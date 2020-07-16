‫أتش دي آر تريدنغ تعلن عن تأسيس شركة قابضة جديدة، 100 أكس غروب

وبالبناءً على نجاحبيتمكس، ستتبع بنية الشركة القابضة الجديدة 100أكس رؤيا أوسع لإعادة تشكيل النظام المالي الرقمي الحديث في نظام شامل وقوي. ستصبح 100أكس الهيكل القابض لأتش دي آر وجميع أصولها الأخرى، بما في ذلك منصةبيتمكس.

يوفر هذا الهيكل الجديد للمجموعة المزيد من الحرية لاستكشاف واحتضان ومتابعة الفرص والاستثمارات الجديدة، في حين تظل ملتزمة بتعزيز مكانةبيتمكسالقيادية في سوق تبادل العملات المشفرة. تظل منصةبيتمكسوالعلامة التجارية والهيكل القانوني دون تغيير وستستمر المجموعة في الاستثمار في تنمية منصةبيتمكس.

وكان الفريق الذي أنشأبيتمكس قد أنشأ أيضا بإنشاء منتج XBTUSD Perpetual Swap، الذي أصبح منتج العملات المشفرة الأكثر تداولًا على الإطلاق. توظف المجموعة اليوم أكثر من 200 شخص حول العالم بما في ذلك فريق من المطورين والمهندسين وأخصائيي المنتجات المالية وخبراء الامتثال الرائدين على مستوى العالم.

وقال آرثر هايز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 100 أكس، “تلعب الخدمات المالية دورًا حاسمًا في حياتنا اليومية وفي الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، في هذا العصر الرقمي، تظل الخدمات المالية بطيئة للغاية ومعقدة جدًا للتحول. لقد بدأنا في تغيير الوضع الراهن وإعادة تشكيل النظام المالي الرقمي الحديث إلى نظام أكثر شمولاً وتمكينًا “.

ويقود مجموعة 100 أكس مؤسسوأتش دي آرآرثر هايز وبن ديلو وسام ريد. وانضم إليهم أيضًا الرئيس غير التنفيذي الذي تم تعيينه مؤخرًا، الدكتور ديفيد وونغ.

وقال الدكتور ديفيد وونغ، الرئيس غير التنفيذي لشركة 100 أكس، “تظلبيتمكسأساسية للنجاح المستمر لأعمالنا، وسنواصل الاستثمار في المنصة للحفاظ على مركزنا القيادي وتنميته. لكن طموحاتنا لا تتوقف عند هذا الحد. مع المعرفة والخبرة والموارد التي تملكها 100 كس، لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على إحداث تأثير إيجابي وطويل الأمد على تطوير النظام البيئي المالي الرقمي في المستقبل.”

حول مجموعة 100 أكس

تستكشف مجموعة 100 أكس وتحتضن وتتابع الفرص والاستثمارات، كجزء من مهمتها في إعادة تشكيل النظام المالي الرقمي الحديث في نظام شامل وقوي. وقد تم إنشاؤها من قبل مؤسسي أتش دي آر غلوبال تريدنغ، الشركة التي تقف وراء منصة تداول مشتقات العملات المشفرة، بيتمكس.

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