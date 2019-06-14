‫أسترا زينيكا تحصل على جائزة أحد أفضل الأماكن للعمل في مصر في عام 2019.

القاهرة، مصر، 16 يونيو /PRNewswire/ — حصلت أسترا زينيكا مصر على جائزة أفضل مكان للعمل في مصر لعام 2019 من بين الشركات الأخرى في جمهورية مصر العربية. يعمل برنامج أفضل أماكن العمل السنوي رفيع المستوى على تكريم الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم بوصفها أفضل أماكن العمل وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل لمعرفة المزيد بشأن التزام موظفيهم وارتباطهم بأماكن عملهم ورضاهم عن وظائفهم مع تكريم هؤلاء الموظفين الذين يُظهرون خبرات متميزة في أعمالهم ودعم المواهب وتطويرها على كافة مستويات المؤسسة، فضلاً عن الشركات التي تسعى بصفة مستمرة إلى تحسين الممارسات المهنية المتعلقة بالتوظيف.

تسلمت شركة أسترا زينيكا مصر، وهي شركة تابعة لشركة عالمية مختصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، درجات متميزة ضمن العديد من الجوانب المرتبطة بمكان العمل مثل اجتذاب أصحاب المواهب وقواعد الالتحاق بالشركة والتعلُّم والتطوير والقيادة والثقافة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركة، ما ترتب عليه منحها الشهادة من بين الشركات محل الاختيار من جانب الباحثين عن عمل في مصر.

وقد صرح خالد عاطف رئيس شركة أسترا زينيكا مصر قائلاً “نشعر ببالغ الفخر لقيامنا بترسيخ ثقافة مؤسسية ومكان عمل صار معروفًا كأحد أحد أفضل الأماكن للعمل في مصر، كما نلتزم بمزيد من التطوير لثقافتنا المؤسسية كي نضمن أن تظل شركتنا دومًا مكانًا رائعًا للعمل بالنسبة للموظفين. كما نفخر بثقة موظفينا التي جعلت من شركتنا أفضل مكان للعمل. وسوف نواصل التفوق على الشركات الأخرى العاملة في السوق ومواصلة نمونا تجاه تحقيق طموحاتنا الجريئة كي نصل إلى خدمة 4 ملايين مريض مصري بحلول عام 2020″.

وصرحت هبة الشبرواي، مدير الموارد البشرية بالشركة قائلة: “نلتزم في ضوء هذا التكريم الرائع بالمضي قدمًا لمواصلة رحلتنا كي نصير مكانًا رائعًا للعمل باعتباره أحد أولوياتنا الاستراتيجية من خلال التركيز على أدوات تطوير متميزة للعاملين في الشركة وعلى إتاحة مسارات مهنية وفرصًا مهنية متنوعة ورائعة لموظفينا.”

كما صرح حمزة إدريسي، مدير البرنامج في مصر، قائلاً“تقر هذه الشهادة بالتزام الشركة بتصميم برامج استراتيجية ومدروسة لمكان العمل، ما يؤدي إلى خلق بيئة عمل توفر الإمكانات للموظفين وتحث على تطويرهم”.

نُبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

يتيح برنامج أفضل أماكن العمل اعتماد أماكن العمل الرائدة في العديد من الدول وتكريمها، بما في ذلك البرامج الرائدة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ينصب تركيز البرنامج على ثمانية عوامل في أماكن العمل؛ بما في ذلك ثقافة مكان العمل وفرص النمو ورضا الموظفين بشكل عام عن الممارسات المهنية المتعلقة بالأفراد في الشركة. كما يتم إجراء عملية تدقيق للموارد البشرية لفحص الممارسات المهنية المتعلقة بالموارد البشرية داخل المنظمة.

تُمنح شهادة أفضل أماكن العمل فقط للشركات التي تحقق أعلى معايير الجودة في إدارة الموارد البشرية.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج www.bestplacestoworkinegypt.com

جهات الاتصال

التواصل الإعلامي: حمزة إدريسي | البريد الإلكتروني: info@bestplacestoworkfor.org | هاتف: 5354-129-203-0044