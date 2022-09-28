‫‫يمكن الآن نقل شهادات بروتوكول ضمان استدامة فول الصويا (SSAP) الأمريكية

يدعم تحرك USSEC جهود العملاء للتحقق من استدامة فول الصويا

سانت لويس، 28 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أصبح الآن العملاء الدوليون لفول الصويا الأمريكي قادرين عبر سلسلة التوريد على إظهار التزامهم بشكل أفضل بتوفير المكونات المستدامة. تم توسيع بروتوكول ضمان استدامة فول الصويا في الولايات المتحدة ( SSAP ) للسماح بنقل شهادات SSAP حتى أربع مرات.

لطالما سعى عملاء فول الصويا في الولايات المتحدة إلى مزيد من الشفافية في استدامة مشترياتهم. هذا التغيير على SSAP من قبل Soy Export Sustainability ، LLC ، والذي يتم تمويله جزئيًا من قبل فحص فول الصويا الوطني، يسمح للعملاء بالاحتفاظ بسجلات مشترياتهم من فول الصويا المستدامة في الولايات المتحدة، واستخدام هذه المشتريات لتلبية أهداف ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، والإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تلك الأهداف. سيتمكن المستوردون من استلام شهادة باسمهم من أحد المصدرين، وسيتمكن المستورد بعد ذلك من تحويل الشهادات إلى عملائه. يمكن نقل الشهادة ما مجموعه أربع مرات بعد التصدير.

“يعد ضمان الاستعانة بمصادر مستدامة للمنتجات أمرًا أساسيًا لالتزامنا بسلاسل التوريد المسؤولة. يسعدنا أن نرى التحسين المستمر لشهادات SSAP ، بالإضافة إلى المنهجيات الشفافة والمصداقية المطبقة لقياس الأداء المستدام. الشهادات القابلة للتحويل هي مفتاح لعملائنا وأعمالنا لتتبع والتحقق من أن منتجات الصويا التي نصدرها يتم تربيتها بطريقة مستدامة، مما يؤدي إلى استدامة أكبر لنظام الغذاء العالمي،” قال ديسلافا برزاتشكا، مدير تنفيذ الاستدامة في EA ، شركة Bunge .

تم تطوير SSAP في عام 2013، وهو نهج مجمع تم التحقق منه، وتم تدقيقه من قبل أطراف ثالثة، والذي يتحقق من إنتاج فول الصويا المستدام على المستوى الوطني. تم تصميم النظام للحفاظ على التوازن الشامل لفول الصويا المستدام الذي تم التحقق منه في كل عملية نقل ويتم أيضًا دمج حسابات معالجة الصناعة في النظام. المنظمة التي تصدر الشهادات وتتبعها هي Soy Export Sustainability ، LLC .

في حين أن هذا التغيير يلبي احتياجات المشترين لإثبات التزامهم بالحصول على فول الصويا المستدام على المدى القصير، فإن التغيير على المدى الطويل يمكن أن يساعد أيضًا في توليد الطلب على منتجاتهم بسبب تفضيلات المستهلكين للمنتجات المستدامة.

بموجب إرشادات SSAP ، يعمل مزارعو فول الصويا في الولايات المتحدة باستمرار على تحسين أداء الاستدامة لديهم، مما يضمن منتجًا أكثر استدامة في المستقبل. يُعرف فول الصويا بالولايات المتحدة بالفعل على أنه يحتوي على أقل بصمة كربونية مقابل فول الصويا من الأصول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن SSAP عمليات تدقيق للمزرعة يتم إجراؤها بواسطة طرف ثالث مستقل – وزارة الزراعة الأمريكية ( USDA ). حصل SSAP مؤخرًا على معادلة المستوى الفضي عند مقارنته بتقييم استدامة المزرعة (FSA) 3.0 لمنصة مبادرة الزراعة المستدامة (منصة SAI ). كما تم قياسه بشكل إيجابي مع إرشادات مصادر فول الصويا لاتحاد مصنعي الأعلاف الأوروبي ( FEFAC ) من خلال مركز التجارة الدولي المستقل ( ITC ) ومعترف به من قبل إرشادات مصادر فول الصويا المستدامة لمنتدى السلع الاستهلاكية وأفضل ممارسات تربية الأحياء المائية التابعة للتحالف العالمي للمأكولات البحرية.

“يلتزم مزارعو فول الصويا في الولايات المتحدة التزامًا قويًا بالاستدامة، لذلك نحن دائمًا نستكشف كيف يمكننا دعم جهودهم للتحقق من استدامة منتجاتهم. يقوم SSAP بذلك، ولكن الآن مع الشهادات القابلة للتحويل، فإنه يسمح بتمرير هذا التحقق إلى العملاء الآخرين،” قال آبي رين، مدير الاستدامة، مجلس تصدير الصويا الأمريكي ( USSEC ). مجلس تصدير الصويا الأمريكي ( USSEC ) هو عضو مؤسس في Soy Export Sustainability ، LLC التي تركز على التفريق بين فول الصويا الأمريكي والارتقاء به والوصول إلى الأسواق.

حول مجلس تصدير الصويا الأمريكي ( USSEC )

يركز مجلس تصدير الصويا الأمريكي ( USSEC ) على التفرقة، ورفع التفضيل، والوصول إلى الأسواق لاستخدام فول الصويا الأمريكي للاستهلاك البشري، وتربية الأحياء المائية، وعلف الماشية في أكثر من 80 دولة على مستوى العالم. يمثل أعضاء USSEC سلسلة توريد فول الصويا بما في ذلك مزارعو فول الصويا في الولايات المتحدة والمعالجات وشركات شحن السلع والتجار والأعمال التجارية الزراعية المتحالفة والمنظمات الزراعية. يتم تمويل USSEC من قبل فحص فول الصويا في الولايات المتحدة، وصناديق مطابقة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (FAS) ، والصناعة. قم بزيارة www.ussec.org للحصول على أحدث المعلومات حول حلول فول الصويا الأمريكية والأخبار حول USSEC و US Soy دوليًا.

تم تمويل هذا البيان الصحفي جزئيًا من قبل مزارعي فول الصويا في الولايات المتحدة، وسلسلة قيمة فول الصويا.

للتواصل الإعلامي: كريس سامويل كيري كير إنسكات مدير الاتصالات العالمية مدير أول، الاتصالات مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي ( USSEC ) مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي ( USSEC ) هاتف: 1.314.306.1273+ بريد إلكتروني: CSamuel@ussec.org هاتف: 1.515.823.1848+ بريد إلكتروني: kenskat@ussec.org بيل راك أندي لايكس المدير مدير أول Lambert Lambert هاتف: 1.314.602.0696+ بريد إلكتروني: braack@lambert.com هاتف: 1.314.606.1878+ بريد إلكتروني: alikes@lambert.com