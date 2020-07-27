‫”أدفيرت ون” و”إنستنكتيف بارتنرز” تستكملان برنامج الاستشارات الاستراتيجية للاكتتاب العام الأولي لشركة أملاك العالمية

الرياض، المملكة العربية السعودية. 27 يوليو 2020: استكملت “أدفيرت ون” و”إنستنكتيف بارتنرز” بنجاح تقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية الإعلامية والإعلانية لعملية الاكتتاب العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الشركة السعودية الرائدة في تقديم خدمات التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، حيث طرحت أملاك التي تأسست عام 2007م وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، 30% من أسهمها للاكتتاب بسعر 16 ريال سعودي، مما أدى إلى تحقيق متحصلات بلغت حوالي 435 مليون ريال سعودي. ووصلت نسبة التغطية في اكتتاب المؤسسات حوالي خمس مرات، وحوالي 27 مرة في اكتتاب الأفراد. في حين شهدت أسهم الشركة في اليوم الأول من التداول إقبالاً كبيراً صعد معه سعر السهم بواقع 10%.

وتعد شركة أملاك العالمية واحدة من الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، وتقدم حلولا تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والشركات ورجال الأعمال ذوي الملاءة المالية. وقد عينت أملاك كلا من “أدفيرت ون” و إنستنكتيف بارتنرز” لتقديم خدمات المساندة والدعم للإدارة العليا للشركة والمستشار المالي لعملية الاكتتاب، شركة الأهلي كابيتال، في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات الإعلامية والإعلانية الاستراتيجية للاكتتاب، بما في ذلك استكمال الاستعدادات اللازمة لأول عرض تقديمي من خلال منصات افتراضية في المملكة.

وفي تصريح له بعد انتهاء الاكتتاب، قال الأستاذ عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية: “نحن مستعدون لاغتنام الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030. خاصة بعد إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية الذي يعد خطوة طبيعية في اتجاه تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وتوفير الفرصة للشركة في تعزيز مكانتها القوية في قطاع التمويل العقاري، فضلاً عن دعم المواطنين السعوديين في تحقيق طموحاتهم في تملك المنازل. ولذلك شكل خلق فرصة استثمارية إيجابية ومؤثرة في ظل الظروف الصعبة للسوق أولوية قصوى لإدارة الشركة، وكان من دواعي سرورنا أن نعمل مع فريق استشاري متمرس. ويحدونا الأمل في تحقيق مزيد من النمو في أعمال الشركة خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.

من جهته، قال عبدالعزيز بحيري، نائب رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي كابيتال: “لقد كانت إدارة الطرح العام لأسهم أملاك العالمية فرصة مميزة للابتكار على ضوء التطورات المتسارعة في السوق باعتبارها أول اكتتاب في المملكة يطرح في السوق الرئيسية للسوق المالية (تداول) باستخدام المنصات الافتراضية بعد توقف النشاط في السوق منذ بدء جائحة كورونا في شهر مارس 2020م، كما أن النجاح الذي حققته عملية بناء سجل الأوامر واكتتاب الأفراد يعكس جاذبية شركة أملاك وثقة المستثمرين بقطاع التمويل العقاري. وبهذه المناسبة نود أن نعبر عن بالغ سرورنا بالعمل مع أدفيرت ون وإنستنكتف بارتنرز و في هذا الطرح الذي نفخر بأنه حقق نتائج فاقت التوقعات.

وفي بيان مشترك حول تقديم الخدمات الاستشارية الإعلامية والإعلانية لعملية لطرح العام لأسهم شركة أملاك العالمية، قال كل من، شواف الشواف، نائب المدير العام لشركة الشواف العالمية، التي تعد أدفيرت ون أحد أقسامها ” وسامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة إنستنكتف بارتنرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد استكمال ونجاح عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة أملاك العالمية خلال جائحة كورونا خير دليل على جاذبية أملاك العالمية وثقة المستثمرين بقطاع التمويل العقاري، والخبرة الكبيرة التي يمتلكها فريق الاستشاريين الذين أسهموا إسهاما بارزا في نجاح عملية الاكتتاب الذي يعد أو ل اكتتاب تشهده السوق السعودية بعد تفشي جائحة كورونا في العالم. ونود بهذه المناسبة أن نعبر عن سعادتنا بالدعم الذي قدمناه لشركة أملاك العالمية في هذه اللحظة الهامة من تاريخها. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الشراكة المتميزة بين كل من إنستنكتف بارتنرز وأدفيرت ون علامة فارقة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الإعلامية والإعلانية لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلع إلى تقديم خدماتنا لعمليات الطرح العام التي ستتوفر في السوق المحلية خلال الأشهر القادمة”.

نبذة عن إنستنكتيف بارتنرز:

“إنستنكتيف بارتنرز” هي شركة استشارات دولية رائدة في مجال اتصالات الأعمال، تشمل خبراتها مجالات أسواق رأس المال، وتطوير المحتوى الإبداعي، وتفعيل مشاركة الأطراف الفاعلة وطرح الأفكار المبتكرة وإجراء الأبحاث. وهي شركة متخصصة في إدارة السمعة والتأثير والمشاركة، وتعمل مع مجموعة واسعة ومعقدة من العملاء تجمع بين الرؤى العميقة ورواية القصص المحتوى الإبداعي لتغيير السلوكيات والعواطف والتصورات. يعمل في الشركة حالياً أكثر من 330 موظف في 12 مكتبًا موزعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وبوصفها واحدة من شركات الاستشارات الأسرع نمواً، ففي العام الماضي وحده، فازت إنستنكتيف بارتنرز أو تم إدراجها في قائمة المرشحين لأكثر من 30 جائزة. وتشمل الجوائز أفضل وكالة علاقات عامة للعامين 2017 و2018 في حفل توزيع جوائز PR Week العالمية، وأفضل وكالة كبرى للاستشارات للعام 2018 في حفل توزيع جوائز CIPR للتميز، وجائزة وكالة المدينة للعام 2017 في جوائز EMEA SABER، ووكالة المدينة في حفل توزيع جوائز PRCA City and Financial لعامي 2016 و2017. كما فازت إنستنكتيف بارتنرز بالمركز الأول في جوائز مجلة PR Week لأفضل أماكن العمل للعام 2018 لفئة الوكالات الكبيرة، وقد تم تصنيفها من قبل بورصة لندن كواحدة من 1000 شركة ملهمة في بريطانيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.instinctif.com

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

خالد فنصة

khaled.Fansa@instinctif.com

إندجو تاور، أبراج بحيرات جميرا

المكتب: 609

نبذة عن أدفيرت ون

أدفيرت ون متخصصة ورائدة في تقديم الخدمات الاستشارية الإعلامية والإعلانية للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وخدمات أخرى مثل تقييم الاستعداد للإدراج وخدمات علاقات المستثمرين والتقارير السنوية وخدمات العلامات التجارية والخدمات الإعلانية والتسويق الرقمي وإدارة الأحداث وخدمات الترجمة. يتكون فريق العمل في أدفيرت ون من 10 موظفين المتخصصين في مجال عملهم، وهي أحد أقسام شركة الشواف العالمية التي تضم أكثر من 160 موظفا، ويتركز نشاطها في الهدايا ومتاجر الكتب ونشر الكتب ومعدات البناء وتجارة الرافعات، حيث تملك الشركة واحدة من أكبر الشركات المصنعة للرافعات في العالم. لدى الشركة فروع في كل من الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وهي إحدى الشركات الشقيقة لشركة البواني المحدودة، واحدة من أفضل خمس شركات في قطاع الإنشاءات، والتي يعمل بها حوالي 12 ألف موظف من التنفيذيين والمهندسين والإداريين والفنيين، والعمالة الماهرة في مجال الإنشاءات، وحاصلة على شهادة الأيزو 9001:2008 في مجال تصميم وتنفيذ أعمال البناء لكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر أدفيرت ون رائدة في مجال أعمالها واختصاصاتها، وتستحوذ على الحصة الكبرى من مشاريع الخدمات الاستشارية الإعلامية والإعلانية في السوق المالية السعودية، وهي ملتزمة من خلال فريقالعمل المتميز لديها وسعيها الدائم لخدمة عملائها بأفضل السبل في ظل شعارها في العمل (العميل أولا)، بتطبيق أعلى معايير العمل والاحتراف حتى تبقى الخيار المفضل للشركات في مساعدتها على تحويل مبادراتها ومشاريعها المالية إلى نمو مستدام.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد حطيني

بريد إلكتروني: m.hittini@advert1.com

هاتف: 676363 590 966+

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