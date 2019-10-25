‫أصبح نجم “كي ـ بوب” مع تقنية الجيل الخامس

بكين، 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — نُشر تقرير إخباري ومقطع فيديو لـ/شبكة الصين/ حول تقنية اتصالات الجيل الخامس بعنوان “أصبح نجم ‘كي ـ بوب’ مع الجيل الخامس” في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وتشتهر كوريا الجنوبية بثقافة الكي بوب ورقص الشارع، ولكن تخيّل الرقص مع نجمك المفضل في أي مكان وزمان.

أصبح هذا ممكنا بفضل إحدى شركات تشغيل الاتصالات الرائدة في كوريا الجنوبية. حيث طرحت شركة “أل جي أوبلوس” مؤخرا خدمة الواقع المعزّز التي تسمح للمستخدمين بالرقص مع نجوم الكي بوب باستخدام هاتف ذكي مزود بشبكة الجيل الخامس.

وستصحبكم مقدمة الفيديو لورا تشنغ لمعرفة كيف يمكنّنا القيام بذلك.

يسمى هذا التطبيق “AR Live”، ويتميّز بمجموعة من محتوى الواقع المعزّز تسمح للمستخدمين بمشاهدة الصور المجسّمة المتحركة مسبقا. وأثناء استخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين تسجيل أنفسهم وهم يرقصون بجوار صورة افتراضية لنجومهم المفضلين.

وعلى عكس خدمات الجيل الرابع، يمكن لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) ضمان تجارب واقع معزّز أكثر تكاملا وإثارة مع كثافة اتصال فائقة وأقل زمن استجابة.

راقص يظهر في الفيديو: غروف ـ كي

المضيفة لورا تشنغ: هذا عرض رائع للغاية، ما شعورك حول استخدام هذا التطبيق؟

غروف ـ كي: أمارس الكثير من الألعاب على هاتفي الذكي، وأعتقد أن هذا التطبيق أكثر متعة من اللعب على الهاتف. يبدو الأمر وكأنني أرقص مع نجوم حقيقيين. إنها متعة بطريقة جديدة.

لورا تشنغ: ما شعورك حول تقنية الجيل الخامس، وكيف تعتقدين أنها ستغيّر حياتنا؟

غروف ـ كي: عندما أحصل على هاتف جديد، لن يكون هناك الكثير لأعجب به، ولكن يبدو أن هذا التطبيق يضم مجموعة واسعة من الأنشطة، وهناك كذلك الكثير لنراه. يمتلك وظائف أكثر متعة من باقي التطبيقات.

غروف ـ كي: اعتدت التدرّب على رقصات نجومي المفضلين من خلال مشاهدة التلفزيون، لكن الآن، يمكنني التدرّب معهم في نفس الوقت باستخدام هذا التطبيق. هذا أفضل بكثير. باستخدام الهاتف الذكي، يمكنني الآن المشاهدة والحفظ والتدرّب على الرقص. إنه ملائم جدا.

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=S6RAafGDC5w