دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت منظمة Best Places to Work عن أفضل 17 مكانًا للعمل بها في الشرق الأوسط لعام 2021. وتصدرت شركة نوڤو نورديسك، الشركة العالمية للرعاية الصحية، الترتيب لهذا العام تليها شركة أسترازينيكا، وهي شركة متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية. واحتلت إيدنريد (Edenred)، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الشركات المدفوعة مسبقًا، المركز الثالث. ويجب أن تُعد الشركات، لكي تندرج ضمن هذا التصنيف، كأصحاب عمل متميزين على الأقل في أحد البلدان في جميع أنحاء المنطقة.

وجمّع البرنامج مؤخرًا قائمته السنوية لأفضل 17 مكانًا للعمل في الشرق الأوسط استنادًا إلى تقييم أكثر من 250 منظمة في جميع أنحاء المنطقة. وتظهر النتائج المُستمَدة من برنامج هذا العام مدى نجاح الشركات في الحفاظ على أماكن عمل رائعة والتأثير بشكل إيجابي على شعوبها ومجتمعاتها التي تعزز التغيير وتعجل النجاح. وصرح 90% من الموظفين أن لديهم شعورًا بالفخر في عملهم، وأن فريق القيادة ملهم، وأنهم يشعرون بالرضا عن السبل التي تساهم بها الشركة في المجتمع المحلي.

وقد كرّم برنامج Best Places to Work ، على مدار العامين الماضيين، أصحاب العمل الرائدين في جميع أنحاء العالم، مدعومًا بعدة سنوات من تقييم ثقافة مكان العمل وقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 25 مليون موظف.

وهذه هي قائمة أفضل 17 مكان للعمل بها في الشرق الأوسط لعام 2021:

نوڤو نورديسك

أسترازينيكا

إيدنريد

BSH

IHS Towers

ميريديام

Blue Ocean Global

شنايدر إليكتريك

شنايدر إليكتريك هوفمان-لا روش

مانجا للإنتاج

فودكس

أوريدو

شركة IACC القابضة

القابضة شركة تـمكين للتقنيات

روشن

International Maritime Industries

سابن

برنامج Best Places to Work هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

ويشارك البرنامج، في كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 250 مؤسسة، من مختلف الصناعات، من أجل مساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بها ومقارنتها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي تحتاج إليها من أجل تحقيق تغيير فعال ومستدام فيها.

لمزيد من المعلومات بشأن البرنامج يرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org . انضم إلى مجتمعنا على لينكد إن ، تويتر ، و فيسبوك (ميتا) .

للتواصل الإعلامي: حمزة إدريسي + +44 208 895 6562 | hamza@bestplacestoworkfor.org |