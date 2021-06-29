‫أستاذ جامعي في كلية لندن الجامعية من زامبيا يحصل على جائزة العلوم الدولية

حصل الأستاذ الجامعي السيد عليم الدين زوملا على تقدير مرموق في مجال العلوم الاستوائية في لندن

كوالالمبور، ماليزيا، 29 يونيو 2021 — / PRNewswire / لقد كان عددًا كبيرًا من الجوائز الأولى حيث حصل الأستاذ الجامعي السيد عليم الدين زوملا على جائزته كمتلقي لجائزة مهاتير للعلوم ( MSA ) لعام 2020، وهي أرقى جائزة علمية دولية للعلوم الاستوائية. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح الفائز بالجائزة خارج البلاد حيث حصل السيد عليم الدين على الجائزة في المفوضية العليا الماليزية في لندن، حيث يعيش. وفي السنوات السابقة، قام ملك ماليزيا بتقديم الجائزة في حفل خاص أقيم في ماليزيا.

كان حفل توزيع الجوائز هذا العام، الذي أقامه رئيس الوزراء الماليزي السابق تون دكتور مهاتير محمد، المرة الأولى التي يُقام فيها الحفل افتراضيًا ويُذاع على الهواء مباشرة.

حصل السيد عليم الدين على جائزة مهاتير للعلوم في طب المناطق الاستوائية تقديرًا لإسهاماته البارزة في الصحة العالمية، لا سيما في الأمراض الاستوائية المعدية. وقد أتاح عمله البحثي وتطوير القدرات عبر العديد من البلدان تحسين السياسات الصحية والنتائج للأشخاص الذين يعانون من السُلّ، والعدوى المشتركة بين السُلّ/فيروس الإيدز، والأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في انتشار الأوبئة.

يعمل حاليًا السيد عليم الدين، الذي وُلِد ونشأ في زامبيا، أستاذًا للأمراض المعدية والصحة الدولية في كلية لندن الجامعية بالمملكة المتحدة واستشاري طب الأمراض المعدية في مستشفيات صندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن.

ومن خلال الاستفادة من خبرته الواسعة في الأمراض المعدية والتعاون العالمي، لعب أيضًا دورًا في بدء البحث التعاوني متعدد التخصصات وبناء القدرات والتدريب ومشاريع الدعوة لـ كوفيد-19 مع متعاونين من الصين والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وأيرلندا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال السيد عليم الدين في كلمة قبوله للجائزة إن الجهود الفردية لا تُربِح الجوائز والميداليات.

“طوال مسيرتي المهنية، كنت محظوظًا بما يكفي للعمل مع الآلاف من الأشخاص الرائعين في جميع أنحاء العالم. وتعكس جائزة مهاتير العلمية المرموقة بالنسبة لي الالتزام والتفاني والعمل الشاق لفِرَق البحث الخاصة بي والمتعاونين معي والأصدقاء في جميع أنحاء العالم”.

يخضع المرشحون لجائزة مهاتير للعلوم لعملية اختيار صارمة على غرار إجراءات الاختيار (العلمية) لجائزة نوبل من أجل ضمان تقديم الجائزة إلى أفضل مرشح. ويحصل الحائزون على جائزة MSA على 100000 دولار أمريكي وميدالية ذهبية صَلبة وشهادة كجائزة لهم.

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