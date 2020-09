You are here:

‫أعلنت شركة كونسبت ميديكال (Concept Medical) عن تسجيل الحالة الأولية في أول تجربة عالمية عشوائية مراقبة باستخدام بالون مغلف بعقار سيروليموس لعلاج الشريان الفخذي السطحي (SFA) في أمراض الشريان المحيطي