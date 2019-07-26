‫آسياسيل ترعى مؤتمر TEDx بغداد 2019

بغداد، 29 يوليو 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة آسياسيل أنها كانت الراعي الرسمي للنسخة التاسعة من مؤتمر TEDx بغداد الذي تم عقد فعالياته بفندق الرشيد بالعاصمة بغداد يوم السبت 20 يوليو 2019. TEDx بغداد 2019 هو مؤتمر عالمي فريد من نوعه يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات والمبتكرين العراقيين مع إضفاء لمسة عالمية فضلاً عن مد جسور التواصل بين المبتكرين العراقيين في الخارج والداخل ومساعدة العراق على استعادة مكانته المتميزة كمركز للعلوم والمعرفة في الشرق الأوسط.

وتأتي رعاية آسياسيل لأنشطة المؤتمر في إطار استراتيجيتها وتوجهها للمساهمة بشكل حيوي في المجتمع فيما يتعلق بدعم الشباب كما أنه تأكيد آخر على سياستها الإدارية التي تدعم المشروعات والأنشطة الجيدة بصفتها شريكًا رئيسيًا في جميع الأنشطة الفنية والتنموية.

إن رعاية آسياسيل لهذا المؤتمر العالمي، كونه أحد أهم المنصات لتقديم المشروعات الناجحة، وتقديم الأفكار التي تستحق تسليط الضوء عليها، من شأنه أن يسهم في دعم البرامج التنموية النشطة التي يتم من خلالها تجديد قدرات الشباب وتحفيزهم لتحقيق ما كان يعتقد البعض أنه أمرًا بعيد المنال في يوم من الأيام. وقد تحدث في المؤتمر العديد من الأشخاص ذوي الخبرة الرفيعة في مجالات تخصصهم ممن لهم دور كبير وفاعل في تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة في المجالات المختلفة.

وتعليقًا على الرعاية، صرح عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم آسياسيل قائلاً: “نظرًا لأننا نعتبر أنفسنا في طليعة ممن يقدمون الدعم لقطاع الشباب ومبادرات الشباب مع طموحاتهم في التنمية، فقد قررنا مواصلة دعم TEDx بغداد 2019 } نظرًا لدوره الفاعل في تنمية عقلية الشباب العراقي”.

وعلّق الدكتور يحيي العبدلي، رئيس TEDx بغداد 2019 قائلاً: “نحن سعداء للغاية برؤية شركة آسياسيل وهي تواصل دعمها لمؤتمرات TEDx المختلفة في العراق. فنحن نعتبرها شريكًا استراتيجيًا في تقديم الدعم للنشاط المستمر للشباب العراقي الطموح”.

تجدر الإشارة إلى أن عقد مؤتمر TEDx يتماشى مع الخطوات السريعة والكبيرة التي اتخذتها آسياسيل من خلال توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات عملاقة في مجال الاتصالات مثل إريكسون ونوكيا وهواوي لتحسين وتطوير شبكة آسياسيل لخدمات الاتصالات والإنترنت.

نبذة عن آسياسيل

آسياسيل هي المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق حيث لديها قاعدة مشتركين وصلت الى قرابة 14.2 مليون عميل في 1 يناير 2019. وقد كانت أول مزود لخدمات الاتصالات النقالة في العراق يحقق تغطية لكافة أجزاءه، حيث وفرت الشركة خدماتها في جميع المحافظات العراقية بما في ذلك العاصمة بغداد وجميع المدن العراقية الرئيسية. وتغطي شبكة آسياسيل 97.78% من سكان العراق مما يجعل تغطيتها الوطنية الأوسع بين مشغلي خدمات الاتصالات النقالة في العراق.

وتعد آسياسيل أيضاً أفضل مزود لخدمات إنترنت 3.9G حيث تغطي شبكتها الأفضل بين مثيلاتها عموم العراق منذ يناير 2015.

تقدم آسياسيل خدمات الاتصالات النقالة المدفوعة مسبقا التي تشكل99% من قاعدة مشتركيها (بحسب بيانات نوفمبر 2016). تتضمن عروض الخطوط مسبقة الدفع عددًا من حزم العروض المعدلة لتناسب قطاعات مختلفة من السوق، بما في ذلك الشباب والنساء وخدمة مبتكرة تستهدف ملايين الزوار الذين يزورون العراق سنويًا. كما تقدم آسياسيل خدمات خط الفاتورة للشركات والأفراد.

وتحتل آسياسيل المرتبه‌ الأولى من حيث الأرباح والإيرادات في سوق الإتصالات، وهي حقيقة تعكس كونها جديرة بثقة المشتركين المميزين من الأفراد والشركات على حد سواء.

كما تمتلك آسياسيل مراكز متطورة لخدمة العملاء والتي توفر خدماتها للمشتركين على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع وذلك لتلبية متطلباتهم عن طريق فرق متخصصة لخدمة المشتركين.

كما تلبي آسياسيل احتياجات مشتركيها عن طريق مراكز البيع المباشر ووكلاء يبلغ عددهم 21000 نقطة بيع منتشرة في كافة أنحاء البلاد.

وفي 26 فبراير 2017، خلال ملتقى عالم الهاتف النقال الذي أقيم بمدينة برشلونة في إسبانيا، أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول فوز آسياسيل بجائزة “المساهمة المتميزة في مجال الاتصالات” لعام 2017.

جاءت الجائزة تکريمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة بالإضافة إلى غيرها من المشغلين الفائزين بهذه الجائزة في دعم الملايين من اللاجئين السوريين النازحين عن ديارهم بسبب الصراعات القائمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراسم قد تمت برعاية ملك إسبانيا فيليب السادس.

أعلنت كل من شركة آسياسيل ومؤسسة ويكيميديا العالمية مؤخرًا خلال عام 2017 عن شراكتهما في توفير خدمة “ويكيبيديا زيرو” لـ 14.2 مليون عراقي من خلال شبكة آسياسيل. حيث تمكن هذه الخدمة الجديدة 14.2 مليون مشترك في العراق من الدخول إلى الموسوعة مجانًا ودون الحاجة للاشتراك بباقات الإنترنت بهدف تمكينهم من قراءة محتويات الموسوعة وإضافة وتحرير العديد من المواضيع فيها.

وفي مستهل عام 2017، أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول فوز آسياسيل مع شركات أخرى بجائزة “المساهمة المتميزة في مجال الاتصالات” لعام 2017. وتأتي تلك الجائزة تثمينًا للجهود المبذولة في دعم اللاجئين السوريين النازحين من بلدهم نتيجة الصراعات القائمة. وتم تقديم جائزة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والمعروفة أيضًا باسم جائزة Glomo، إلى الفائزين وسط الاحتفالات التي أقيمت في برشلونة بإسبانيا.

وفي عام 2017 أيضًا، أعلنت دراسات شركة “نيلسن” الشهيرة في مجال أبحاث التسويق في العالم وتحليل البيانات أن شركة آسياسيل تحتل أعلى المراتب من حيث التوعية العقلية كونها شركة اتصالات رائدة ومن حيث الأداء الصحي للعلامة التجارية في العراق کما تتمتع بمستويات عالية فيما يتعلق بمدى رضا المشتركين.

وحصدت آسياسيل أيضًا جائزة‌ أفضل حملة للمسؤولية الإجتماعية للشركات لإطلاقها مشروع “تواصل لتتعلم” بالشراكة مع كل من شركة أريكسون ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) وذلك خلال حفل توزيع جوائز تيليكوم ريفيو “Telecom Review” الذي جرى في دبي خلال ديسمبر 2016.

حصدت كل من آسياسيل ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) وإريكسون جائزة العام لأفضل حملة داعمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2016، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في دبي لتوزيع جوائز مجلة CommsMEA المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ديسمبر 2014، حصلت آسياسيل على جائزة أفضل حملة للمسؤولية الاجتماعية للشركات خلال الحفل العالمي لمجلة CommsMEA في دبي تثمينًا لبرامجها الخيرية والانسانية لدعم اللاجئين والنازحين في العراق.

وفي إنجاز ريادي جديد حققته مع بداية عام 2013، حصدت شركة آسياسيل للاتصالات جائزة “mWomen” الممنوحة من قِبَل الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة عن فئة أفضل خدمات الاتصالات الموجهة للسيدات في الأسواق الناشئة، وذلك تقديراً لدورها الفاعل وجهودها للارتقاء بصناعة الاتصالات في العراق والتي كللتها بإطلاق خط “ألماس” المبتكر وذلك في مهرجان Global Mobile Awards السنوي التابع للمؤتمر العالمي للاتصالات النقالة في مدينة برشلونة الإسبانية.

وفي نوفمبر 2013، فازت آسياسيل بالمركز الأول عن فئة “تمويل الشركات” حول طرحها القياسي بسوق العراق للأوراق المالية خلال توزيع جوائز جمعية (ACT) خلال عام 2013 خلال مؤتمر (ACTME) الذي عقد في دبي.

وفي أبريل 2013، حازت آسياسيل على جائزة أكبر صفقة في سوق الأسهم المالية خلال مؤتمر TMT Finance الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2013 الذي عقد في دبي أيضًا.

وفي عام 2012 أعلنت شركة ألتاي (Altai) الفرنسية لأبحاث التسويق أن آسياسيل هي العلامة التجارية الأولى في العراق- ليس في مجال الاتصالات النقالة فحسب، بل في جميع القطاعات- وهو ما يعكس الحضور القوي لعلامة آسياسيل التجارية وسمعتها العريقة من حيث الجودة والثقة والخدمة.

وفي عام 2011، أعلنت وزارة الإتصالات العراقية بأن آسياسيل هي “أفضل مشغل للنظام الشامل للاتصالات النقالة (GSM)” في العراق.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/953396/Asiacell_TEDx_Baghdad.jpg

خبر صحفي من شرکة آسياسيل…

Fلمزيد من المعلومات يرجى التواصل: البريد الإلكتروني

E: public.relations@asiacell.com