‫أف تي سي سولار تطلق المتعقب الشمسي فويجر + الذي يدعم التحول إلى الوحدات الشمسية بقدرة أكثر من 500 واط 

أف تي سي سولار بدأت بتلقي أوامر الشراء لـ فويجر + الذي يوفر الدعم للوحدات الشمسية الكبيرة

أوستن، تكساس، 9 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أف تي سي سولار اليوم عن إطلاقها المتعقب الشمسي فويجر + (Voyager+)، وهو الجيل التالي من متعقباتها ذات المحور الواحد، التي تمت هندستها لتوفير التناسبية مع الوحدات الشمسية الكبيرة التي بدأت بدخول السوق.

تم تصميم الوحدات الكبيرة التي بدأت بدخول السوق لاستيعاب خلايا شمسية أكبر، التي هي أساس إنتاج الطاقة في اللوحة الشمسية. مع هذه الخلايا الأكبر حجمًا 182 مم و 210 مم، يمكن للوحدات أن تحقق خرج طاقة يتجاوز 500 واط. تدعم متعقبات فويجر + هذه الوحدات الأكبر وستكون قادرة على استيعاب أحجام وحدات متعددة من مجموعة متنوعة من مصنعي معدات الطاقة الشمسية.

وقال توني إتنيري، الرئيس التنفيذي لشركة أف تي سي سولار، “إننا نشهد مستوى متزايدًا من الاهتمام بالوحدات كبيرة الحجم ويسعدنا تقديم خط فويجر الجديد لدعم عملائنا.” وأضاف: “نظرًا لتحول الصناعة إلى الوحدات الكبيرة، فإن أف تي سي سولار جاهزة لتقديم أنظمة تعقب متوافقة مع مجموعة متنوعة من أحجام وتكوينات الوحدات الشمسية مع الحفاظ على تنسيقنا ثنائي الصورة وسرعات التركيب الرائدة في الصناعة”.

تجري أف تي سي سولار حاليًا اختبارات في منشآتها البحثية بالقرب من دنفر، كولورادو، وستقوم بتقييم الأداء والمتطلبات الهيكلية لمجموعة متنوعة من الوحدات كبيرة الحجم.

من المتوقع أن تخفف الوحدات كبيرة الحجم من تكاليف تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. وفقًا لتحليل وود مكنزي لصناعة الطاقة الشمسية، يمكن أن تصل وفورات العمالة وحدها إلى 6٪، وسيزداد إنتاج الطاقة لكل فدان، مع زيادة مكاسب الإنتاج اعتمادًا على حجم الوحدة النمطية والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاجها.

التحول إلى الوحدات الكبيرة هو الخطوة التالية للأمام في صناعة تمت مواءمتها حول أحجام الوحدات الشمسية القياسية الصغيرة لأكثر من عقد من الزمان. تم تطوير النظام العام للمكونات الكهربائية والهيكلية في الصناعة حول هذه الوحدات، وقد أدى التوحيد القياسي إلى تبسيط البناء، مما أدى إلى خفض تكاليف النظام الإجمالية.

ستستمر الوحدات الشمسية الكبيرة الجديدة في دفع تحسينات الكفاءة على مستوى النظام. تتعاون أف تي سي سولار مع الشركات المصنعة للوحدات لتحديد وتنفيذ التغييرات الهندسية لوحدات دعم أكبر مثل أنابيب عزم الدوران المعززة وتقنية التخميد المعدلة.

وتعمل الشركات المصنعة للوحدات الشمسية على تكثيف إنتاج وحدات 500 واط، مع توقع نشر وحدات الـ 600 واط في النصف الثاني من العام 2021.

حول أف تي سي سولار

أف تي سي سولار هي مزود عالمي سريع النمو لأنظمة تعقب الطاقة الشمسية والتكنولوجيا والبرمجيات والخدمات الهندسية. توفر تصميمات التعقب المبتكرة من أف تي سي سولار أداءً وموثوقية ثابتين، مع ميزة تكلفة التركيب الرائدة في الصناعة بالنسبة للواط.

إذ تأسست في العام 2017 من قبل مجموعة من المخضرمين في صناعة الطاقة المتجددة، يقع المقر الرئيسي لشركة أف تي سي سولار في أوستن، تكساس، ولديها مكاتب مبيعات ودعم في أستراليا والهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ftcsolar.com

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