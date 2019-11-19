‫أتش دي أف أتش تطلق صندوق استثمار عالمي لكونسورتيوم بلوكتشين للبنوك الرقمية بمعرض المستوردات الصيني الدولي

بكين، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عُقد منتدى التعاون المالي الدولي 2019 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي) بمعرض المستوردات الصيني الدولي. وقد دعي رئيس مجلس إدارة شركة شنجن هاندي القابضة للتقنية المالية تساو تونغ لحضور الحدث وألقى خطابا رئيسيا بعنوان “فرص الاستثمار للبنوك الصينية الرقمية.”

في المنتدى، أطلق بنك أتش دي أف أتش رسميًا صندوق استثمار كونسورتيوم بلوكتشين للبنوك الرقمية العاليمة. وسوف يستثمر الصندوق، الذي أنشأه بنك أتش دي أف أتش، بنك ييليون وجمعية جونغوانكون للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، بالتعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، في البنوك الرقمية ومنصات البنية التحتية الفنية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى دمج قدرات فرق الإدارة لدى الأطراف الثلاثة لتسهيل رفع أهداف الاستثمار، وفي نهاية المطاف تعظيم القيمة في أسواق رأس المال.

وقال رئيس أتش دي أف دي تساو تونغ “استنادًا إلى تراكم خبرات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية، يخطط الصندوق للاستثمار في وإنشاء بنك رقمي رائد، من خلاله سيقوم ببناء كونسورتيوم بلوكتشين عالمي للبنوك الرقمية. الخطوة الأولى هي الاستثمار في والتحويل الرقمي للبنك. والخطوة الثانية هي بناء كونسورتيوم بلوكتشين للبنوك الرقمية العالمية، بحيث يكون البنك المحول رقميا هو العقدة الرئيسية.”

سيبلغ حجم صندوق استثمار كونسورتيوم بلوكتشين للبنوك الرقمية العالمية حوالي مليار دولار أميركي لمدة تتكون من مرحلة استثمار مدتها 6 سنوات ومرحلة خروج مدتها سنتان. وسيستثمر الصندوق مبدئياً في أحد البنوك ويقوم بتحويله رقميًا ليتحول هذا البنك بعدها إلى عقدة رئيسية لكونسورتيوم بلوكتشين عالمي للبنوك الرقمية.

وأضاف السيد تاسو: “يمكّن الصندوق الأهداف من خلال التحول في مجال الاستثمار والتحول التكنولوجي المالي، مع بناء كونسورتيوم بلوكتشين عالمي مبتكرة للبنوك الرقمية، مما يحقق قيمة أكبر للبنوك الرقمية المشاركة.”

يمتلك أتش دي أف أتش، إحدى شركات التقنية المالية الرائدة في الصين، احتياطيات واسعة من التقنية المالية وتقنية البلوكتشين والتجربة التشغيلية وتمكّن من التحول الرقمي للبنوك وتكنولوجيا كونسورتيوم البلوكتشين. وشركة شنجن جيا لإدارة الأصول، وهي إحدى الشركات التابعة لـ أتش دي أف أتش، هي أول شركة إدارة صناديق أسهم مالية في الصين تتمتع بخبرة واسعة في إدارة الاستثمار. بالتنسيق مع الشركات المملوكة للدولة في شنجن وحكومات المقاطعات والشركات العامة ومجموعات الصناعة والبنوك التجارية، أنشأت شركة شنجن جيا لإدارة الأصول صندوقين للابتكار المالي وصندوق رأس مال مغامر.

بنك ييلون هو واحد من أربعة بنوك إنترنت في الصين تحصل على إذن من الحكومة للانخراط في أعمال الائتمان عبر الإنترنت. يتمتع البنك بقدرة تشغيلية قوية من خلال شراكات مع ميتوان، جي دي فاينانس، شياومي فاينانس، دو شياومان فاينانشيال. وتقدم وجمعية جونغوانكون للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر إلى الطاولة عددًا كبيرًا من موارد الاستثمار بما في ذلك الشركات العامة والمجموعات المالية وشركات الاستثمار في الشركات. يمتلك أعضاء الجمعية مجتمعين أكثر من 300 مليار دولار من الأموال تحت الإدارة.

يخطط كل من أتش دي أف أتش وبنك ييلون وجمعية جونغوانكون للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر لبناء كونسورتيوم بلوكتشين عالمية رائدة تضم البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا الفائقة المؤكدة لتحقيق ما يشيرون إليه على أنه تقديم قيمة من خلال إنشاء اتصال رقمي. يخطط الآن صندوق استثمار بلوكتشين عالمي للاستثمار في البنوك الرقمية في الصين، وسنغافورة، وأستراليا، من بين بلدان ومناطق أخرى.

غان شيو، 26419216-0755-86+