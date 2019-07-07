‫آيميدكس إنك تطلق خدمات التحليلات ومعلومات الأعمال الرائدة في الصناعة باستحواذها على بريفالنت إنك وأكسنشن إنك

التكنولوجيا وفرق الشركتين المندمجة ستوفر لعملاء الرعاية الصحية معلومات غير مسبوقة عن العمليات ووظائف الفوترة

حلول آيميدكس الحالية ستستخدم التحليلات الدقيقة لزيادة الكفاءة وتعزيز التدفق النقدي

أطلنطا، وكيتي، تكساس، 8 تموز/يوليو، 2019 / — بي آر نيوزواير / — أكملت شركة آيميدكس إنك (أيميدكس)، وهي شركة دولية رائدة في إدارة دورة الإيرادات والتوثيق الطبي وحلول المعلومات الصحية، بنجاح استحواذها على شركتي بريفالنت إنك (بريفالنت) وأكسنشن إنك. كلا الشركتين بريفالنت وأكسنشن هما شركتان موفرتان لتحليلات الرعاية الصحية وخدمات استشارات إدارة دورة الإيرادت.

يكمل الاستحواذ على هاتين الشركتين مرحلة أخرى من استراتيجية آيميدكس العالمية المستمرة لتعزيز تكنولوجيا الرعاية الصحية وتوفير رؤية غير مسبوقة لعمليات مرافق الرعاية الصحية مع الهدف النهائي المتمثل في تحسين رعاية المرضى وتقليل التكاليف أيضًا.

تم دمج تقنية التحليلات الخاصة بشركتي بريفالنت وأكسنشن وآيميدكس لإنشاء حل ذكاء أعمال لم يسبق له مثيل لمقدمي الرعاية الصحية، الذي يسمح بالشفافية الكاملة والفهم عبر أنظمة متعددة.

وقال كريستوفر فولي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آيميدكس: “ستكون منصة التحليلات الشاملة جزءًا حيويًا من سير عمل إدارة دورة العائدات لكل مزود في السنوات القادمة، وهو ما يجعل عمليات الاستحواذ هذه مهمة جدًا بالنسبة لنا. سيكون من الضروري وجود نظرة شاملة حول عمليات الفوترة نظرًا لأننا مستمرون في تحقيق أقصى قدر من الاسترداد لعملائنا في بيئة تنظيمية دائمة التغير.”

سيمكّن حل آيميدكس أناليتيكس الجديد مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال منحهم نظامًا مبسطًا لاستكشاف جميع بيانات مؤسستهم بسرعة. ومن خلال القواعد المتقدمة والمراقبة الآلية، يمكن تحديد مشاكل الفوترة أو مجالات التحسين المحتملة بسرعة وحلها.

سوف تستخدم منتجات وخدمات آيميدكس الحالية مثل النسخ الطبي والترميز الطبي وتعليم الترميز والمشاريع الاستشارية تقنية التحليل المعززة لضمان أقصى قدر من الكفاءة وزيادة عائد الاستثمار للعملاء.

وقال فولي: “هذه الاستحواذات تجمع بين ألمع العقول والتكنولوجيا لتشكيل فريق واحد متماسك مكرس لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم التشغيلية والمالية. إن قدراتنا أكثر شمولية من أي وقت مضى، ويمكننا الآن الوصول إلى مجموعة أوسع من عملاء الرعاية الصحية، علاوة على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض التكاليف وتحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.”

حول آيميدكس

تأسست آيميدكس في العام 2002، وهي شركة متكاملة لحلول إدارة الوثائق الطبية والمعلومات الصحية ومقرها في أطلانطا، جورجيا. من خلال قدراتها التكنولوجية المتنامية باستمرار، تقدم آيميدكس مجموعة كاملة من حلول إدارة دورة الإيرادات عالية القيمة، بما في ذلك النسخ الطبي وخدمات الترميز الطبي والاستشارات القائمة على النتائج وفرص التعليم وتحليلات البيانات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع آيميدكس على الإنترنت على imedx.com.

عن بريفالنت

تمكّن بريفالنت مقدمي الرعاية الصحية من تحقيق التميز المالي من خلال تحليلات البيانات، وحلول التكنولوجيا المخصصة، وإدارة دورة الإيرادات وخدمات الاسترداد.

تتميز تقنية بريفالنت القوية بأتمتة النظام التي تعطي الأولوية بذكاء لحسابات القبض لتحسين تدفق العمل وتقديم رؤى مالية فعالة من خلال لوحات معلومات أنيقة.

حول أكسنشن

تتمتع أكسنشن بسجل حافل في تقديم تحليلات رائدة وتطوير حلول تقنية مخصصة من خلال العمل مع شركة التأمين آل ستيت ومنظمة اليونيسيف والأمم المتحدة ومقدمي الرعاية الصحية الرائدين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

اتصالات الإعلام:

برادفورد فولي

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