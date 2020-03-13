يونيون باي إنترناشيونال تطلق محفظة الموبايل في باكستان، موفرة خدمة الدفعات من ملامسة وكود الكيو آر

كراتشي، باكستان، 13 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة يونيون باي إنترناشيونال اليوم أنها أطلقت منتج محفظة الموبايل من هواوي باي في باكستان بشراكة مع شركة هواوي وبنك باكستان الوطني، وهو أحد أكبر البنوك التجارية في باكستان. وستسمح هذه الخدمة لأصحاب هواتف هواوي/أونور المحلية بالدفع بواسطة خدمات الدفع من دون اتصال وباستعمال الكيو آر كود وهي أول خدمة محفظة موبايل للبطاقة تتضمن خيارين للدفع في الخارج.

تضيف وظيفة الدفعات المزدوجة لمنتجات الدفع بواسطة الهاتف المحمول منيونيون بايخيار دفعات تستند إلى رمزكيو آرعلى الدفع بدون ملامسة ويمكن تطبيقها على أي هاتف ذكي مزود بتقنيةأن أف سي.باستخدام هذه الوظيفة، يحتاج المستخدمون فقط إلى ربط بطاقتهم بهاتفهم المحمول مرة واحدة، ثم الوصول إلى طرق دفع متعددة عبر الهاتف المحمول.

الآن بالنسبة للمستخدمين في باكستان، يمكنهم ربط بطاقاتيونيون بايالصادرة عنبنك باكستان الوطنيبتطبيق المحفظة المحمولة هواوي باي، وبعد ذلك يمكنهم اختيار إجراء الدفع والنقر أو مسح المدفوعات ضوئيًا وانتقالهم كما يحلو لهم أو وفقًا لشرط قبول تاجر معين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى وظيفة الدفع بسهولة عن طريق التثبت ببصمة الإصبع، دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وفيما يكتسب اعتماد خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول زخمًا إضافيا، فقد وسعتيونيون بايإنترناشيونالخدماتها خارج الصين القارية. لجذب المستخدمين في مناطق مختلفة، طورتيونيون بايإنترناشيونالمنتجات استنادًا إلى طريقتين للدفع، رمز الكيو آر والدفع بدون ملامسة – مما يوفر تجربة دفع سلسة في أي وقت ومكان. سيمكن إطلاق وظيفة الدفع المزدوج المؤسسات الشريكة لـيونيون بايمن تزويد عملائها بخدمات دفع متنقلة متنوعة وأكثر مرونة بكفاءة أعلى.

ساهمت عدة عوامل في إطلاق الوظيفة الجديدة في باكستان. في باكستان، يتم تعزيز الدفع عبر الهاتف المحمول مع تزايد عدد الشباب الذين يعتمدون على الهواتف الذكية والمحافظ الرقمية لإجراء الدفعات. وفي الوقت نفسه، يتم قبوليونيون بايعلى الصعيد الوطني مع قبول من حوالي 300 ألف تاجر للدفع بواسطة رمزكيو آرالخاص بـيونيون باي. ومع إصدار 12.6 مليون بطاقة محلية، تعد يونيون باي ثاني أكبر مؤسسة دولية للبطاقات من حيث إصدار البطاقات في باكستان، مع إصدار 2.75 مليون بطاقة بالشراكة معبنك باكستان الوطني.

حتى الآن، يقبل أكثر من 4.5 مليون تاجر خارج البر الرئيسي الصيني خدمة الهاتف المحمول منيونيون بايفي 57 دولة ومنطقة. تم إطلاق ما مجموعه 53 من منتجات محفظة الهاتف المحمول التي تم تطويرها أو تحديثها بناءً على المعايير التقنية لـيونيون بايفي 13 سوقًا، مما يوفر للعملاء المحليين خدمات الدفع عبر رمز الكيو آر أو عدم التلامس.

حول يونيون باي انترناشيونال

يونيون بايهي شركة تابعة لـ تشاينا يونيون باي تركز على نمو ودعم الأعمال التجارية العالمية لـ يونيون باي. بالشراكة مع أكثر من 2000 مؤسسة حول العالم، أتاحت يونيون بايإنترناشيونال قبول البطاقة في 178 دولة ومنطقة مع إصدار البطاقات في 58 دولة ومنطقة. توفر يونيون باي إنترناشونال خدمات دفع عابرة للحدود ذات جودة عالية وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لقاعدة حامل البطاقة الأكثر شمولاً في العالم. وهي تضمن خدمات محلية ملائمة لعدد متزايد من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار.

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