‫يقدم جهاز أوبو باد أير اللوحي إلى المستخدمين أفضل مزيج بين التقنية والإمكانيات الإبداعية بسعر في متناول الجميع 

● إطلاق باد أير ، أول جهاز لوحي للعلامة التجارية التقنية العالمية أوبو في منطقة الخليج العربي.

● تجعل التقنية ثلاثية الأبعاد الأولي من نوعها جهاز أوبو باد أير أكثر جاذبية.

● توفر إعدادات الجهاز ونظام الأداء المتميز تجربة أكثر سلاسة للمستخدم.

● يُتاح جهاز أوبو باد أير اللوحي الآن للشراء بسعر 899 درهماً حصري على موقع نون .

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — تم الكشف عن جهازأوبوبادأيراللوحيمع إطلاق سلسلة هواتف رينو8، وهو أول جهاز لوحي تطلقه العلامة التجارية العالمية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. تم تطوير هذا الجهاز اللوحي بدقة من حيث تقنية التصميم وقوة الأداء، وتجربة تفاعل النظام ليصبح منتج استثنائي بأداء لامثيل له.

ملمس ثلاثي الأبعاد الأول من نوعه يعزز من مستوى التصميم

يحتفظ أوبو باد أير بتصميم القطع المعدنية الفريد لأجهزة أوبو اللوحية، حيث يجمع الجزء العلوي من اللوح الخلفي بين تصميم ثلاثي الأبعاد وتقنية أوبو جلو الفريدة، ليوفر بذلك مظهراً إبداعياً يوحي بحركة الكثبان الرملية عند غروب الشمس. تم ضغط الجزء السفلي من اللوح الخلفي لترك أثر يشبه الجزيئات الرملية بقطر 0.15 ملم فقط على السطح، مما يمنح اللوحة مظهراً لامعاً وجذاباً، كما أنه يمنع ظهور بصمات الأصابع والانزلاق. يأتي أوبو باد أير مع هيكل فائق النحافة بسمك 6.94 مللي متر، ووزن خفيف 440 جراماً، مما يجعل جهاز أوبو باد أير اللوحي سهل الحمل والاستخدام.

نظام التشغيل ColorOS للأجهزة اللوحية، اتصال جديد تماماً لتجربة استخدام ذكية و سلسة

يعمل جهاز أوبو باد أير اللوحي على نظام التشغيل ColorOS الذي تم تطويره مؤخراً ليناسب الأجهزة اللوحية. يوفر الجهاز ميزات الاستخدام الذكية، بما في ذلك الشاشة المقسمة بإصبعين، والنافذة العائمة بأربعة أصابع، والشريط الجانبي الذكي، مع دمج وظيفتين جديدتين للاتصال متعدد الشاشات، وهما سحب الملفات وإسقاطها و مشاركة ذاكرة الحافظة . عندما يكون الهاتف متصلاً بالجهاز اللوحي، يمكن للمستخدمين سحب وإسقاط الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها الهاتف مباشرة إلى الجهاز اللوحي للمعالجة، مما يجعل نقل الملفات أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين نسخ النص على أي من الجهازين ولصقه على الجهاز الآخر. وبالطبع، هذا الاتصال السلس سيرفع إنتاجية المستخدم إلى مستويات غير مسبوقة.

عملاً أو دراسة، تجربة رائعة في طريقها إليك أياً كان الموقف

يتم تشغيل جهاز أوبو باد أير اللوحي باستخدام المعالج كوالكوم سناب دراغون Qualcomm Snapdragon ® 680 Mobile Platform ، حيث تسمح بنيته الثمانية الأساسية و AI System Booster 2.1 للمستخدمين بالعمل بسهولة حتى في حال تعدد المهام. ويتميز جهاز أوبو باد أير اللوحي بشاشة مقاسها 10.36 بوصة مريحة للعينين، بدقة k HD 2، والتي حصلت على شهادة الجودة من TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق المنخفض، مما يضمن صوراً واضحة وسلسة ويقلل بشكل فعال من إجهاد العين .

علاوة على ذلك، يأتي جهاز أوبو باد أير اللوحي مجهزاً بأربعة مكبرات صوت كبيرة تدعم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos ، مما يوفر صوتاً عالي الجودة وتجربة استماع شيقة. أيضاً، تتيح بطاريته الكبيرة التي تبلغ 7100 مللي أمبير للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 12 ساعة، أو حضور مؤتمرات الفيديو لمدة 15 ساعة، أو قراءة الكتب الإلكترونية لمدة 16 ساعة. تدوم البطارية طوال اليوم، سواء كان ذلك للعمل أو الترفيه أو لحضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

التوافر في السوق

جهاز أوبو باد أير اللوحي متاح الآن للشراء حصري على موقع نون بسعر 899 درهماً، ويتوفر في اللون الرمادي الضبابي.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية .

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1918183/OPPO_Pad_Air.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1451542/OPPO_Logo.jpg