‫أبابيبي تكشف عن خطها الجديد من عربات الأطفال 2020

العربتان فيستا في 2 وكروز 2 تتضمنان تحديثات أداء وموضة

روكلاند، مساتشوستس، 19 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تواصل شركة أبابيبي UPPAbaby رفع المعيار بطرحها عربات أطفال جديدة وإكسسوارات تتسم بميزات وأقمشة من نوعية ممتازة لمساعدة الأهالي على القيام بمغامرات يومية مع أطفالهم بسهولة. فللعام 2020، زادت العربتان الجديدتان فيستا في 2 وكروز في 2 قدراتهما الوظيفية ما يجعل تجول الآباء مع أطفالهما بهذه العربات أكثر سهولة، وبموضات تتسم بأحدث أنواع الأقمشة والأنماط واتجاهات الالوان.

حسنت عربة فيستا في 2 تحديثات الأداء والوظائف التي تضيف الراحة للعائلات، بما في ذلك؛

نظام التعليق المحسن لجميع العجلات – استمتع برحلة أكثر سلاسة تدفع طفلًا واحدًا (أو ثلاثة!) فوق أي سطح أرضي بفضل إطارات جديدة أكثر ليونة نابضة بالحركة وتعليق لجميع العجلات.

المزيد من الحماية من أشعة الشمس – تشمل الستائر الموسعة على مقعد الأطفال ويشتمل مقعد رامبلسيت قماشًا بسحاب يوفر مزيدًا من الظل من الشمس. الألواح الشبكية تجعل من السهل إلقاء نظرة خاطفة إلى الخارج أثناء إضافة تدفق الهواء.

حزام تحكم بالعربة خالٍ من المتاعب – يتم تعديل الحزام من دون خيوط بحركة مفردة، مما يضمن سهولة إضافية مع توفير وضع مناسب دقيق للأطفال في فترة النمو.

تواصل عربة كروز في 2 تزويد الأهالي بحل عربة أطفال مدمجة دون مساومة بتصميم جديد بالكامل ومستوى محدث للأداء أثناء السير. تشمل الميزات الجديدة ما يلي:

أداء التعليق الأمثل – بانتظار براءة الاختراع، تعليق خلفي ثنائي الحركة مقترن بتعليق أمامي يضمن قيادة أكثر ليونة.

طي صغير الحجم – طي أصغر من سابقه يجعل من السهل حمل وتثبيت عربة كروز في 2 في مساحات ضيقة أو في حقيبة السيارة.

عجلات أكبر – توفر الإطارات الأمامية والخلفية الأكبر ركوبًا أكثر سلاسة على التضاريس الصعبة.

المزيد من الراحة للأطفال الصغار – يمكن أن يستوعب مقعد الطفل الأطفال بعمر 3 أشهر وبأوزان تصل إلى 50 رطلاً. يوفر الظهر العلوي وراحة الساق الطويلة ومسند الأقدام الأعمق مزيدًا من الراحة للأطفال المتنامية.

للعام 2020، تولي أبابيبي اهتمامًا شديدًا بالتفاصيل وتواصل وضع إصبعها على نبض اتجاهات الموضة. تنضم الأنماط الجديدة والمنسوجات وخيارات كتلة الألوان إلى مفضلات الألوان المجربة والحقيقية. وتتضمن موضات عربتي أبابيبي فيستا في 2 و كروز في 2 ما يلي:

أليس (إطار قماش وردي مترب / فضي / سرج جلدي)

فين (إطار عمق البحر / فضي / جلد كستنائي)

عسلي (إطار زيتوني / فضي / سرج جلدي)

سييرا (إطار كثيب / فضي / جلد أسود)

بريس (إطار مارل أبيض / فضي / جلد كستنائي)

إيميت (إطار مزيج أخضر / فضي / سرج جلدي)

غريغوري (إطار مزيج أزرق / فضي / سرج جلدي)

جاك (إطار فحم / كربون / جلد أسود)

جوردان (إطار مزيج فحمي / فضي / جلد أسود)

لمعرفة المزيد حول منتجات أبابيبي الجديدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.uppababy.com. تابع أبابيبي على وسائل التواصل الاجتماعي: إنستاغرام www.instagram.com/uppababy) ) فيسبوك (www.facebook.com/uppababy) وتويتر (www.twitter.com/uppababy).

حول أبابيبي

تتمثل مهمة أبابيبي في توفير عربات الأطفال ومقاعد سيارات ومعدات أحداث أذكى: وإذ هي مصممة بشكل حدسي وأنيق وراق، تتميز منتجات أبابيبي بجميع لميزات والوظائف التي يريدها جميع الآباء – بالإضافة إلى الابتكارات التي لم يعرفوها أبدًا. تلتزم أبابيبي بتوفير تجربة عملاء استثنائية مثل منتجات الشركة. تأسست أبابيبي في العام 2006، ومقرها في مساتشوستس، الولايات المتحدة الأميركية وتتوفر منتجاتها في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.uppababy.com.

الفيديو: https://mma.prnewswire.com/media/985438/CRUZ_Animation_FIN.mp4

الفيديو: https://mma.prnewswire.com/media/985440/K_J_VISTA_Launch_FIN.mp4

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/327065/uppababy_logo.jpg