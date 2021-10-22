‫أسكيرا تفوز بجائزة Silver Globee® في الحفل السنوي الثامن للجوائز الدولية لأفضل الأعمال 2021

فازت أسكيرا في الحفل السنوي الثامن للجوائز الدولية لأفضل الأعمال 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22/أكتوبر/2021/PRNewswire/– يشرفنا أن نعلن أن جوائز Globee® ، منظمي برامج جوائز الأعمال الرائدة في العالم، وقوائم تصنيف الشركات قد اختارت أسكيرا للفوزبشركة العام خلال الحفل السنوي الثامن للجوائز الدولية لأفضل الأعمال 2021.

عقب إطلاقه في مارس 2020، في بداية تفشي كوفيد19، سجلت أسكيرا العديد من الإنجازات، من بينها تجاوز 10000 عضو جديد من جميع أنحاء العالم.

وتسبق أسكيرا أقرانها دائمًا بخطوة واحدة إلى الأمام في عالم تنافسي، وتقدم مجموعة مهارات استثنائية تشمل مزودي المحتوى المحترفين وكبار المؤلفين والمتحدثين التحفيزيين والخبراء والقادة من جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من تحقيق إمكاناتهم المثلى وتحسين جودة حياتهم. بالنسبة لأي شخص يسعى إلى تحسين أعماله أو إضفاء المزيد من القدرات على حياته المهنية أو تطوير مهاراته في ريادة الأعمال، فإن فريق خبراء أسكيرا في خدمتهم، بنقرة زر واحدة فقط.

يكرم برنامج الجوائز السنوي المرموق Best in Business الأفضل في العالم في الأداء التنظيمي، والمنتجات، والخدمات، والابتكارات، والمديرين التنفيذيين/ وفرق الإدارة، والنساء في الشركات، والمهن، ودراسات الجدوى، وعمليات النشر الناجحة، والعلاقات العمة، والحملات التسويقية، وإدارة المنتج، والمواقع الإلكترونية، والمدونات، والأوراق البيضاء، والفيديوهات، والإعلانات، والابتكار، وبرامج الشريك، وبرامج إرضاء العملاء من جميع الصناعات الرئيسية في العالم. يكرم برنامج الجوائز السنوي هؤلاء الأفراد والفرق الذين يرسخون معايير التميز في مجال الصناعة.

جميع المؤسسات الخاصة أو العامة والشركات والمؤسسات غير الربحية والجمعيات والموردون والمنظمات الحكومية في جميع أنحاء العالم وأي مؤسسة صناعية جميعهم مؤهلين للمشاركة.

“نفخر بحصولنا على اعتراف بأننا أحد الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة، وفوزنا بشركة العام المقدمة من جوائز جلوبيصرح بذلك جون ساشتوراس الرئيس التنفيذي المؤسس لأسكيرا “يكمن السر خلف هذا النجاح المتميز في الابتكارات المستخدمة في صناعة منتجاتنا ودافعنا الحثيث ليكون محور تركيزنا على العملاء. نعتقد أن هذا التكريم في حفل جوائز جلوبي يؤكد التزامنا تجاه عملائنا.”

وأضافت بيليندا لي مديرة العمليات في الشركة “أن هذا الاعتراف يمثل شهادة على عملنا الجاد والتزامنا تجاه أعضائنا والمعنيين بما نقدمه، . وفي غضون فترة قصيرة تصل إلى 18 شهر، وفي خضم الوباء، أنشأنا مقرًا لنا في دبي كشركة تتمتع بنظرة دولية إن جوائز مثل جلوبي , التي حصلنا عليها مقابل إنشاء شركة برأس مال يصل إلى ملايين الدولارات خلال الجائحة تمثل عاملا مشجعًا للسعي لتحقيق أهداف أكثر”

وقد شارك في عملية التحكيم حكام من جميع أنحاء العالم يمثلون مجموعة واسعة من خبراء الصناعة

جوائز كثيرة

خلال الفترة القصيرة البالغة 18 شهر التي أنشئت فيها أسكيرا في دبي، حصل المديرين التنفيذيين للشركة من المستوى سي على تقدير دولي مقابل قيادتهم المثالية.

وفاز جون ساشتور، الرئيس التنفيذي لأسكيرا بجائزة جلوبي البرونزية في فئة قيادة التحول للعام وذلك لتأسيس شركة بملايين الدولارات في بلد خارجي أثناء وباء عالمي..

وحصلت مديرة العمليات في ASCIRA بليندا لي على جائزة برونزية Stevie® عن فئة امرأة العام في حفل جوائز الأعمال الدولية السنوي الثامن عشر اليوم. تبع ذلك جائزة awardsBronze Stevie® في القيادة التنفيذية للمرأة للعام- فئة العميل في جوائز Women in Business ,وكان تتويج العملية عندما ذهبت بعيدًا مع Gold Globee® في حفل الجوائز العالمية السنوية النسائية الرابع عشر للنساء الأعلى إنجازًا في فئة نموذج دور الأعمال لهذا العام.

وأخيرا وليس آخرًا – فاز (Curtis Randall) كورتيس راندال، المدير الإبداعي التنفيذي لشركة ASCIRA (أسكيرا) اليوم بجائزة ®Bronze Stevie‏‎‏‎‏ (ستيفي البرونزية®) في فئة الإبداعي التنفيذي للعام خلال فعاليات حفل ®International Business Awards (توزيع جوائز الأعمال الدولية®) السنوي الثامن عشر.

حول جوائز جلوبي ( Globee Awards )

تُمنح جوائز جلوبي في أحد عشر برنامجًا ومنافسة: جوائز CEO World Awards® و Consumer World Awards® و The Customer Sales & Service World Awards® وجزائز Globee® للأفضل عالميًا في مجال الأعمال و Golden Bridge Awards® و Cyber Security Global Excellence Awards®، و Security World Awards, the IT World Awards®، وجوائز أفضل الأعمال الأمريكية One Planet®، جوائز Globee® Employer Excellence Awards®، والجوائز العالمية لشركات مجالي التسويق والاتصالات Globee®، و Women World Awards®. تكرم جوائز Globee الإنجازات والأداء المتميز في الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، تشريفًا للمنظمات من جميع الأنواع والأحجام والأشخاص الذين يقفون وراء نجاحهم تعرف على المزيد حول جوائز جلوبي على https://globeeawards.com

وعلى تويتر على @globeeawards #globeeawards #disruptorcompanyawards

نبذة عن أسكيرا ( ASCIRA )

تمثل أسكيرا شركة قائمة على الاشتراك تقدم برامج تنمية شخصية عبر الإنترنت، وتهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة. كما توفر النطام، والتدريب، والدعم الذي سيرشدك إلى الطريق خطوة بخطو، ويساعدك في تأمين مستقبلك لعدة عقود قادمة

ASCIRA Global Official – شركة الشعب

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1666915/John_ Sachtouras.jpg