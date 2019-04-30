‫آر إل داتيكس تعين جيف سورجيس مديرًا تنفيذيًا جديدًا

متسلحًا بخبرة تجاوزت 20 عامًا في الإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات في مجال الرعاية الصحية، سيتولى سورجيس قيادة مؤسستي آر إل سوليوشنز إنك وداتيكس ليمتد، وسيقود دفة التوجيه الاستراتيجي والنمو للمضي قدمًا مع آر إل داتيكس

تورنتو، شيكاغو ولندن، 30 أبريل / نيسان 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مؤسسة آر إل داتيكس “RLDatix”، المزود الرائد للحلول المعنية بسلامة المرضى وتحسين الجودة وتقليل الأضرار في مجال الرعاية الصحية، عن تعيين جيف سورجيس “Jeff Surges” مديرًا تنفيذيًا للمؤسسة، وذلك بأثر فوري. وطوال الشهور المنقضية، عمل المدير التنفيذي السابق سيد مرتضوي “Seyed Mortazavi” بشكل وثيق مع مجلس الإدارة لتحديد خليفته بعد إعلانه عن رغبته في متابعة مسار مهني جديد. وسيشترك سيد في العمل مع جيف عن قرب لبعض الوقت لضمان التحول السلس لأنشطة الأعمال الرئيسية.

ويتمتع سيرجيس بأكثر من عشرين عامًا من الخبرة قبل انضمامه إلى آر إل داتيكس حيث سبق له أن تولى إدارة شركات تقنية سريعة النمو متخصصة في تقنية المعلومات بمجال الرعاية الصحية. وخلال مسيرته المهنية، شارك جيف في تأسيس أعمال ناجحة في إدارة الرعاية الصحية في المستشفيات ومجال برمجيات تخطيط خروج النزلاء، وعمل مديرًا تنفيذيًا بإحدى الشركات العامة سريعة النمو، ورائد أعمال / مستثمر في مجال الصحة والتحليلات الناشئ. ومؤخرًا، تولى جيف منصب المدير التنفيذي لشركة كونيكتور “Connecture”، وهي شركة عامة متخصصة في قطاع تسجيل التأمين، حيث استلمها وهي شركة خاصة خلال فترة ولايته.

وبهذه المناسبة، صرح جيف سورجيس المدير التنفيذي لمؤسسة آر إل داتيكس، “يشرفني منحي فرصة قيادة هذه المؤسسة العالمية خلال المرحلة التالية من رحلتها”. ويضيف، “واستنادًا إلى الأساس المتين الذي وضعه سيد وفريق قيادة آر إل داتيكس، لدينا فرصة إحداث فارق جوهري في مكون متنامي ويحظى بأهمية هائلة في نظام الرعاية الصحية. وتمثل سلامة المرضى تحديًا عالميًا، وهي متأصلة في عقيدة آر إل داتيكس التي ترى أنها حق إنساني أصيل. وأتطلع لمشاركة عملائنا وأفراد المؤسسة في تقديم رؤى استثنائية وأفكار مبتكرة، والأهم، رعاية أكثر أمانًا”.

ومن جانبه يشير نافين واديرا “Naveen Wadhera”، عضو مجلس الإدارة المنتدب في تي إيه أسوسيتس “TA Associates” قائلاً: “صادفت خلفية جيف الناجحة في تولي منصب المدير التنفيذي وخبراته الواسعة قبولاً لدى المستثمرين ومجلس إدارة المؤسسة، حيث إنها تتطابق تمامًا مع الركائز الأساسية التي قامت عليها آر إل داتيكس وأهدافها الاستراتيجية”. ويضيف، “ومجلس الإدارة على ثقة أن جيف هو القائد المناسب للبناء على النتائج المتسقة والقوية التي حققها سيد بينما ينتهج رؤية طموحة قوامها ابتكار القيمة والنمو في المستقبل”.

وعلى الجانب الآخر، أشار فيفيك كومار “Vivek Kumar”، الذي ناب عن مؤسسة فايف أروز برينسيبال إنفستمنتس / فايف أروز كابيتال بارتنرز “Five Arrows Principal Investments / Five Arrows Capital Partners” قائلاً: “وجدنا في شخصية جيف قائدًا يتمتع بمزيج من الخبرات والتجارب المناسبة لقيادة آر إل داتيكس خلال هذه المرحلة المثيرة من النمو”. ويضيف، “كما نود أن نتقدم بخالص الشكر لسيد لمساهمته طوال ثلاث سنوات ونصف. فتحت قيادته، حققت الشركة نجاحًا مبهرًا، وسيوجهنا إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه بينما نواصل التوسع نحو أسواق جغرافية جديدة وبالأسواق المجاورة”.

نبذة عن آر إل داتيكس

تعد آر إل داتيكس القوة المحركة للابتكار في مجال سلامة المرضى. حيث جمعت بين أفضل ما يميز مؤسستي آر إل سوليوشنز “RL Solutions” وداتيكس “Datix”، وتحظى المؤسسة بدعم أكثر من ثلاث عقود من الخبرة المتخصصة في تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا. وتعد آر إل داتيكس أكبر شركة برمجيات في العالم تركز بشكل حصري على سلامة المرضى، ويتجاوز عدد عملاءها 3,000 عميل في 19 دولة حول العالم. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rldatix.com .

اتصالات وسائل الإعلام:

مايك إتزينغر “Mike Etzinger”

نائب مدير التسويق

آر إل داتيكس “RLDatix”

metzinger@rlsolutions.com

617-913-3241