى لدعم المعايير وقوانين البناء المستدام في المنطقة.

وفقًا للمنظمين، فإن الفرع الجديد سيزيد من مشاركة الإمارات في الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالمعايير، بما في ذلك تلك التي تركز على الاحتياجات المحددة في المنطقة. من المقرر عقد اجتماعات وفعاليات منتظمة لزيادة التعاون وتعميق الفهم التقني والتواصل مع طلاب الجامعات وتطوير التقنيات والابتكارات الناشئة. على سبيل المثال، يتم التخطيط لجولة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في مختبر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ليكون الفعالية التالية للفرع الجديد.

حول أيه أس تي أم إنترناشيونال

تلتزم أيه أس تي أم إنترناشيونال بتلبية الاحتياجات المجتمعية العالمية، وهي تؤثر بشكل إيجابي على الصحة والسلامة العامة وثقة المستهلك ونوعية الحياة بشكل عام. نحن ندمج المعايير المتفق عليها عموما – التي تم تطويرها بفضل أعضئنا الدوليين من الخبراء التقنيين المتطوعين – والخدمات المبتكرة لتحسين الحياة … لمساعدة عالمنا على العمل بشكل أفضل.

استفسارات وسائل الإعلام: نيت أوزبورن، هاتف: 1.610.832.9603+،nosburn@astm.org



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