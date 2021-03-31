‫أداء سينوبك لعام 2020 يقود نظرائه العالميين، ويسعى جاهدًا لتحقيق تحييد أثر الكربون قبل 10 سنوات من الهدف الذي تطمح الصين إلى تحقيقه

بكين، الصين، 31 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (هونغ كونغ: 0386، “سينوبك”) عن مبيعاتها والإيرادات التشغيلية الأخرى المحققة في عام 2020 بقيمة 2.11 تريليون يوان صيني (أي ما يقابل، 321.22 مليار دولار أمريكي) وأرباحًا منسوبة إلى المساهمين بواقع 33.1 مليار يوان صيني (أي ما يقابل، 5.04 مليار دولار أمريكي) في مؤتمرها الصحفي السنوي للأداء الذي استضافته في 29 مارس في بكين عبر مؤتمرات الفيديو.

أعلن تشانغ يوتشو، رئيس شركة سينوبك، أن الشركة تحتل موقعًا رياديًا بين كبرى شركات البترول والبتروكيماويات المتكاملة في العالم، وأنها تضمن وصول انبعاثات الكربون إلى الذروة قبل الهدف الذي تطمح الصين إلى تحقيقه وتسعى جاهدة لتحقيق تحييد أثر الكربون قبل 10 سنوات من هدف الصين.

أصدرت سينوبك أيضًا إعلانًا عن أرباحها بحلول 28 مارس، مع توقع أن يتراوح صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2021 بين 16 مليار يوان صيني و18 مليار يوان صيني (أي ما يقابل 2.43-2.74 مليار دولار أمريكي)، في البداية.

في إطار مواجهة الآثار الشديدة لجائحة كورونا في عام 2020، ولا سيما الانخفاض في أسعار النفط والانخفاض الحاد في الطلب، فقد أدت استجابة سينوبك السريعة والإجراءات الاستباقية للتنسيق بهدف الوقاية من الجائحة / السيطرة عليها، وبهدف الإنتاج / التشغيل إلى دفع الشركة لتحقيق نتائج استثنائية وتعزيز عملية إصلاح وتطوير الشركة في الوقت ذاته.

وصرّح السيد/ تشانغ قائلاً “سعيًا لبناء مؤسسة كيميائية رائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، من المقرر أن تتبنى سينوبك بحماس إحداث ثورة في مجال الطاقة والتحول الصناعي وتنفذ بحزم استراتيجية تطوير رائدة تهدف إلى إعداد مخطط صناعي مبني على موارد الطاقة، والاستعانة بمنتجات النفط النظيفة والهندسة الكيميائية الحديثة، وبدعم من ركائز النمو الرئيسية للطاقة الجديدة وكذلك المواد الجديدة فضلًا عن الاقتصاد الجديد”.

تسريع انتقال الطاقة لبناء “أكبر شركة لطاقة الهيدروجين”

ستجعل شركة سينوبك من طاقة الهيدروجين الهدف الرئيسي لأعمالها في مجال الطاقة الجديدة، مع الاستفادة الكاملة من مزايا الصناعة والشبكة لتعزيز الطاقة الأحفورية النظيفة والعمليات الموسعة للطاقة النظيفة، والمشاركة الكاملة في بناء شبكات البنية التحتية للشحن واستبدال البطاريات، وتسريع تطوير طاقة الهيدروجين.

تخطط سينوبك -في السنوات الخمس المقبلة- لبناء 1000 محطة للتزود بوقود الهيدروجين أو الزيت والهيدروجين وبناء “أكبر شركة لإنتاج طاقة الهيدروجين في الصين” تحتل مركز الصدارة في تلك الصناعة وذلك في إطار السعي لتعزيز عرض الأعمال.

السعي نحو التحديث الصناعي لتصبح مزودًا شاملاً لخدمات الطاقة في “خدمات النفط والغاز والهيدروجين والكهرباء والخدمات غير النفطية”

يُظهر المشهد الصناعي الجديد لشركة سينوبك خريطة أعمال لتحولها وترقيتها. وستقوم الشركة بتوطيد دعائمها الرئيسية لوضع أساس راسخ لموارد الطاقة وزيادة احتياطيات النفط / الغاز بشكل فعال بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الأولية، وتعزيز “المسارين” المعنيين بتحسين جودة النفط النظيف والتنمية الصناعية الحديثة، والتوسع في “الثلاثية الجديدة” المتمثلة في استكشاف طاقة جديدة ومواد جديدة واقتصاد جديد للنجاح في تحويل الطاقة الحركية الجديدة والقديمة.

ومن المقرر أن تعزز سينوبك -في مجال الطاقة الجديدة- مزاياها الرائدة في قطاع الطاقة الهيدروجينية وتسريع استراتيجية بناء الشركة بوصفها مزود شامل لخدمات الطاقة “النفط والغاز والهيدروجين والكهرباء والخدمات غير النفطية” وإعداد سلسلة صناعية قوية وفعالة.

تشجيع الابتكار التكنولوجي لتسريع الخطى نحو بناء شركة رائدة في مجال التكنولوجيا

ستواصل سينوبك تعميق إصلاح نظامها العلمي والتكنولوجي، وزيادة تمويل قطاعي البحث والتطوير للتركيز بشكل كبير على البحوث الأساسية والتطبيقية، وتعزيز أبحاث التكنولوجيا الأساسية لتحقيق تحول سريع للنتائج وتكرار سريع للمنتج، وتعزيز قدرات الابتكار المستقلة والأصلية، وتنمية المزيد من المواهب المبتكرة لتسريع خطاها نحو بناء شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، فضلًا عن تقديم دعم علمي وتكنولوجي قوي لتطوير التحول والارتقاء الصناعي.

رسم مسار منخفض الكربون لتحقيق تحييد أثر الكربون قبل 10 سنوات من الهدف الذي تطمح الصين إلى تحقيقه

للمرة الأولى، قامت شركة سينوبك بدمج مصطلح “النظافة – cleanliness” في رؤية الشركة وأهدافها لتنفيذ مسار التنمية الخضراء لبناء القدرة التنافسية الأساسية. وستعمل سينوبك على تعزيز استبدال الغاز الطبيعي والكهرباء، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بقوة وزيادة نسبة المواد الخام منخفضة الكربون من أجل تطوير اقتصاد إعادة التدوير وتقليل البصمة الكربونية للمنتجات طوال دورة الحياة بأكملها.

وبحلول عام 2025، ستنخفض كثافة انبعاثات الميثان في سينوبك بنسبة 50٪ وسيتم بناء مشاريع عملية لاحتجاز وتخزين ثنائي أكسيد الكربون على مستوى الميغا طن، حيث تقوم سينوبك بتطوير غابات خالية من الكربون ومحطات غاز محايدة الكربون ونماذج مميزة أخرى لجعل الصورة الجديدة لسينوبك خضراء ونظيفة.

وفي سياق اقتراح الصين للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق أهداف تحييد أثر الكربون بحلول عام 2060، سوف تسير سينوبك نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية لضمان الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل العام المستهدف، وتحقيق تحييد أثر الكربون قبل 10 سنوات عن الموعد المحدد، وتقديم مساهمات جديدة في معالجة تغير المناخ العالمي.

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