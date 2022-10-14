‫يُقدم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع Montran Corporation إدارة الحسابات الافتراضية لعملاء الشركة في البنك الأهلي المتحد

سيُعزز البنك الأهلي المتحد من عروضه القيمة الموجهة لمختلف شرائح عملاء الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال حلول الجيل المقبل من Montran

أمستردام، 13 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلن اليوم البنك الأهلي المتحد، مقدم الخدمات المالية الرائد إقليميًا، عن اختياره لحلول إدارة الحسابات الافتراضية من Montran Corporation ؛ من أجل توفير إدارة عمليات مركزية للخزينة ولإدارة النقدية عبر مختلف الشرائح المتنوعة لعملاء الشركة. أحيت كلتا الشركتين ذكرى إعلان حفل توقيع فعالية Sibos لعام 2022 في أمستردام.

سيُمكن استخدام منصة إدارة الحسابات الافتراضية متعددة العملات في Montran البنك الأهلي المتحد من مساعدة عملاء الشركة في الإقليم فيما يخص تبسيط معاملاتهم النقدية والمدفوعة وإدارتها بشكل أكثر فعالية.

صرح عثمان حجازي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة من قسم الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي المتحد، قائلًا: “عادة ما نعهد وجود هيكل حساب معقد لعملائنا من الشركات الكبيرة مما يُعقد الرؤية الموحدة في الوقت الفعلي وكذلك المصالحة”. “سنكون مجهزين بشكل أفضل، بمساعدة حلول إدارة الحسابات الافتراضية من Montran ، من أجل تمكين العملاء المذكورين من تبسيط وتسهيل هياكل حساباتهم المصرفية، واكتساب رؤية موحدة، والتحكم في أوضاع السيولة النقدية في الوقت الفعلي، وزيادة الكفاءة من خلال تقارير السيولة النقدية العالمية والإدارة، بالإضافة إلى عمليات الخزانة الإجمالية”.

كما أضاف الكسندر إسكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في Montran Corporation ، قائلًا: “إن تعددية حلول إدارة الحسابات الافتراضية متعددة البنوك من Montran تعني اندماجًا سريعًا وسهلًا في البنية التحتية الحالية للبنك الأهلي المتحد، بالتوازي مع انضمام العملاء بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر حلول إدارة الحسابات الافتراضية من Montran منصة حديثة للبنك الأهلي المتحد، من أجل تزويد مختلف شرائح عملائه بقدرات متطورة لإدارة السيولة النقدية. يُسرنا الإعلان عن هذه العلاقة الاستراتيجية، ونتطلع إلى تقديم الحلول المستقبلية التي يحتاجها البنك الأهلي المتحد”.

نُبذة عن البنك الأهلي المتحد

يُعد البنك الأهلي المتحد مقدمًا رائدًا للخدمات المالية إقليميًا وتأسس في البحرين في مايو 2000. فهو يوفر مجموعة كاملة من خدمات إدارة التجزئة المصرفية والتجارية والخاصة وإدارة الثروات وكلاهما يتوافق مع الأعراف والشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة. يُدار البنك الأهلي المتحد من خلال المكتب الرئيسي في البحرين وفروعه التابعة له في الكويت، ومصر، والعراق، والمملكة المتحدة، وأيضًا شركائه في عمان، وليبيا، بالإضافة إلى فرع في الإمارات العربية المتحدة (مركز دبي المالي العالمي). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.ahliunited.com.kw .

نُبذة عن Montran

توفر Montran Corporation ، التي أسست عام 1979، حلول وخدمات إدارة الدفع، والنقدية، والسيولة النقدية للعديد من أبرز مؤسسات الشركات المالية، مما يؤهلهم للبقاء في طليعة مشهد صناعة الخدمات المالية والذي يزداد تحديًا يومًا بعد يوم. تُعد Montran Corporation رائدًا عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية وأمامها مهمة بالغة الأهمية في منشآتها وعملياتها في أكثر من 80 دولة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات Montran Corporation ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.montran.com .