‫آيديال ريتنغز تقدم محفظة بيانات إي أس جي، موسعة حلول شركة ستيت ستريت، المتمثلة في عروض ESGX®

بوسطن وسان فرانسيسكو، 10 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آيديال ريتنغز إنك اليوم عن تعاون جديد مع شركة ستيت ستريت، ما يدلل على التزام الشركتين بدعم الدمج العالمي لاستراتيجيات مخاطر مواد إي أس جي (ESG) الخاصة بعمليات اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار باستخدام عناصر مواد إي أس جaي.

ستقوم آيديال ريتنغز IdealRatings بتزويد ستيت ستريت بنقاط البيانات الأساسية لما يصل إلى 40،000 شركة حول العالم. ويشمل تسليم البيانات أكثر من 200 معلم، بما في ذلك درجات ESG الفردية ومعلومات أكثر تفصيلاً عن سياسات الشركة وأهدافها وتطبيقاتها وهيكليتها وأنشطة الكشف لديها. كما يتم البحث أيضا في المشاركات المثيرة للجدل، سواء في جانب التصنيع أو جانب العرض، في صناعات مثل التعدين والأسلحة والمواد الكيميائية والكائنات المحورة وراثياً والبحث الطبي والتبغ.

وبفضل هذه الاتفاقية، ستقوم ستيت ستريت بتوسيع قدراتها في مجال مصدر البيانات للمحافظ الحالية التي يتم تحليلها عبر منتج State Street’s ESGX®الخاص بشركة ستيت ستريت. ESGX® هي أداة تحليلية تم إطلاقها في العام 2017 لتوفير المعلومات لمساعدة العملاء على تحقيق الشفافية والتوحيد القياسي في استثماراتهم في ESG . تزود ESGX® الذي طورته ستيت ستريت غلوبال إكستشينج، شركة البيانات والتحليلات التابعة لستيت ستريت، العملاء بمنصة إلكترونية يمكنهم من خلالها تقييم التعرض لعامل ESG في محافظهم، مثل البصمة الكربونية للشركة، ونوع العمل المستخدم في سلسلة التوريد واحصاءات التنوع في مجالسها.

وعلق محمد دنيا، الرئيس التنفيذي لشركة آيديال ريتنغز، على هذه الاتفاقية بالقول: “يسعد آيديال ريتنغز التشارك مع ستيت ستريت بالتعاون مع منصة ESGX® الخاصة بنا. نعتقد أننا بهذه الشراكة قادرون على تبني التغييرات التي تحدث في الاتجاه العالمي نحو مزيد من المسؤولية الاستثمارية.”

وقال مارك مكديفيت، المدير الإداري، رئيس إي أس جي سوليوشنز في شركة ستيت ستريت: “يسعدنا أن نرحب بـ آيديال ريتنغز كواحد من مزودي بيانات ESG الجدد. تتمتع آيديال ريتنغز بخبرة واسعة في كل من ESG وأبحاث الاستثمار المسؤولة. من خلال محرك التحليلات ESGX®، نسعى جاهدين لتقديم نظرة ثاقبة لعملائنا لتحديد الذيل المالي غير التقليدي” “المخاطر (والفرص)، ضمن محافظهم الاستثمارية. نحن واثقون من أن آيديال ريتنغز ستكمل كذلك مجموعتنا الحالية من مزودي بيانات ESG .”

حول آيديال ريتنغز إنك

آيديال ريتنغز، التي تأسست في سان فرانسيسكو، هي مزود حلول عالمي للاستثمارات المسؤولة. تستهدف حلول قواعد البيانات الخاصة بالأسهم وصناديق الاستثمار العقاري والإيرادات الثابتة مديري الاستثمار العالميين ومالكي الأصول. حلول آيديال ريتنغز مرخصة من قبل المؤسسات المالية الرائدة ومديري الأصول ومقدمي المؤشرات وشركات الوساطة المالية في أكثر من 25 دولة. زيارة موقع آيديال ريتنغز على www.idealratings.com.

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