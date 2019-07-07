يوتوبيا، نظام الاتصال الابتكاري اللامركزي الجديد، يعلن عن إطلاق اختبارات بيتا

يوتوبيا، وهو نظام ابتكاري لامركزي يتكون من المراسلات الفورية ومراسلات الإيميل الإلكتروني الآمنة، والعملة الرقمية المشفرة القابلة للتحول لعملة معدنية، ومتصفح مدمج والكثير عدا ذلك، يعلن عن بدء اختبارات البيتا.

لندندن، 8 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — نعيش في عالم اليوم يعج بالرصد والمراقبة حيث أصبح انعدام الخصوصية العرف السائد والسرية شيئا من الماضي. نحن، مجموعة من المتحمسين لتقنيات الشبكات، نشعر أن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وردنا على هذا هو يوتوبيا. يوتوبيا هي نظام مفعم بالمزايا مصمم بصورة خاصة لحماية أمن الاتصالات وسريتها وسرية البيانات الشخصية. وهي مصممة للجمهور المهتم بالخصوصية الذين يعتقدون أن الخصوصية هي الأهم.

يوتوبيا هي منتج للحرية، والاحتفاظ بعدم الكشف عن الهوية، متحرر من المراقبة، استغرق تطويره 5 سنوات. إن المراقبة الكاملة، ومراقبة تدفق المعلومات، والخداع الرسمي هي بالضبط ما تهدف يوتوبيا إلى منعه. عندما تستخدم يوتوبيا لا تستطيع السلطات أن تراقبك. فباستخدام يوتوبيا، يمكنك تجاوز الرقابة وجدران الحماية على الإنترنت، مما يعني أنك حر في التواصل مع من تريد وقتما تريد. حرية التعبير مضمونة من قبل نظام يوتوبيا. وبيوتوبيا لا يمكن الكشف عن الموقع الفعلي للمستخدم. ولا يمكن اعتراض الاتصالات والبيانات وقراءتها من قِبل جهة خارجية. يتم تخزين جميع بيانات الحساب على الجهاز المحلي لمستخدم يوتوبيا في ملف مشفر.

ما الذي يجعل يوتوبيا مدهشة؟

يوتوبيا هي شبكة النظير إلى النظير، لامركزية، ولا تستخدم خادما مركزيا يشارك في نقل البيانات أو تخزينها. يتم دعم الشبكة من قبل الأشخاص الذين يستخدمونها وهي تقدم ميزات عالية الجودة وواجهة مستخدم سلسة تمامًا توفر قيمة كبيرة. مع يوتوبيا، يمكنك إرسال رسائل نصية وصوتية فورية، ونقل الملفات، ومجموعات النقاش والقنوات الجماعية، ومواجز إخبارية وإجراء محادثات خاصة. يمكن وضع علامة جغرافية على القناة باستخدام uMaps المدمج الذي يبسط البحث عن قناة يوتوبيا ويضيف طبقة أمان إضافية. نتيجةً لذلك، ليست هناك حاجة لاستخدام خدمات الخرائط العامة المعروفة بجمع البيانات الخاصة بك لتغذية مجموعات البيانات الضخمة.

uMail هو بديل لامركزي للبريد الإلكتروني الكلاسيكي. هذا النظام لا يستخدم خوادم لنقل البريد الإلكتروني أو تخزينها. يتيح حساب uMail، الذي يمكن إنشاؤه في دقيقة واحدة، تخزينًا غير محدود للمراسلات والتخزين. يضمن تشفير النظام البيئي لـ يوتوبيا أمان نقل البريد الإلكتروني وتخزينه. بريدك الإلكتروني، كجزء داخلي من يوتوبيا، لا يمكن حظره أو الاستيلاء عليه.

يمكن العثور على جميع الوظائف المالية على يوتوبيا في UWallet المدمج في يوتوبيا: وهو نظام يتضمن إجراء وقبول المدفوعات المحددة في عملة رقمية مشفرة يمكن تحويلها إلى عملة معدنية، وقبول المدفوعات في موقع الويب الخاص بك، والدفع عن طريق Crypto Cards دون الكشف عن هويتك أو مستخدمي خدمات يوتوبيا من زملائك.

تتضمن شبكة يوتوبيا بديلاً آمناً لنظام أسماء النطاقات التقليدي (DNS) يسمى نظام أسماء يوتوبي (UNS) . وهذا هو سجل لامركزي للأسماء التي تستحيل مصادرتها أو تجميدها أو تخريبها بواسطة جهة خارجية. بعد تسجيلها بصبح هذا الاسم ملكية لك بلا نهاية.

يسمح نظام UNS بوظيفة Packet Forwarding بنقل أي نوع من البيانات بين المستخدمين في النظام، مما يتيح استضافة أنواع مختلفة من الموارد بما في ذلك مواقع الويب داخل شبكة يوتوبيا. تحتوي يوتوبيا على متصفح Idyll مضمن لعرض مواقع الويب داخل شبكة النظير إلى النظير يوتوبيا. Idyll هو بديل رائع لمتصفح TOR.

عمل مطورو مشروع يوتوبيا بجد لأكثر من 5 سنوات لتطوير هذا النظام، وهناك العديد من الميزات الرائعة الأخرى التي ستستمتع بها مثل تشفير الصوت، والكثير من الملصقات والابتسامات، والألعاب متعددة اللاعبين، والتعاون، وأدوات التنظيم.

يسعد فريق يوتوبيا الآن الإعلان عن إطلاق اختبار بيتا العام.

أصبح بإمكان أي شخص الآن التعرف على ميزات يوتوبيا الفريدة والنهج الثوري لهذا النظام اللامركزي المصمم للخصوصية. يوجد نظام مكافآت سخي لأي نوع من الدعم – نشاط الإبلاغ عن وجود فيروس في النظام أو أنشطة ترويج وتأثير. سوف تستمر مرحلة اختبار BETA لمدة 3 أشهر تقريبًا. بعد نهاية هذه الفترة، سيتم إطلاق الإصدار النهائي لنظام يوتوبيا وجعله متاحا للتحميل. يوتوبيا عبارة عن برنامج مجاني تمامًا بدون دفعات لمرة واحدة أو متكررة لاستخدام أكبر مجموعة من وظائف يوتوبيا.

للتقدم للمشاركة في اختبار بيتا ومعرفة المزيد من المعلومات بما في ذلك لقطات الشاشة، يرجى زيارة الموقع https://beta.u.is . بمجرد فتح حساب اختبار بيتا على بوابة اختبار بيتا يوتوبيا، ستتمكن من تنزيل وتركيب يوتوبيا على الفور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الماك أو لينوكس.

يوتوبيا هو نظام ابتكاري بيئي، نظير إلى نظير، لامركزي لا يعمل بخادم مركزي يشارك في نقل البيانات أو تخزينها. يسمح يوتوبيا للمستخدمين بإرسال رسائل نصية وصوتية فورية، ونقل الملفات، وإنشاء محادثات وقنوات جماعية، وقبول المدفوعات بعملة يوتوبيا المشفرة القابلة للتحويل إلى عملة معدنية. لمعرفة المزيد عن يوتوبيا والاشتراك في الإصدار التجريبي، يرجى زيارة الموقع https://beta.u.is.

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