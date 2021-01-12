يونيون باي إنترناشيونال وباي تابس تعقدان شراكة بينهما لتشغيل التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

دبي، 12 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركتا يونيون باي إنترناشيونال UnionPay International وباي تابس PayTabs، مركز حلول الدفع الحائز على الجوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن شراكة استراتيجية تتيح لتجار باي تابس بتقديم بطاقات يونيون باي كطريقة دفع بديلة للعملاء الذين يشترون السلع والخدمات على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة.

يهدف التعاون بين الشركتين إلى خدمة الآلاف من تجار باي تابس في مجالات البيع بالتجزئة والسفر والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات، لتحسين تجربة الدفع لعملائهم وبالتالي زيادة تحويل مبيعاتهم عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، من خلال الوصول إلى تجار باي تابس في الإمارات العربية المتحدة، يمكن لحاملي بطاقات يونيون باي الاستفادة من فئات المعاملات المتعددة التي تشمل كل شيء من حجز سيارة أجرة، أو طلب الطعام، أو حجز فندق، أو التسوق لشراء الملابس أو تسوق البقالة عبر الإنترنت. حتى الآن، تم إصدار ثمانية مليارات بطاقة يونيون باي على مستوى العالم، مما يمنح تجار باي تابس في الإمارات العربية المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه الشريحة المربحة من حاملي البطاقات الذين لديهم إمكانات إنفاق أعلى.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي تابس، عبد العزيز الجوف: “نحن نعمل على مساعدة آلاف التجار على مستوى العالم لفهم البدائل المحلية لعملائهم لإجراء عمليات الدفع. وتهدف شراكتنا مع يونيون باي إنترناشيونال إلى تسهيل التسوق عبر الإنترنت لمليارات العملاء من عملاء يونيون باي حول العالم الذين يمكنهم بكل فخر استخدام بطاقاتهم لإجراء عمليات شراء من قاعدة التجار المتميزين لدينا في الإمارات العربية المتحدة. ويمثل تمكين كل من التجار والعملاء تغييرًا لقواعد اللعبة في بيئة الدفع الحالية “.

“لقد عملنا بنشاط على تحسين العديد من خدمات الدفع المبتكرة المريحة والآمنة لتزويد حاملي بطاقات يونيون باي بتجارب دفع أفضل. ولا شك أن حلول الدفع عبر الإنترنت التي تقدمها يونيون باي توفر الراحة وتضمن السلامة أثناء فترة الوباء،” كما قال جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي إنترناشيونال، فرع الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد التعاون أيضًا على تعزيز التجارة الإلكترونية المحلية والتنمية الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدة التجار المحليين في توسيع قاعدة عملائهم وحجم معاملاتهم.”

حول يونيون باي إنترناشيونال

يونيون باي إنترناشيونال هي شركة تابعة لـ تشاينا يونيون باي تركز على نمو ودعم الأعمال التجارية العالمية لـ يونيون باي. بالشراكة مع أكثر من 2300 مؤسسة حول العالم، أتاحت يونيون باي إنترناشيونال قبول بطاقاتها في 179 دولة ومنطقة مع إصدار البطاقات في 63 دولة ومنطقة. تقدم يونيون باي إنترناشيونال خدمات دفع عبر الحدود عالية الجودة ومجدية من حيث التكلفة وآمنة لأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم وتضمن خدمات محلية ملائمة لأوسع قاعدة من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار العالميين. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.unionpayintl.com/en/.

حول باي تابس

باي تابس هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات الأعمال للأعمال الحائزة على الجوائز، أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف في حزيران/يونيو 2014. واليوم، تعالج باي تابس المعاملات في 168 عملة بأمان وسلامة. باستخدام النقر على واجهة برمجة التطبيقات، تسهل باي تابس التجارة الإلكترونية بين الأعمال والتجارة الإلكترونية على الجوال وحلول التجارة الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر 49 صناعة من أجل “النقر والتشغيل” لميزات الدفع على مواقع الويب الخاصة بهم. تفتخر باي تابس بتقديم خدمات الفواتير الإلكترونية التي تمكّن الشركات من الاستمتاع بالفواتير غير الورقية والدفع عبر روابط الدفع الآمنة.

على مر السنين، بنت باي تابس وصدرت مجموعة كاملة من حلول تغيير اللعبة، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة، والضيافة، والحلول الحكومية، والتعليمية، وشركات الطيران، والسفر، والنقل، وحلول الفواتير، لربط سلسلة سوق الشركات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://site.paytabs.com/en/.