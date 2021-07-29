‫أجهزة تعقب Arctech Delivers 575MW SkySmart II في شمال الصين

شنجهاي، 29 يوليو 2021 /PRNewswire/ — Arctech (SSE-STAR: 688408) ، أعلنت شركة BIPV الرائدة عالميا في مجال التعقب وتقديم الحلول أنها سلمت نظام تعقب Sky Smart II لمشروع تقاسم الزراعة بالطاقة الشمسية بقدرة 575 ميجاوات، والذي يقع في مدينة نانجونج، بمقاطعة حبي، الصين. استطاع نظام التعقب متعدد النقاط الأكبر حجما + مشروع النماذج ثنائية الوجه الصمود أمام الضربات النتعددة الناتجة عن الرياح الشديدة، وأدرك أصحاب الأعمال والوصفات الإلكترونية للأعمال الخاضعة للرقابة المستوى العالي لاستقرار وموثوقية النظام،

وقد مثلت فكرة تفرق أرض المشروع تحديا كبيرا أمام التصميم. يالرغم من ذلك، يعتبر نظام التعقب SkySmart II بطول 65 متر أقصر نسبيا من أغلب أجهزة التعقب من طراز 1P مما يجعله الخيار الأمثل للمشروع. في نفس الوقت، ومع تحديات زيادة سعر الفولاذ ونقص المعروض منه، تستمر Arctech في تسليم أجهزة التعقب في غضون ما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، مما يتيح انتهاء المشروع في الوقت المحدد.

وباعتباره نظام التعقب الموازي الأول متعدد النقاط المعتمد من اللجنة الكهروتقنية الدولية، وعلى الرغم من كونه التطبيق الأول ل SkySmart في مشروع واسع النطاق في الصين فقد تم قبوله في العديد من البلدان الأخرى مثل كازاخستان، وشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

ومع تبني تقنية القيادة المتوازية متعددة النقاط المطورة ذاتيا، تقدم SkySmart II زيادة بنسبة 200% في مقاومة الرياح أكثر من أنظمة تعقب طراز 2P ، إلى جانب انخفاض بنسبة 52% في الأساسات عن أنظمة التعقب من طراز 1P . في غضون ذلك، وحيث أن SkySmart II مجهزة بسلاسل من الوحدات الشمسية بقدرة 4×1.500 فولت، والتي لا تساعد فقط في تقليل التكاليف الكهربائية ولكن تمنح إمكانية التوافق مع جميع الوحدات الشمسية المتاحة تجاريًا بما في ذلك الوحدات الكبيرة 182/210.

علاوة على ذلك، اعتمادًا على مساعدة الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية التحكم في التعقب، واستراتيجية السحابة القائمة على بيانات الأرصاد الجوية في الوقت الفعلي، واستراتيجية توليد الطاقة ثنائية الوجه، واستراتيجية التغذية الراجعة ذات الحلقة المغلقة التي تشارك أجهزة القياس مع وحدة تجميع التيار المستمر مع عاكس السلسلة، يمكن ل SkySmart التكيف مع مختلف التضاريس، والأحوال الجوية والأرضية، وتمكين ما يصل إلى 7% من توليد طاقة إضافية.

يعتبر كلا من الابتكار التكنولوجي المتطور وجودة المنتج الموثوقة أساسا لفوز Arctech SkySmart II بمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 575 ميجاوات. وقال جي رونج، رئيس الأعمال العالمية في Arctech أنه فضلا عن ذلك،ومع نجاح تطبيق Arctech SkySmart II في المشروع العالمي، فإننا نؤمن بأن سوق التعقب سيشهد اذدهارا غير مسبوق خلال العقد القادم مع انتشار كلا من أجهزة تعقب طراز 1p ، و 2P ، “وإلى جانب تقديم منتجات موثوقة، فإن الخدمة الاحترافية الدقيقة ل Arctech تعد أيضًا سببا مهما بالنسبة لنا لتحقيق نحاحات مستمرة على الصعيد العالمي. وبالنظر إلى المستقبل، ستتعهد Arctech بزيادة توليد الطاقة الكهروضوئية من خلال منتجات أكثر كفاءة وموثوقية، مما يساعد المزيد من العملاء في تحقيق النجاح التجاري ومساعدة العالم في الوصول إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني”

Yoyo YU

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