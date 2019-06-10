‫آي إي إي إي تعلن عن 14 مجلة وصول مفتوح

بيسكاتاوي، نيوجيرزي، 11 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة آي إي إي إي، وهي المؤسسة الأكبر في العالم المتخصصة في دفع التقنية إلى الأمام لمصلحة الإنسانية، اليوم أنها ستطلق 14 مجلة جديدة مفتوحة الوصول متخصصة في طائفة واسعة من التقنيات بما في ذلك الاتصالات، الحوسبة، الهندسة البيولوجية، اتقنية السيارات، معالجة الإشارات، التطبيقات الصناعية، الطاقة الكهربائية وغيرها. وستبدأ المجلات الجديدة في قبول تقديمات النشر في خريف العام 2019 وستنشر أول مقالاتها في مطلع العام 2020.

منظمة آي إي إي إي، وهي منظمة غير ربحية، هي أيضًا المؤسسة الرائدة عالميًا في الهندسة الكهربائية والمجالات ذات الصلة، حيث تنشر 23 من أفضل 24 مجلة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، استنادًا إلى جورنال إمباكت فاكتور. وقال ستيفن ويلبي، المدير التنفيذي ومدير العمليات في آي إي إي إي: “يواصل برنامج النشر الخاص بـ آي إي إي إي النمو والتطور. وتواصل آي إي إي إي دعم العلوم المفتوحة وتوفير المزيد من الخيارات والاختيارات لدعم عمل واحتياجات جميع المؤلفين والباحثين – أولئك الذين يفضلون النشر في مجلات الاشتراك التقليدية أو أولئك الذين يفضلون أو يحتاجون للنشر في مجلات الوصول المفتوح.”

ستدفع مجالس التحرير المستقلة للمؤسسة التزام آي إي إي إي بنشر مقالات عالية الجودة بما في ذلك الدراسات المتطورة والانجازات في مجال الابتكار التكنولوجي. ستتبع كل مجلة جديدة المستوى العالي المعمول به المتمثل في مراجعة النظراء من آي إي إي إي، والاعتماد على المجتمعات الفنية المتخصصة لمواصلة نشر المحتوى الأكثر استشهادًا به. وسيترأس تحرير كل مجلة خبير بارع في مجاله.

تشمل المجلات المفتوحة الوصول بالكامل من آي إي إي إي ما يلي:

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للهوائيات والانتشار

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للدوائر والأنظمة

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لمجتمع الاتصالات

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لجمعية الكمبيوتر

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للهندسة في الطب وعلم الأحياء

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للتطبيقات الصناعية

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لجمعية الإلكترونيات الصناعية

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لأنظمة النقل الذكية

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لجمعية نظرية وتقنيات الميكروويف

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لتقنية النانو

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لإلكترونيات الطاقة

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لمعالجة الإشارات

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لدارات الحالة الصلبة

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لتكنولوجيا المركبات

هذه المجلات الجديدة هي إضافات مهمة إلى مجموعة آي إي إي إي المعروفة والمميزة في مجالات المجلات المفتوحة الوصول. تتضمن هذه المجموعة IEEE Access® ، و IEEE Photonics Journal ، و IEEE Journal of Electron Devices Society ، و IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits ، و IEEE Power and Energy Technology Systems Journal ، و IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.

إنشاء أقسام موضوعية جديدة في وصول آي إي إي إي

ستقوم وصول آي إي إي إي IEEE Access ، مجلة الوصول المفتوح على نطاق واسع من آي إي إي، قريبًا أيضًا بإطلاق أقسام فرعية متخصصة في مواضيع معينة تتوافق مع المجتمعات التقنية التالية من آي إي إي إي : جمعية آي إي إي لتقنيات البث، جمعية آي إي إي إي للتغليف الإلكتروني، جمعية آي إي إي إي فوتونكس، جمعية آي إي إي إي للموثوقية، جمعية آي إي إي إي للهندسة في الطب والأحياء، جمعية آي إي إي إي للطاقة وجمعية آي إي إي إي لتكنولوجيا المركبات.

إضافات جديدة أخرى

ستقوم آي إي إي إي أيضًا بنقل مجلة آي إي إي إي لموضوعات مختارة في مراقبة الأرض التطبيقية والاستشعار عن بعد إلى مجلة وصول مفتوح بالكامل في العام 2020.

ستكون جميع خيارات الوصول المفتوح الجديدة متوافقة تمامًا مع تفويضات الممول بما في ذلك الخطة أس، حيث سيتم نشر جميع المقالات تحت رخصة الاقتباس من المشاع الإبداعي التي تمكن المؤلفين من الاحتفاظ بحقوق النشر.

سيتم استضافة المجلات والأقسام الفرعية الجديدة ذات الوصول المفتوح على منصة IEEE Xplore® ، التي يزورها أكثر من خمسة ملايين مستخدم فريد شهريًا. تتوفر المزيد من المعلومات حول كل مجلة على الموقع التالي: open.ieee.org.

حول آي إي إي إي

آي إي إي إي هي أكبر منظمة مهنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح الإنسانية. وعبر منشوراتها ومؤتمراتها ومعايير التكنولوجيا والأنشطة المهنية والتعليمية التي يتم الاستشهاد بها بشكل كبير، تعتبر آي إي إي إي الصوت الموثوق به في مجموعة واسعة من المجالات التي تتراوح بين أنظمة الفضاء وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. Learn more

اتصالات الإعلام:

مونيكا ستيكيت

6027 562 732 1+

m.stickel@ieee.org

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