يقول الرئيس التنفيذي لقسم التجنيس عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس أن الحصول على الجنسية الثانية يتيح حرية سفر أكبر للمتخصصين الأفارقة

لندن، 23 أبريل 2021/PRNewswire/ – في مقال افتتاحي لكيني، قال مجلة StartUp لو خان، الرئيس التنفيذي لقسم التجنيس عن طريق الاستثمار (CBI) في سانت كيتس ونيفيس، إن الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في الدولة المزدوجة الجزيرة يوفر فرصًا لرجال الأعمال الأفارقة. وفقًا لما قاله خان، يمكن أن تمنح الجنسية الثانية حرية أكبر في السفر، وهي ميزة يحتاج إليها الكثير من المتخصصين الأفارقة ولكنهم يصدمون بحواجز الهجرة التمييزية. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الأفارقة الأثرياء الذين يسعون إلى برامج التجنيس عن طريق الاستثمار، ولا سيما تلك الموجودة في منطقة البحر الكاريبي، حيث ارتفعت الطلبات بشكل كبير خلال العام الماضي.

تشتهر سانت كيتس ونيفيس دوليًا بتقديمها برنامجها الأول -والأطول على مستوى العالم – للتجنيس عن طريق الاستثمار. منذ عام 1984، اجتذب البرنامج الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل الحصول على الجنسية. وبعد مرور ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة اكتسبتها سانت كيتس ونيفيس، أصبحت رائدة في السوق ومعترف بها في الصناعة كعلامة تجارية بمستوى المعيار البلاتيني. يمكن للمستثمرين الذين يختارون الأمة أن يطمئنوا إلى أن استثماراتهم تتجه نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولتهم الثانية، مع توجيه الأموال إلى قطاعات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسياحة.

يتمتع مواطنو سانت كيتس ونيفيس أيضًا بإمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المزايا، مثل القدرة على ممارسة الأعمال التجارية في اقتصاد سريع النمو لا يفرض ضريبة دخل ولا ضريبة ثروة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يُطلب من المستثمرين الإقامة في الدولة. بعد الحصول على الجنسية، يستطيع المستثمرون التقدم بطلب للحصول على جواز سفرهم الثاني، وهو الأقوى في جميع الولايات القضائية في منطقة الكاريبي، وبالتالي بدء حياتهم كمواطنين عالميين. تشمل هذه الميزة الوصول إلى ما يقرب من 160 دولة ومنطقة بها محاور دولية رئيسية لضمان قدرة المستثمرين الأفارقة على الحفاظ على التنافسية في مجال الأعمال.

وقد أكد خان قائلا “يمكن أن تمنح إمكانية فتح السفر لجواز سفر مواطني سانت كيتس ونيفيس ميزة تنافسية قوية للمتخصصين الأفارقة الذين غالبًا ما تعوقهم سياسات جواز السفر والهجرة التمييزية. على سبيل المثال، يستطيع الكاميرونيون السفر إلى 17 دولة فقط بدون تأشيرة، وتحتل البلدان الإفريقية باستمرار المراتب الأدنى في مؤشر جوازات السفر. ربما يكون هذا هو السبب في أن العام الماضي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات التجنيس عن طريق الاستثمار من سكان البلدان الإفريقية”.

وأضاف خان “إن الشركات الناشئة في إفريقيا هي من أسرع المشاريع سرعة وتيرة في العالم. وفي إطار استمرار مؤسسي الشركات في جمع مبالغ هائلة من التمويل والسعي لزيادة حجم شركاتهم، لن يقتصر سعيهم على فرص استثمارية فريدة، ولكن سيكون الثقل الدولي الأكبر أمرًا بالغ الأهمية ولن يكون هناك وقت أفضل للاستثمار من هذا الوقت”.

يمكن للمستثمرين المهتمين بسانت كيتس ونيفيس الاستفادة من عرض متوفر لفترة محدودة ضمن مسار صندوق التنمية المستدامة . وبموجب الخصم المؤقت، يمكن للأسر التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة أشخاص الحصول على الجنسية مقابل 150,000 دولار أمريكي بدلًا من الرسوم السابقة البالغة 195,000 دولار أمريكي.