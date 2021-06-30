‫أبوظبي التجاري للعقارات يرتقي بتجربة العملاء والمستأجرين الرقمية بالتعاون مع Yardi

سيُتاح تطبيق MyADCP لكافة المستأجرين المسجلين لدى أبوظبي التجاري للعقارات

دبى، الامارات العربية المتحدة،, 30 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — دبي، الإمارات العربية المتحدة، يونيو 2021 – قامت شركة أبوظبي التجاري للعقارات، الشركة الرائدة في إدارة العقارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهي شركة تابعة لبنك أبوظبي التجاري، بالتعاقد مع شركة Yardi® العالمية لتطوير وإطلاق تطبيق جديد للمستأجرين على الهاتف المحمول تحت اسم (MyADCP). تم تصميم هذا التطبيق الخاص بالهاتف المحمول لتقديم أعلى مستوى من الراحة والسهولة لجميع المستأجرين لدى شركة أبوظبي التجاري للعقارات، حيث يتيح التطبيق للمستأجرين مراجعة معلومات ووثائق الإيجار، وتقديم ومتابعة طلبات الصيانة والتأجير وتلقي آخر الأخبار والإعلانات والعروض الترويجية والمستجدات الخاصة بأبوظبي التجاري للعقارات.

قال محمد بن بريك، المدير العام لشركة:أبوظبي التجاري للعقارات”تعكف شركة أبوظبي التجاري للعقارات على وضع نهج شامل لإدارة العقارات وتقديم خدمات مخصصة ومصممة لتلبية كافة احتياجات العملاء. وتجسد هذه الخطوة الاستثنائية والمتمثلة بابتكار Yardi RENTCafé مدى التزامنا الدائم بتطوير خدماتنا الرقمية لتقديم أفضل ما يمكن في هذا المجال ليتناسب مع المتطلبات المتغيرة لعملائنا وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمستأجرين للاستفادة من الخدمات بكفاءة عالية وسهولة فائقة”.

وصرح نيل جيماسمر، نائب رئيس العمليات الدولية لدى Yard i، قائلاً :”إنه لمن دواعي سرورنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات. ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي تواصل فيه Yardi دورها كمساهم ولاعب رئيسي في رقمنة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط، وتساعد عملائنا على التواصل بشكل أفضل مع المستأجرين والموظفين لدى الشركة معتحقيق رضا العملاء”.

تعرّف على فاعلية برنامج Yardi Residential Suite™ في إدارة وبناء علامتك التجارية من خلال أحد الحلول التوصيلية .

نبذة عن ياردي

تعمل شركة ياردي ® على تطوير ودعم الاستثمارات الرائدة على صعيد الصناعة وبرمجيات إدارة الممتلكات العقارية للشركات العقارية من جميع الأنواع والأحجام. ومنذ تأسيسها في 1984، يقع مقر ياردي في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، وتخدم العملاء حول العالم من مكاتبها المنتشرة في أستراليا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني yardi.com/ae.

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