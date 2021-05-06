‫أعلن برنامج نايت هينيسي سكولارز عن التحاق باحثين جدد بفوج عام 2021 ممثلين 26 دولة و37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة ستانفورد.

جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، 6 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلن برنامج نايت هينيسي سكولارز (https://kh.stanford.edu/) في جامعة ستانفورد عن التحاق 76 باحثًا جديدًا بفوج عام 2021، مع وجود طلاب من 26 دولة، يسعون للحصول على درجات علمية في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جميع كليات الدراسات العليا السبع الموجودين في جامعة ستانفورد. وبالإضافة إلى انضمام 76 باحثًا جديدًا، سينظم للبرنامج خمس باحثين مؤجلين من عام 2020، بحيث يصبح إجمالي عدد الباحثين بالفوج 81 باحثًا. يرد في الرابط التالي الملفات التعريفية الخاصة بالباحثين المشاركين في برنامج نايت هينيسي سكولارز لعام 2021 (https://kh.stanford.edu/ program/scholars) وترد بالرابط التالي إحصاءات موجزة (رابط ملف بصيغة بي دي إف).

ينمي برنامج نايت هينيسي سكولارز مجتمعًا من الطلاب الخريجين الملتزمين تمامًا ومتعددي التخصصات والثقافات في نطاق جامعة ستانفورد ويدعمهم، ويقدم مجموعة متنوعة من التجارب التعليمية، حيث يعمل على تحضير الخريجين للتصدي التحديات المعقدة التي تواجه العالم. يشارك الباحثين من برنامج نايت هينيسي سكولارز في برنامج ذا كينج للقيادة العالمي “The King Global Leadership Program“ويتلقون الدعم المالي لفترة تصل إلى ثلاث سنوات للمشاركة في أحد برامج الدراسات العليا في أي من كليات الدراسات العليا السبع الموجودين في جامعة ستانفورد.

قال جون إل.هينيسي، الرئيس الفخري ومدير عائلة شري رام في برنامج نايت هينيسي سكولارز “وفي الوقت الذي تشهد فيه البشرية تحديات تمتد من انتشار الجائحة وتصل حتى تغير المناخ والعدالة العرقية، يسرنا أن نرحب بمجموعة من الباحثين الذين من المقرر أن يساهموا في التوصل إلى حلول وجعل العالم مكانًا أفضل”

يسعى البرنامج لإعداد قادة قادرين على إحداث تغيير ولديهم رؤية شاملة لعدد من الثقافات، وخلق رؤية جريئة للمستقبل وإلهام الآخرين من خلال أقوالهم وأفعالهم وملتزمين بتحقيق المصلحة العامة. يقدم برنامج ذا كينج للقيادة العالمي مجموعة من التجارب وورش العمل التفاعلية واجتماعات مع قادة عالميين وفرص للتنمية الذاتية بحيث تسهم في بناء المجتمع.

لا يقوم برنامج نايت هينيسي سكولارز على نظام الحصص ولا يخضع لأي قيود تتصل بالدين أو الكلية أو الجامعة أو مجال الدراسة أو التطلعات الوظيفية. تصل نسبة النساء بين الباحثين الجدد لعام 2021 إلى 57% و46% من الباحثين يحملون جواز سفر من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ستة وخمسون بالمئة من الباحثين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية من أصحاب البشرة الملونة و11% منهم خدموا في الجيش الأمريكي. حصل الباحثون على درجاتهم الجامعية من 16 مؤسسة عالمية و32 مؤسسة تقع في الولايات المتحدة. عشرون بالمئة منهم هم أول من يرتاد الجامعة في أسرتهم.

التحق الفوج الأول بالبرنامج عام 2018، ومع تسجيل الفوج الرابع وصل إجمالي عدد الباحثين المشاركين حتى الآن إلى 270 باحثًا. مع مرور الوقت، سيقوم البرنامج بزيادة عدد المشاركين ليصل إلى 100 باحث في العام الواحد. يتم اختيار الباحثين وفقًا لما يتضح منهم من استقلالية في الفكر والقيادة الهادفة والعقلية المدنية. قالت تينا سيليج، المديرة التنفيذية لبرنامج نايت هينيسي سكولارز “يتم اختيار كل باحث حتى يضيف رؤية فريدة إلى الفوج، ويساهم في مجتمع متعدد التخصصات والثقافات”.

سيبدأ التقديم على الالتحاق بفوج عام 2022 في 1 أغسطس وسينتهي في 6 أكتوبر. يقدم البرنامج دورات للمعلومات على الإنترنتلشرح طبيعة المجتمع والبرنامج وعملية الالتحاق.

معلومات حول برنامج نايت هينيسي سكولارز

أطلق البرنامج عام 2016، سمي البرنامج نسبة إلى فيل نايت، حامل درجة الماجستير في ريادة الأعمال ’62، رجل الخير والشريك المؤسس لشركة نايكي، وجون هينيسي، رئيس شركة ألفابت ورئيس جامعة ستانفورد (2000-2016). يُعد برنامج نايت هينيسي سكولارز أكبر برنامج للزمالة مقدم بالكامل للخريجين في العالم.

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الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1502473/Knight_Hennessy_ Logo.jpg