‫يوقع معرض كانتون 131 اتفاقية تعاون عالمية مع غرفة الرياض

غوانغزو، الصين، 21 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / استضاف معرض كانتون 131 حفل توقيع افتراضي مع غرفة الرياض في 14 أبريل/نيسان كجزء من برنامج معرض كانتون للشراكة التعاونية العالمية لإقامة علاقات تعاونية بشكل رسمي، وتعزيز التجارة الثنائية بين الصين والمملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية دولة رئيسية مشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية ( BRI ) ومصدر المشترين الرئيسي لمعرض كانتون. تأسست غرفة الرياض سنة 1961 وتضم الآن أكثر من 260 ألف شركة. حيث تستضيف أكثر من 1000 حدث كل عام وهي أكبر غرفة تجارة وأكثرها نفوذا في المملكة العربية السعودية.

علق شو بينغ، المتحدث باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، خلال هذا الحدث أنه من أجل لعب دور أفضل كمنصة للانفتاح الشامل وتعزيز الإنجازات المتبادلة والمربحة للجانبين، نفذ برنامج معرض كانتون للشراكة التعاونية العالمية تعاونا متعدد المستويات وواسع النطاق وشاملا مع المؤسسات الصناعية والتجارية الخارجية، موفرا خدمات تجارية شاملة للشركات الصينية والأجنبية لدعم التنمية الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وقال شو: “يسعدنا إقامة شراكة تعاونية مع غرفة الرياض ونتطلع إلى تعاون متبادل المنفعة بين الطرفين والذي سيعود بالفائدة على الشركات من كلا البلدين ويمكِّن من تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمملكة العربية السعودية”.

أقامت الصين والمملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية سنة 1990، وتطورت العلاقات الثنائية بشكل مطرد مع توسيع مجالات التعاون. عزز البلدان التبادلات والتحالفات كجزء من مبادرة الحزام والطريق واستراتيجيات “رؤية السعودية 2030”.

وأشار السيد نايف الراجحي نائب رئيس غرفة الرياض إلى أن توقيع اتفاقية التعاون يعكس الأهمية الكبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. إن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عضو في غرفة الرياض، ولن يؤدي فقط إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، ولكنه سيعزز التعاون التجاري الثنائي.

“نأمل من أن نعزز تبادل الموارد وتبادل القنوات لتحقيق المنفعة المتبادلة في المستقبل، وأن يصبح التعاون الثنائي جزءا لا يتجزأ من الصلة العميقة بين ‘رؤية السعودية 2030’ ومبادرة الحزام والطريق بالصين “.

سيعمل معرض كانتون 131 بنشاط على توسيع شبكة التسويق الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع 13 مؤسسة صناعية وتجارية خارجية من 12 دولة (بما في ذلك لاوس والكويت وألبانيا). بعد ذلك، سيحقق برنامج الشراكة التعاونية العالمية في معرض كانتون تغطية كاملة بين الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

إلى الآن، وقع مركز التجارة الخارجية الصيني اتفاقيات تعاون مع 157 مؤسسة صناعية وتجارية خارجية من 83 دولة ومنطقة حول العالم، 67 منها من 40 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، وهي تمثل 43 بالمائة من إجمالي عدد الشركاء.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .

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