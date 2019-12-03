يوسف العزوزي يفوز بلقب الموسم الحادي عشر من نجوم العلوم

البرنامج يدعو المواهب العلمية العربية للمشاركة في الموسم الثاني عشر

الدوحة، قطر، 9 نوفمبر 2019: بعد أشهر من الجهد والعمل الدؤوب خلال الموسم الحادي عشر من “نجوم العلوم” لبناء واختبار وتطوير تقنية مبتكرة جاهزة للطرح في الأسواق بالمنطقة، شهد برنامج تلفزيون الواقع الترفيهي التعليمي الرائد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقته الختامية، الإعلان عن فوز يوسف العزوزي بلقب أفضل مخترع في العالم العربي. ورغم المنافسة الشرسة، فقد نجح الطبيب المغربي الذي يبلغ من العمر 27 عاماً في الاستحواذ على النسبة الأكبر من أصوات الجمهور ولجنة التحكيم، بما قدمه من خبره تقنية ومقدرات تجارية فذة.

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https://www.multivu.com/players/uk/8645851-youssef-el-azouzi-victorious-sos-season11/

ترقب المشاهدون البرنامج بشغف لدعم المتأهلين الثلاثة الذين بلغوا مرحلة التصفيات الختامية بانتظار النتيجة النهائية، التي تعتمد على تصويت الجمهور عبر شبكة الإنترنت، وتصويت لجنة التحكيم.

ولم يستطع يوسف إخفاء فرحته العارمة ومشاعره الجياشة، عندما أعلن مقدم البرنامج خالد الجميلي أن مشروعه الدعامة لتعديل تدفق الدم حصل على أعلى العلامات، والتي بلغت 93.8 ليحصد لقب البرنامج بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 300,000 دولار أمريكي. وتهدف الدعامة لتعديل تدفق الدم إلى مساعدة مرضى فشل القلب الاحتقاني في جميع أنحاء العالم، عبر تحسين كفاءة توزيع الدم.

وفي تعليق له، قال يوسف: “ما زلت مندهشًا حتى الآن، وأكاد لا أصدق نفسي، لطالما كان هناك بصيص أمل بالنسبة لي لبلوغ التصفيات النهائية والحصول على بعض الدعم لفكرتي ومشروعي، لكن أن تؤمن لجنة التحكيم والجمهور بي وبفكرتي، فهو شيء لم أكن لأتخيله مطلقًا. ولقد تلقيت دعمًا كبيرًا من عائلتي الذين أيدوا فكرتي منذ البداية، وكانت أمي أول مستثمر في مشروعي المستقبلي، وأريد أن أستغل هذا المنبر لأوجه لهم ولجميع العاملين على برنامج نجوم العلوم خالص الشكر والمحبة، حيث أنهم آمنوا بي وباختراعي وغيروا حياتي”.

وحصلت الدكتورة الأردنية نهى عوني أبو يوسف صاحبة مشروع لاصق مفعّل لجفن العين المغموشة على المركز الثاني عن جدارة بمجموع علامات بلغ 42.9، لتحصل بذلك على جائزة قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، و يعود اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة بالنفع على من حياة المصابين بشلل الوجه في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل هذا اللاصق على جعل العين ترمش بشكل طبيعي من خلال نبضات كهربائية صغيرة. كما جاء المهندس القطري عبد الرحمن صالح خميس في المركز الثالث بمجموع علامات بلغ 40.3 لابتكاره سجادة الصلاة التعليمية التفاعلية المصممة لمساعدة الأطفال المسلمين والأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام حديثًا في جميع أنحاء العالم على تعلم كيفية أداء الصلوات بشكل أفضل، ليحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، لمواصلة تطوير اختراعه.

وشهدت حلقة الليلة الماضية إسدال الستار على موسم آخر ناجح من البرنامج التعليمي الترفيهي الرائد من مؤسسة قطر، والذي تم تقديمه بصيغة جديدة في موسمه الحادي عشر مع الحفاظ على رسالته التي تركز على تمكين المخترعين العرب الشباب، حيث تميز هذا الموسم بتنافس جميع المتسابقين ضمن مجموعة واحدة كبيرة خلال كل جولة إقصاء، والعمل على اختراعاتهم في مساحة مشتركة، لتوفير بيئة تعاونية تساعد في تبادل الأفكار والمعارف. إلى ذلك، شارك خالد أبو جسوم، الفائز بلقب الموسم الرابع من برنامج نجوم العلوم، في تقديم الحلقة النهائية إلى جانب خالد الجميلي.

وفي هذا السياق، قالت السيدة ميان زبيب، الرئيس التنفيذي للاتصال في مؤسسة قطر:”يحفّز برنامج نجوم العلوم المبتكرين على متابعة رحلتهم المتميزة في المجال الابتكار والإبداع، إذ يواصل المبتكرون الشباب والشابات من جميع أقطار العالم العربي مشاركة أفكارهم واختراعاتهم، ما يُظهر تفانيهم ومساعيهم الجادة في معالجة التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي”.

وأضافت: “هذا العام، تنضمّ دفعة جديدة من المبتكرين إلى مجتمع ريادة الأعمال والمنظومة البحثية التي تحتضن العلماء والمبتكرين والباحثين، الساعين إلى إحداث التأثير الإيجابي في هذا العالم. نتقدّم بالتهنئة إلى المبتكر يوسف العزوزي على إنجازه اللافت، ونهنئ أيضًا زملائه المتسابقين الذين شاركوا هذا العام في برنامج نجوم العلوم، ونتطلع إلى متابعة مسيرتهم الناجحة في المستقبل”.

ويمكن للشباب العرب المهتمين بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذين لديهم فكرة قد تحسّن حياة مجتمعاتهم والمجتمعات الأخرى حول العالم، التسجيل للمشاركة في الموسم الثاني عشر من برنامج نجوم العلوم. وسيبقى باب التسجيل مفتوحاً عبر الإنترنت للمشاركة في الموسم الثاني عشر حتى 31 ديسمبر، ويمكن تقديم الطلبات عبر موقع برنامج نجوم العلوم على الرابط www.starsofscience.com.

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار تسعة أسابيع، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاركين في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في الاستوديو وعبر الإنترنت.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

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